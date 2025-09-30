Export Tunisie-Nigéria : Le CEPEX organise une rencontre B2B cruciale pour conquérir de nouveaux marchés

Export Tunisie-Nigéria : Le CEPEX organise une rencontre B2B cruciale pour conquérir de nouveaux marchés

TUNIS – Dans le cadre de sa stratégie de diversification des marchés à l’export, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) prend une nouvelle initiative d’envergure. Une mission d’acheteurs nigérians de haut niveau sera reçue en Tunisie le 2 septembre 2025, une opportunité en or pour les entreprises tunisiennes de secteurs clés.

Une mission ciblée pour dynamiser les échanges

Le CEPEX annonce l’organisation, le 2 septembre 2025 en Tunisie, d’une importante mission d’acheteurs en provenance du Nigéria. Cette action B2B sur-mesure a pour objectif principal de créer un pont commercial direct entre les exportateurs tunisiens et des décideurs économiques nigérians, afin de dynamiser les exportations nationales vers ce marché africain au potentiel considérable.

Cinq secteurs produits dans le viseur

Des opportunités diversifiées

Cette rencontre commerciale ne s’adresse pas à tous les secteurs, mais se concentre sur des filières bien spécifiques où la Tunisie dispose d’un savoir-faire reconnu. Les produits ciblés sont :

Les biscuits

Les couches pour bébés

Les détergents

Le plâtre

Les nutriments et médicaments pour bétail

Cette sélection reflète une analyse fine des besoins du marché nigérian et des avantages compétitifs tunisiens.

Renforcer les liens et saisir de nouvelles opportunités

Une stratégie de pénétration de marché

Comme l’a confirmé le CEPEX, cette mission poursuit un double objectif. Il s’agit, d’une part, de renforcer les liens commerciaux historiques avec les professionnels nigérians. D’autre part, l’opération vise à explorer et saisir de nouvelles opportunités d’affaires sur ce marché porteur, contribuant ainsi à la stratégie nationale d’expansion économique en Afrique.

Comment participer ? Les inscriptions sont ouvertes

Un appel aux entreprises tunisiennes

Le CEPEX invite toutes les entreprises tunisiennes œuvrant dans les secteurs ciblés à saisir cette chance unique de développer leur réseau et leur chiffre d’affaires à l’international. Pour prendre part à cet événement B2B, les sociétés intéressées doivent impérativement confirmer leur participation en remplissant le formulaire d’inscription en ligne.

La date limite pour s’inscrire est fixée au 29 septembre 2025. Le lien d’inscription est le suivant : https://forms.gle/L1XY564cf7wrLc937. Les entreprises sont encouragées à finaliser leur inscription rapidement afin de garantir leur place lors de ce rendez-vous stratégique.

Lire aussi: