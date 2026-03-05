Entreprises les plus rentables en Tunisie en : profits, impôts et domination des banques
Classement 2024 : qui domine vraiment l’économie tunisienne
Les résultats financiers publiés par les sociétés cotées à la Bourse de Tunis offrent un indicateur clair de la structure réelle de l’économie tunisienne.
L’exercice 2024 confirme une tendance déjà observée depuis plusieurs années :
le secteur bancaire domine largement les profits et les contributions fiscales.
Dans le Top 10 des entreprises cotées les plus rentables en Tunisie, on retrouve :
-
8 institutions financières
-
seulement 2 groupes industriels
Les données ci-dessous sont issues des publications financières officielles des sociétés cotées et sont exprimées en millions de dinars tunisiens (MTD).
Classement 2024 des entreprises cotées en Tunisie
Profits et impôts versés à l’État
|Entreprise
|Secteur
|Profits 2024 (MTD)
|Impôts payés (MTD)
|BIAT
|Banque
|379,4
|214,2
|SFBT
|Boissons
|296,4
|89,7
|BNA
|Banque
|273,6
|120,2
|Attijari Bank Tunisie
|Banque
|239,7
|123,3
|Amen Bank
|Banque
|214,2
|124,3
|Poulina Group Holding
|Conglomérat
|162,0
|38,3
|UIB
|Banque
|71,8
|82,1
|BH Bank
|Banque
|71,0
|46,3
|Tunisie Leasing & Factoring
|Leasing
|55,0
|35,4
|UBCI
|Banque
|54,9
|37,3
BIAT domine largement le classement
La BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie) confirme sa position de première banque privée du pays.
Quelques chiffres clés :
-
profits : 379,4 millions de dinars
-
impôts versés : 214,2 millions de dinars
Cela signifie que :
-
plus de 56 % du bénéfice est absorbé par l’impôt
-
la banque reste le plus gros contributeur fiscal parmi les sociétés cotées
Ce niveau de profitabilité reflète :
-
la taille de son portefeuille clients
-
sa position dominante sur le marché bancaire tunisien
-
la forte rentabilité du secteur financier.
Les banques dominent la rentabilité en Tunisie
Le classement montre une concentration claire du pouvoir économique.
Dans le Top 10 :
-
BIAT
-
Amen Bank
-
Attijari Bank
-
BNA
-
UIB
-
BH Bank
-
UBCI
-
Tunisie Leasing
Cela représente 80 % du classement.
Cette domination s’explique par plusieurs facteurs :
-
marges bancaires relativement élevées
-
croissance du crédit aux ménages et aux entreprises
-
structure de l’économie tunisienne très dépendante du financement bancaire.
Selon les données de la Banque Centrale de Tunisie, le système bancaire reste le principal canal de financement de l’économie nationale.
SFBT et Poulina : les deux exceptions industrielles
Dans ce classement dominé par la finance, deux groupes industriels se distinguent.
SFBT : le géant des boissons
-
profits : 296,4 MTD
-
impôts : 89,7 MTD
La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie reste l’entreprise industrielle la plus rentable cotée en Bourse.
Ses activités couvrent :
-
bière
-
boissons gazeuses
-
eaux minérales
-
distribution de marques internationales.
Son modèle repose sur une forte domination du marché local.
Poulina Group Holding : le conglomérat tunisien
-
profits : 162,0 MTD
-
impôts : 38,3 MTD
Poulina est l’un des rares groupes industriels diversifiés cotés.
Ses activités incluent :
-
agroalimentaire
-
industrie
-
matériaux de construction
-
distribution.
La structure diversifiée du groupe explique un ratio impôt/bénéfice plus faible que celui des banques.
Des écarts fiscaux importants entre entreprises
Les ratios entre profits et impôts varient fortement.
Quelques exemples marquants :
UIB
-
profits : 71,8 MTD
-
impôts : 82,1 MTD
L’impôt dépasse le bénéfice net affiché.
Cela peut s’expliquer par :
-
ajustements fiscaux
-
charges exceptionnelles
-
règles spécifiques au secteur bancaire.
Poulina Group
-
profits : 162 MTD
-
impôts : 38,3 MTD
Le ratio fiscal est beaucoup plus faible en raison :
-
d’activités industrielles multiples
-
de mécanismes fiscaux différents.
Un rôle majeur dans les recettes fiscales de l’État
Les entreprises du classement versent des montants significatifs au budget public.
Quelques contributions clés :
-
BIAT : 214,2 MTD
-
Amen Bank : 124,3 MTD
-
Attijari Bank : 123,3 MTD
-
BNA : 120,2 MTD
-
SFBT : 89,7 MTD
Au total, ces dix entreprises génèrent plus de 900 millions de dinars d’impôts.
Dans un contexte budgétaire tendu, ces groupes représentent une source importante de recettes fiscales.
Lecture économique : ce que révèle ce classement
Trois enseignements ressortent clairement.
1. Le secteur bancaire domine l’économie cotée
La majorité des profits boursiers provient des institutions financières.
2. L’industrie reste peu représentée en Bourse
Peu d’entreprises industrielles tunisiennes sont cotées malgré leur poids dans l’économie réelle.
3. Les grandes entreprises supportent une forte pression fiscale
Les banques, en particulier, affichent des niveaux d’imposition élevés.
Trois enseignements clés sur l’économie tunisienne
Le classement 2024 des entreprises cotées en Tunisie met en évidence une réalité structurelle :
-
les banques concentrent l’essentiel des profits
-
l’industrie reste minoritaire en Bourse
-
les grandes sociétés financent une part importante des recettes fiscales
Pour les investisseurs et les analystes, ces données donnent une lecture directe de la structure économique du pays et des secteurs qui génèrent réellement de la valeur.