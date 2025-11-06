Budget 2025 : 583 nouveaux projets régionaux pour 940 millions de dinars

La Cheffe du gouvernement annonce l’ajout de 583 projets d’infrastructures dans le budget de l’État pour 940 millions de dinars, répondant aux demandes du conseil des régions.

Tunisie : 583 nouveaux projets d’infrastructures verteillés dans toutes les régions

Dans le cadre de l’examen du budget de l’État 2025, la Cheffe du gouvernement Sarra Zenzri Zaafrani a annoncé devant l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) l’intégration de 583 nouveaux projets supplémentaires répartis sur l’ensemble des gouvernorats. Cette décision fait suite aux demandes exprimées par le conseil des régions et des districts, marquant une volonté de renforcer la dimension territoriale dans la planification du développement.

940 millions de dinars pour les équipements collectifs et infrastructures

L’enveloppe globale allouée à ces nouveaux projets s’élève à 940 millions de dinars, entièrement consacrés au développement des équipements collectifs et des infrastructures de base. Ces investissements visent à réduire les disparités régionales et à améliorer directement les conditions de vie des citoyens dans les différentes zones du territoire national.

200 millions supplémentaires pour les projets locaux

Au-delà de cette enveloppe principale, la Cheffe du gouvernement a précisé qu’un engagement supplémentaire de 200 millions de dinars serait consacré au financement de projets locaux, une fois que leurs études techniques et financières seront finalisées. Cette approche par étapes garantit la maturité et la faisabilité des projets avant leur lancement effectif.

Une réforme législative pour accompagner le développement régional

L’exécutif table sur une réforme du cadre législatif encadrant le programme régional de développement et ses mécanismes de gouvernance. Cette modernisation normative poursuit un objectif clair : optimiser l’impact des investissements publics sur la qualité de vie des citoyens et mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

Deux chantiers législatifs majeurs à venir

Parmi les réformes annoncées, deux textes fondamentaux sont particulièrement attendus :

La promulgation de la loi fondamentale relative aux conseils municipaux prévue pour 2026

L’achèvement du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

Ce dernier dispositif permettra d’augmenter le taux de couverture du territoire national par des plans d’aménagement, offrant ainsi un cadre de développement plus structuré et cohérent pour l’ensemble des régions tunisiennes.

Cette annonce gouvernementale s’inscrit dans une vision stratégique visant à renforcer la décentralisation et à accélérer le développement équilibré du territoire, confirmant la priorité donnée à la dimension régionale dans la politique de développement national.