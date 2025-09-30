Expo 2025 Osaka : La Tunisie mise sur l’huile d’olive et le concept « Un Village, Un Produit » pour séduire le Japon

OSAKA – Lors de l’Exposition Universelle 2025 à Osaka, la Tunisie a brillamment mis en avant son patrimoine gastronomique et son savoir-faire local. Lors d’une semaine thématique dédiée au concept japonais « One Village, One Product » (OVOP), l’huile d’olive tunisienne, aux vertus santé exceptionnelles, a été placée sous les projecteurs, ouvrant la voie à un renforcement de la coopération économique avec le Japon.

Le concept japonais OVOP, un levier pour le développement tunisien

Une philosophie partagée

En marge de l’Expo 2025, la Tunisie a pris part à une semaine thématique centrée sur le concept « OVOP : One Village, One Product ». Initié au Japon en 1979, ce modèle de développement local valorisant les produits du terroir et les compétences locales, a trouvé un écho particulier en Tunisie. Selon Safa Jennene, directrice d’appui aux secteurs au CEPEX, ce concept est un axe de coopération qui « attire le plus l’intérêt des partenaires japonais ».

L’huile d’olive tunisienne, un trésor de santé révélé par la science

Une concentration en polyphénols exceptionnelle

Le clou de cette participation tunisienne a été la valorisation scientifique de son or vert. Une étude, réalisée dans le cadre d’un projet de coopération tuniso-japonais, a révélé un atout de taille : l’huile d’olive tunisienne, particulièrement celle du nord, possède une concentration en polyphénols pouvant être jusqu’à 10 fois supérieure aux huiles internationales. Cette découverte majeure, qui confère au produit des bienfaits santé supérieurs, a été au cœur de la promotion auprès d’une clientèle asiatique réputée exigeante.

Une promotion ciblée

Pour mieux convaincre ce marché, un livret détaillant les vertus uniques de l’huile d’olive tunisienne a été distribué. Cette action de promotion ciblée vise à positionner la Tunisie comme un fournisseur premium sur le marché asiatique.

Du Kaki de Ouechtata à la figue de barbarie : une diversité de terroir promue

Au-delà de l’huile d’olive, la semaine OVOP a été l’occasion de mettre en lumière d’autres joyaux du terroir tunisien :

La figue de barbarie

Les plantes médicinales

Le kaki de Ouechtata, fruit d’une collaboration avec des universités japonaises.

L’expérience de valorisation du kaki, fruit originaire d’Asie réintroduit en Tunisie dans les années 50, illustre parfaitement le succès potentiel de cette coopération bilatérale.

Une coopération tuniso-japonaise promise à un bel avenir

L’adoption du concept OVOP par la Tunisie et son engagement dans la valorisation scientifique pour le développement durable ont impressionné les partenaires japonais. « Cela a encouragé les japonais à étudier les meilleurs moyens pour élargir la coopération tuniso-japonaise à d’autres produits et d’autres secteurs », a conclu Safa Jennene, laissant présager de nouveaux débouchés fructueux.

Expo 2025 Osaka : le cadre d’un dialogue mondial

L’Exposition Universelle d’Osaka 2025, qui se tient du 13 avril au 13 octobre sur l’île artificielle de Yumeshima, a pour thème « Concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain ». Avec un record de 158 pays participants et près de 28 millions de visiteurs attendus, cet événement constitue une plateforme incontournable pour la Tunisie afin d’affirmer sa place dans le paysage économique mondial de demain.