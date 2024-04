CLASSEMENT MILLIARDAIRES FORBES 2024



Dans une année marquée par la poussée de l’intelligence artificielle, les milliardaires de la technologie ont vu leur fortune grimper de façon vertigineuse, augmentant de 750 milliards de dollars (690 milliards d’euros) au total.

Il y a une distinction entre les riches et les très riches, et les magnats de la technologie sont de plus en plus nombreux à appartenir à cette dernière catégorie. Dans le classement des milliardaires 2024, Forbes a recensé 342 milliardaires ayant fait fortune dans la technologie, contre 313 l’année dernière. Les magnats de la technologie affichent une valeur combinée de 2 600 milliards de dollars (2 395 milliards d’euros), soit plus que n’importe quel autre secteur. Leur augmentation de 750 milliards de dollars depuis l’année dernière les place au sommet, témoignant de leur puissance financière inégalée.

Au cours des 12 derniers mois, personne n’a vu sa fortune croître autant que Mark Zuckerberg, PDG de Meta. La valeur nette de sa fortune a grimpé de près de 113 milliards de dollars (104 milliards d’euros), atteignant ainsi un montant estimé à 177 milliards de dollars (163 milliards d’euros).

La hausse de 182 % de Meta a propulsé Mark Zuckerberg, qui détient 14 % de l’entreprise, de la 16e à la 4e place du classement Forbes des milliardaires, la plus haute qu’il ait jamais occupée. Ce que le milliardaire a appelé « l’année de l’efficacité » pour Meta (marquée par des licenciements, des réductions de coûts et une concentration sur la publicité et les activités principales) a réjoui les investisseurs. L’entreprise a franchi une étape majeure en entrant dans sa 20e année d’existence et en versant son tout premier dividende. Bien entendu, le milliardaire investit également beaucoup dans l’IA, déclarant à Forbes en 2023 : « L’IA sera omniprésente chez Meta ».

La principale raison de la reprise dans le secteur technologique est l’enthousiasme suscité par l’intelligence artificielle, avec les investisseurs affluant vers les entreprises qui développent des produits basés sur l’IA ou qui fournissent des solutions aux entreprises œuvrant dans ce domaine.

Le cofondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, a connu une année exceptionnelle. Les actions du fabricant de puces graphiques Nvidia ont grimpé en flèche, ce qui a permis à M. Huang de figurer pour la première fois parmi les 20 personnes les plus riches du monde, alors qu’il n’occupait que la 78e place l’année dernière. Sa fortune est estimée à 77 milliards de dollars (70,9 milliards d’euros). Un autre actionnaire de Nvidia, Harvey Jones, membre fondateur du conseil d’administration, est devenu milliardaire cette année grâce à la montée en flèche de l’action.

Les géants américains de la technologie participent également à l’action, en investissant massivement dans les grands modèles de langage de l’IA et dans la puissance de traitement qu’ils requièrent, ce qui enthousiasme les investisseurs et rend leurs fondateurs encore plus riches. Microsoft a conclu des partenariats avec OpenAI et Inflection AI, Amazon et Alphabet ont investi massivement dans Anthropic AI et Alphabet a développé son propre modèle, Gemini. Plusieurs milliardaires associés – Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Dell, Steve Ballmer, Larry Page, Sergey Brin et Larry Ellison – sont tous plus riches d’au moins 20 milliards de dollars que l’année dernière. Elon Musk, qui se classe comme la deuxième personne la plus riche du monde, tire largement parti de la technologie chez Tesla. Cependant, il n’est pas répertorié parmi les milliardaires de la technologie, car nous le catégorisons comme un milliardaire de l’industrie automobile.

Un bond de 750 milliards de dollars cette année

Les magnats de la technologie les plus riches du monde ont ajouté 750 milliards de dollars à leur fortune depuis l’année dernière. À l’exception de Zhang Yiming et de Ma Huateng, ils sont tous plus riches. Voici les milliardaires qui ont gagné le plus. (Les valeurs sont exprimées en milliards de dollars américains. Les valeurs nettes sont celles du 10 mars 2023 en bleu clair et du 8 mars 2024 en bleu foncé).

La plupart des plus grosses fortunes technologiques de cette année ne travaillent pas quotidiennement pour les entreprises qui sont à l’origine de l’augmentation constante de leur richesse. Sur les dix milliardaires les plus riches du secteur technologique cette année, seuls trois – Zuckerberg, Huang et Dell – sont encore PDG de leurs entreprises respectives. Bezos a cessé d’être le PDG d’Amazon en 2021. La même année, Zhang Yiming, de ByteDance, a démissionné de ses fonctions de PDG et de président du conseil d’administration, bien qu’il soit toujours un actionnaire important. M. Page et M. Brin ont quitté Alphabet il y a quatre ans, tandis que M. Gates a quitté le conseil d’administration de Microsoft en 2020 et que M. Ballmer a quitté son poste de PDG de Microsoft en 2014. (M. Gates a déclaré à Forbes l’année dernière qu’il passait environ 10 % de son temps à rencontrer les différentes équipes de Microsoft. D’autres, comme M. Page et M. Brin, supervisent leurs entreprises en tant que membres du conseil d’administration).

Voici les 10 personnes les plus riches du secteur technologique et leur évolution au cours des 12 derniers mois.

Les valeurs nettes sont celles du 8 mars 2024, comparées à celle du 10 mars 2023.

Zhang Yiming

Valeur nette : 43 milliards de dollars (39,6 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : – 1,6 milliard de dollars (- 1,47 milliard d’euros) | Source de richesse : ByteDance

Parmi les milliardaires de la technologie les plus riches de cette année, le cofondateur de ByteDance est l’un des deux seuls à être moins riche qu’il ne l’était il y a un an.

Bien qu’il ait quitté la présidence de ByteDance en 2021, apparemment sous la pression du gouvernement chinois, il reste un actionnaire important. Sa fortune s’est effondrée en même temps que l’évaluation de ByteDance, alors que l’on spécule sur le fait que sa principale participation, TikTok, pourrait être interdite aux États-Unis ou que ByteDance pourrait être obligée de s’en séparer.

Jensen Huang

Valeur nette : 77 milliards de dollars (70,9 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 56 milliards de dollars (+ 51,6 milliards d’euros) | Source de richesse : Nvidia

Le fondateur et dirigeant de l’entreprise, dont le nom est inspiré du mot latin « invidia », est très envié. Nvidia a connu une année exceptionnelle, avec un cours de l’action en hausse de 300 %. M. Huang, PDG et actionnaire à hauteur de 3 %, n’a jamais été aussi riche. Il figure parmi les 20 personnes les plus riches du monde et se classe au 20e rang pour la première fois de son histoire.

Michael Dell

Valeur nette : 91 milliards de dollars (83,8 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 41 milliards de dollars (+ 37,8 milliards d’euros) | Source de richesse : Dell Technologies

Dell a vécu une année remarquable, marquée par l’une des plus grandes acquisitions jamais réalisées. En novembre dernier, Broadcom a racheté VMware, une entreprise dérivée de Dell Technologies, dont Michael Dell détenait 40 %, pour 69 milliards de dollars (63,5 milliards d’euros) en numéraire et en actions, ce qui représente un gain d’environ 30 milliards de dollars (27,6 milliards d’euros) pour le fondateur et PDG de Dell. À peu près au même moment, il a également fait don de plus de 3 milliards de dollars à sa fondation familiale, une combinaison d’argent liquide, d’actions Dell et d’actions Broadcom qui devrait certainement alléger la lourde facture fiscale de Dell.

Sergey Brin

Valeur nette :Depuis qu’il a vendu pour 2,5 milliards de dollars d’actions (avant impôts) entre mi-2021 et mi-2022, M. Page n’a pas cédé d’actions supplémentaires. (101,3 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 34 milliards de dollars (+ 31,3 milliards d’euros) | Source de richesse : Google

Le cofondateur de Google serait sorti de sa semi-retraite et aurait soumis des modifications de code aux modèles de chatbot d’intelligence artificielle de Google l’année dernière – et a été répertorié comme un « contributeur principal » à Gemini lorsque le modèle a été publié en décembre. M. Brin, qui est atteint d’une mutation génétique le rendant plus susceptible de contracter la maladie de Parkinson, a donné 150 millions de dollars (138 millions d’euros) supplémentaires en 2023 pour la recherche d’un remède à la maladie dégénérative ; portant son total de dons à 1,25 milliard de dollars (1,15 milliard d’euros) pour cette cause.

Larry Page

Valeur nette : 114 milliards de dollars (105 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 35 milliards de dollars (+ 32,2 milliards d’euros) | Source de richesse : Google

Larry Page et Sergey Brin, cofondateur de Google, ont quitté depuis cinq ans les activités quotidiennes du géant de la technologie, mais ils en sont toujours les principaux actionnaires. Depuis qu’il a vendu pour 2,5 milliards de dollars d’actions (avant impôts) entre la mi-2021 et la mi-2022, M. Page n’a pas cédé d’actions supplémentaires. Il s’est surtout tenu à l’écart de la scène publique, passant son temps sur ses cinq îles privées, dont une à Fidji et une à Porto Rico.

Steve Ballmer

Valeur nette : 121 milliards de dollars (111,5 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 40 milliards de dollars (+ 36,8 milliards d’euros) | Source de richesse : Microsoft

Le propriétaire des Clippers de Los Angeles déplacera son équipe – la cinquième plus grande valeur de la NBA – dans un nouveau stade cet été : le Intuit Dome (financé par le secteur privé), d’une valeur de 2 milliards de dollars, situé près de l’aéroport LAX. La fortune de Ballmer a augmenté de 40 milliards de dollars depuis l’année dernière, en partie grâce à la valorisation croissante des Clippers, mais surtout grâce à l’envolée des actions Microsoft.

Bill Gates

Valeur nette : 128 milliards de dollars (117,9 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 24 milliards de dollars (+ 22,1 milliards d’euros) | Source de richesse : Microsoft

Alors qu’il se situe presque au sommet de sa richesse historique, Bill Gates connaît sa plus basse évaluation depuis 1992, en raison d’une compétition acharnée au sommet, d’un divorce tumultueux en 2021 et des 59 milliards de dollars (54,3 milliards d’euros) qu’il a généreusement donnés à des œuvres de bienfaisance. Le cofondateur de Microsoft, qui a trôné en tant que personne la plus riche du monde pendant 18 des 23 dernières années allant de 1995 à 2017, fait désormais face à un paysage financier en évolution rapide.

Larry Ellison

Valeur nette : 141 milliards de dollars (129,9 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 34 milliards de dollars (+ 31,3 milliards d’euros) | Source de richesse : Oracle

Dix ans après avoir quitté son poste de PDG d’Oracle, Larry Ellison en est toujours le président, le directeur de la technologie et le principal actionnaire, avec 40 % des parts de la société. L’action Oracle a augmenté de 34 % et a versé plus d’un milliard de dollars (avant impôts) de dividendes à M. Ellison au cours des 12 derniers mois, ce qui a contribué à l’enrichir de 34 milliards de dollars. Ses autres entreprises ne se portent pas aussi bien. Sa participation dans X vaut moins d’un tiers du milliard de dollars qu’il a payé pour l’acquérir, et Project Ronin, une startup de logiciels de lutte contre le cancer qu’il a cofondée en 2018, est en train de mettre la clé sous la porte.

Mark Zuckerberg

Valeur nette : 177 milliards de dollars (163,1 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 113 milliards de dollars (+ 104,1 milliards d’euros) | Source de richesse : Facebook

Quelle ascension pour le PDG de Meta ! Après que l’action du géant des médias sociaux a chuté de 75 % par rapport à son pic de 2021, Mark Zuckerberg a licencié près d’un quart de son personnel tout en continuant à parier sur l’IA et le métavers. Les actions ont presque triplé au cours de l’année écoulée, propulsant le milliardaire de 39 ans au sommet de sa richesse personnelle.

Jeff Bezos

Valeur nette : 194 milliards de dollars (178,7 milliards d’euros) | Variation par rapport à 2023 : + 80 milliards de dollars (+ 73,7 milliards d’euros) | Source de richesse : Amazon

Le fondateur d’Amazon a été particulièrement chanceux cette année. Il s’est enrichi de 80 milliards de dollars, grâce à un bond de 93 % de l’action de son géant du commerce électronique. Parallèlement, il a dépensé 150 millions de dollars (138,2 millions d’euros) pour acheter des maisons à Creek Island, surnommé le « bunker des milliardaires », à Miami. Ce déménagement vers la Floride ensoleillée et fiscalement avantageuse marque une transition après trois décennies passées dans le climat pluvieux de Seattle, aux États-Unis.

Lire aussi: