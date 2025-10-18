Classement Choc 2025 : Le Palmarès des Géants Bancaires Africains, la Tunisie Absente de la Cour des Grands

Le classement tant attendu des 20 premières banques africaines par capital Tier 1 en 2025 vient de tomber. Comme une partition déjà connue, le « Big Five » – Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Algérie et Nigeria – truste la tête du palmarès, confirmant une hiérarchie continentale bien établie. Dans cette compétition féroce où le seuil d’entrée s’élève à près de 2 milliards de dollars, un constat s’impose pour la Tunisie : aucune de ses banques ne figure parmi ces géants. Une absence qui parle moins de faiblesse que d’un simple écart d’échelle à combler.

Le Top 20 Africain 2025 : Qui Sont les Champions Inébranlables ?

Le paysage bancaire africain ressemble à une course de fond où les mêmes nations mènent la danse. Voici le classement qui fait autorité, dévoilant les institutions financières aux fondations les plus solides du continent.

Le Palmarès 2025 des Banques par Capital Tier 1

Rang 2025 Banque Pays Capital Tier 1 (Md$) 1 Standard Bank Group Afrique du Sud 13 2 National Bank of Egypt Égypte 7 3 Attijariwafa Bank Maroc 6 4 FirstRand Afrique du Sud 6 5 Absa Bank Afrique du Sud 6 6 Banque Centrale Populaire Maroc 5 7 Banque Misr Égypte 5 8 Nedbank Afrique du Sud 5 9 Banque Extérieure d’Algérie Algérie 4 10 Banque Nationale d’Algérie Algérie 4 11 Bank of Africa – BMCE Group Maroc 3 12 Investec Bank Afrique du Sud 3 13 Arab African International Bank Égypte 2 14 Access Bank Nigeria 2 15 Crédit Populaire d’Algérie Algérie 2 16 Zenith Bank Nigeria 2 17 Commercial International Bank (CIB) Égypte 2 18 Equity Bank Group Kenya 2 19 FBN Holdings (First Bank of Nigeria) Nigeria 2 20 United Bank for Africa (UBA) Nigeria 2

Tunisie Hors Top 20 : Le Mur des 2 Milliards de Dollars

L’absence des banques tunisiennes de ce classement n’est pas une surprise, mais elle cristallise les défis structurels du secteur. Pour entrer dans cette cour des grands, il fallait afficher un capital Tier 1 d’au moins 2 milliards de dollars. Un seuil qui semble encore hors de portée pour les établissements tunisiens, dont les fonds propres évoluent généralement en deçà du milliard de dollars.

Pourquoi la Tunisie n’Est-Elle Pas Dans la Course ?

Plusieurs facteurs expliquent cette réalité économique.

Un marché fragmenté : Contrairement à ses voisins qui ont su construire des « champions nationaux », le paysage bancaire tunisien est éclaté entre de nombreux acteurs de taille similaire, diluant ainsi les capitaux.

Une exposition au marché local : La majorité des banques tunisiennes restent très centrées sur l’économie domestique, les rendant plus vulnérables aux ralentissements nationaux, à la dette souveraine et aux contraintes de change.

Le retard de l’expansion régionale : C’est peut-être le facteur le plus déterminant. Les groupes marocains et nigérians ont massivement investi dans toute l’Afrique, élargissant leur base d’actifs, leurs revenus et, in fine, leurs fonds propres. Une stratégie de croissance que la Tunisie n’a pas encore suivi.

La Carte du Pouvoir Bancaire en Afrique : Qui Mène la Danse ?

Ce classement 2025 dessine une géographie financière très claire.

L’Hégémonie Sud-Africaine et Marocaine

L’Afrique du Sud conserve sa couronne avec quatre banques dans le Top 8, signe d’un écosystème financier mature et sophistiqué. Le Maroc, avec trois groupes dans le Top 11, illustre une stratégie payante alliant gouvernance rigoureuse et expansion agressive à l’échelle du continent.

Le Poids des Géants Démographiques

L’Égypte s’appuie sur la taille de son marché et le rôle de ses banques publiques pour aligner quatre représentants. Le Nigeria, grâce à son marché domestique massif et ses réformes, place quatre acteurs majeurs, tous aux portes du Top 10.

Et Maintenant ? Les Trois Leviers pour la Tunisie

Ne pas figurer au Top 20 n’est pas une fatalité, mais un appel à l’action. Pour gravir les échelons, les banques tunisiennes pourraient s’inspirer des leviers qui ont fonctionné ailleurs sur le continent :

La Consolidation : Fusions et augmentations de capital ciblées pour créer des entités plus robustes capables de rivaliser à l’international. L’Expansion Régionale : Sortir du marché domestique via des acquisitions ou des partenariats stratégiques en Afrique pour diversifier les revenus et gagner en échelle. La Transformation Interne : Un renforcement prudentiel, une digitalisation accrue et une amélioration de l’efficacité opérationnelle pour dégager une rentabilité durable, source de fonds propres.

La course n’est pas terminée ; elle demande simplement une stratégie plus audacieuse.

