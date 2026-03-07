Guerre Iran–Israël : pétrole, blé et inflation — pourquoi l’économie tunisienne est sous pression

Depuis le 28 février 2026, l’escalade militaire entre Iran et Israël provoque un choc brutal sur les marchés mondiaux.

En six jours seulement, plusieurs prix stratégiques ont bondi :

Pétrole brut : 72 $ → 84 $ le baril

Blé tendre (Bourse de Paris) : 197 € la tonne , plus haut depuis plus d’un an

Blé dur : plus de 350 $ la tonne

Engrais azotés : forte hausse en moins d’une semaine

Ce choc rappelle celui provoqué par la invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, mais la mécanique économique est différente.

En 2022, le problème était la pénurie de volumes.

En 2026, le problème est l’explosion des coûts logistiques et énergétiques.

Pour un pays importateur comme la Tunisie, cette différence change tout.

Un choc différent de la crise alimentaire de 2022

2022 : un choc d’approvisionnement mondial

Lors de la guerre en Ukraine :

Russie et Ukraine représentaient environ 29 % des exportations mondiales de blé .

L’interruption des flux a déclenché une pénurie immédiate.

Conséquences rapides :

Blé tendre à Paris : +98 %

Pétrole : jusqu’à 127 $ le baril

Le marché manquait simplement de céréales.

2026 : un choc énergétique et logistique

Cette fois, la dynamique est différente.

L’Iran n’est plus un exportateur majeur de blé.

Le choc passe donc par l’énergie et le transport.

Le facteur critique : le détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique pour :

environ 20 % du pétrole mondial

une grande partie du commerce énergétique du Golfe

Sa paralysie partielle provoque :

hausse du carburant

explosion des coûts d’assurance maritime

hausse du transport des céréales

renchérissement des engrais

Résultat :

le coût de production agricole augmente avant même que les volumes ne changent.

Ce type de crise est plus lent au départ, mais souvent plus durable.

Tunisie : un pays très exposé aux chocs alimentaires

La dépendance céréalière de la Tunisie est structurelle.

Chaque année :

Consommation totale de blé : ~2,4 millions de tonnes

Production locale de blé dur : environ 45 %

Importations : plus de 1,6 million de tonnes

Chaque variation de prix a un effet direct sur les finances publiques.

Impact immédiat des prix

+10 $ par tonne de blé importé

→ +16 millions $ sur la facture nationale

+10 $ sur le baril de pétrole

→ +150 à 200 millions $ sur la facture énergétique

Dans le contexte actuel, ces chiffres deviennent critiques.

Une économie déjà fragile avant la crise

Le choc intervient dans une situation financière tendue.

Quelques indicateurs clés :

Dette publique : plus de 90 % du PIB

Réserves de change : moins de 4 mois d’importations

Service annuel de la dette : environ 3,3 milliards $

Les relations avec le Fonds monétaire international sont gelées depuis plusieurs années, ce qui limite l’accès aux financements d’urgence.

Autrement dit :

la marge de manœuvre budgétaire est extrêmement réduite.

Trois scénarios économiques pour la Tunisie

Scénario 1 — conflit court (moins de 3 semaines)

Impact estimé sur six mois :

Coût supplémentaire : 100 à 200 millions $

Inflation alimentaire : environ 7 %

Effet maîtrisable si les marchés se stabilisent rapidement.

Scénario 2 — guerre de deux à trois mois

Impact estimé :

Surcoût : 230 à 410 millions $

Inflation alimentaire : proche de 10 %

Les finances publiques commencent à subir une pression forte.

Scénario 3 — escalade régionale (plus de 4 mois)

Si le conflit s’étend au Liban, à Irak ou aux pays du Golfe :

Surcoût : 460 à 780 millions $

Inflation alimentaire : jusqu’à 15 %

Le principal risque devient alors :

la pression sur les réserves de change.

Le maillon fragile : l’Office des céréales

Le problème le plus sensible reste la situation financière de

l’Office des Céréales.

Son modèle économique est simple — et déficitaire.

Fonctionnement :

achat du blé au prix du marché international

revente à prix subventionné

La différence est compensée par l’État.

Mais depuis des années :

dette accumulée : environ 5 milliards de dinars

Le principal financeur est

la Banque Nationale Agricole.

Elle fournit les lignes de crédit nécessaires pour importer les céréales.

Problème :

la hausse des prix augmente les pertes à chaque importation

les besoins de liquidités explosent

la capacité de remboursement reste faible

Si l’Office des céréales ne peut plus financer ses achats :

l’approvisionnement du pays devient fragile

la BNA se retrouve exposée à un risque financier majeur

Ce scénario n’est plus purement théorique.

Une fenêtre d’action très courte

Les décideurs disposent d’une fenêtre de 4 à 8 semaines.

Deux possibilités :

soit les prix retombent et la pression diminue

soit ils continuent de monter et la facture devient beaucoup plus lourde

Mesures urgentes possibles :

1. Audit immédiat des stocks de céréales

évaluer les réserves réelles

anticiper les besoins d’importation

2. Appels d’offres internationaux compétitifs

sécuriser l’approvisionnement

réduire les coûts d’achat

3. Contrats à prix plafonnés

limiter l’exposition à la volatilité des marchés

Réformer le système céréaliers tunisien

La crise révèle surtout un problème structurel.

Le système actuel repose sur :

subventions massives

pertes publiques chroniques

dépendance élevée aux importations

À moyen terme, plusieurs pistes existent :

rééquilibrer la rémunération entre agriculteurs et minoteries

moderniser la gestion des stocks stratégiques

réduire la dépendance aux marchés internationaux

Sans réforme, chaque choc mondial produit la même conséquence :

une facture budgétaire imprévisible.

La Tunisie face au choc mondial

La Tunisie ne contrôle ni les conflits régionaux ni les marchés mondiaux.

Mais elle contrôle un facteur essentiel : son niveau de préparation.

Les prochaines semaines détermineront si ce choc restera une turbulence passagère ou s’il se transformera en crise économique plus profonde.

Le temps de réaction est court.

Les décisions doivent être prises maintenant.