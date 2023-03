Carrière IT : le salon dédié à la reconversion professionnelle vers le secteur de l’IT

Extra com a le plaisir d’annoncer la première édition de Carrière IT, le premier salon dédié aux jeunes qui s’intéressent à bâtir une carrière dans le secteur IT. L’événement est organisé en partenariat avec la radio Express FM, le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministère des technologies de communication, la GIZ et également le CORP (Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle), et l’université centrale.

Le salon se tiendra les 17 et 18 mars 2023 au Palais des congrès de Tunis. Carrière IT a pour objectif de donner l’opportunité aux professionnels et aux jeunes étudiants ou bacheliers (bac informatique 2022-2023) qui s’intéressent à reconvertir leurs carrières professionnelles, à rencontrer des experts du secteur IT afin de décrocher des opportunités de stage et/ou d’embauches vers les nouveaux métiers de ce secteur et/ou de booster leurs

compétences techniques et personnelles à travers des formations certifiantes. Le salon accueillera des centres de formation du domaine de l’IT, des établissements étatiques et privés pionniers dans le domaine de l’IT, un pavillon pour les entreprises qui proposent des contrats d’alternance, des stages, des offres d’emploi, etc. ainsi qu’un Job fair inversé : des reconvertis en IT formés par les équipes du CORP qui vont présenter leurs compétences en vue d’être recrutés durant les journées du salon.

Les visiteurs seront composés de jeunes professionnels qui souhaitent se reconvertir vers le domaine de l’IT et qui cherchent à découvrir les spécialités et les certifications les plus demandées sur le marché, les professionnels séniors qui cherchent de nouvelles opportunités sur le marché de travail du domaine de l’IT, les bacheliers (Bac informatique session 2022-2023) qui cherchent une assistance pour leur orientation vers les métiers et opportunités de plusieurs spécialités de ce domaine, et tout individu (spécialités confondues) qui veut découvrir le monde de l’IT et voir les tendances technologiques du secteur dans lequel il opère.

Un programme de Carrière IT très riche et varié

5 panels avec la présence des intervenants aux métiers de l’IT

30 séances de workshop assurées par des experts du domaine sélectionné avec soin et quienglobent les spécialités les plus demandées (reconversion professionnelle, Blockchain, IA,Metaverse, Marketing digital, cybersécurité, IOT, Data Science, Fintech, Profiling,plan de carrière, etc.).

Un plateau de la radio Express FM sera mis en place durant les deux jours du salon pour débattreavec les principaux acteurs du secteur.

Un pavillon d’entreprises dédiés aux jeunes demandeurs d’emploi

Un espace CORP pour les jeunes récemment suivi un programme de reconversion professionnelle,et à la recherche d’emploi, ayant un stand individuel chacun pour des rencontres avec des recruteurs et directeurs RH



Carrière IT est un événement incontournable pour tous ceux qui cherchent à reconvertir leur carrière professionnelle vers le domaine de l’IT ou à booster leurs compétences et leur carrière dans ce secteur.

