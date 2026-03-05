Entreprises les plus rentables en Tunisie en : profits, impôts et domination des banques

Les résultats financiers publiés par les sociétés cotées à la Bourse de Tunis offrent un indicateur clair de la structure réelle de l’économie tunisienne.

L’exercice 2024 confirme une tendance déjà observée depuis plusieurs années :

le secteur bancaire domine largement les profits et les contributions fiscales.

Dans le Top 10 des entreprises cotées les plus rentables en Tunisie, on retrouve :

8 institutions financières

seulement 2 groupes industriels

Les données ci-dessous sont issues des publications financières officielles des sociétés cotées et sont exprimées en millions de dinars tunisiens (MTD).

Classement 2024 des entreprises cotées en Tunisie

Profits et impôts versés à l’État

Entreprise Secteur Profits 2024 (MTD) Impôts payés (MTD) BIAT Banque 379,4 214,2 SFBT Boissons 296,4 89,7 BNA Banque 273,6 120,2 Attijari Bank Tunisie Banque 239,7 123,3 Amen Bank Banque 214,2 124,3 Poulina Group Holding Conglomérat 162,0 38,3 UIB Banque 71,8 82,1 BH Bank Banque 71,0 46,3 Tunisie Leasing & Factoring Leasing 55,0 35,4 UBCI Banque 54,9 37,3

BIAT domine largement le classement

La BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie) confirme sa position de première banque privée du pays.

Quelques chiffres clés :

profits : 379,4 millions de dinars

impôts versés : 214,2 millions de dinars

Cela signifie que :

plus de 56 % du bénéfice est absorbé par l’impôt

la banque reste le plus gros contributeur fiscal parmi les sociétés cotées

Ce niveau de profitabilité reflète :

la taille de son portefeuille clients

sa position dominante sur le marché bancaire tunisien

la forte rentabilité du secteur financier.

Les banques dominent la rentabilité en Tunisie

Le classement montre une concentration claire du pouvoir économique.

Dans le Top 10 :

BIAT

Amen Bank

Attijari Bank

BNA

UIB

BH Bank

UBCI

Tunisie Leasing

Cela représente 80 % du classement.

Cette domination s’explique par plusieurs facteurs :

marges bancaires relativement élevées

croissance du crédit aux ménages et aux entreprises

structure de l’économie tunisienne très dépendante du financement bancaire.

Selon les données de la Banque Centrale de Tunisie, le système bancaire reste le principal canal de financement de l’économie nationale.

SFBT et Poulina : les deux exceptions industrielles

Dans ce classement dominé par la finance, deux groupes industriels se distinguent.

SFBT : le géant des boissons

profits : 296,4 MTD

impôts : 89,7 MTD

La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie reste l’entreprise industrielle la plus rentable cotée en Bourse.

Ses activités couvrent :

bière

boissons gazeuses

eaux minérales

distribution de marques internationales.

Son modèle repose sur une forte domination du marché local.

Poulina Group Holding : le conglomérat tunisien

profits : 162,0 MTD

impôts : 38,3 MTD

Poulina est l’un des rares groupes industriels diversifiés cotés.

Ses activités incluent :

agroalimentaire

industrie

matériaux de construction

distribution.

La structure diversifiée du groupe explique un ratio impôt/bénéfice plus faible que celui des banques.

Des écarts fiscaux importants entre entreprises

Les ratios entre profits et impôts varient fortement.

Quelques exemples marquants :

UIB

profits : 71,8 MTD

impôts : 82,1 MTD

L’impôt dépasse le bénéfice net affiché.

Cela peut s’expliquer par :

ajustements fiscaux

charges exceptionnelles

règles spécifiques au secteur bancaire.

Poulina Group

profits : 162 MTD

impôts : 38,3 MTD

Le ratio fiscal est beaucoup plus faible en raison :

d’activités industrielles multiples

de mécanismes fiscaux différents.

Un rôle majeur dans les recettes fiscales de l’État

Les entreprises du classement versent des montants significatifs au budget public.

Quelques contributions clés :

BIAT : 214,2 MTD

Amen Bank : 124,3 MTD

Attijari Bank : 123,3 MTD

BNA : 120,2 MTD

SFBT : 89,7 MTD

Au total, ces dix entreprises génèrent plus de 900 millions de dinars d’impôts.

Dans un contexte budgétaire tendu, ces groupes représentent une source importante de recettes fiscales.

Lecture économique : ce que révèle ce classement

Trois enseignements ressortent clairement.

1. Le secteur bancaire domine l’économie cotée

La majorité des profits boursiers provient des institutions financières.

2. L’industrie reste peu représentée en Bourse

Peu d’entreprises industrielles tunisiennes sont cotées malgré leur poids dans l’économie réelle.

3. Les grandes entreprises supportent une forte pression fiscale

Les banques, en particulier, affichent des niveaux d’imposition élevés.

Trois enseignements clés sur l’économie tunisienne

Le classement 2024 des entreprises cotées en Tunisie met en évidence une réalité structurelle :

les banques concentrent l’essentiel des profits

l’industrie reste minoritaire en Bourse

les grandes sociétés financent une part importante des recettes fiscales

Pour les investisseurs et les analystes, ces données donnent une lecture directe de la structure économique du pays et des secteurs qui génèrent réellement de la valeur.