Bourses d’études à l’étranger pour les Tunisiens

Pourquoi viser une bourse ?

Partir étudier à l’étranger n’est plus seulement un choix académique : c’est un moyen d’acquérir des compétences recherchées, de se constituer un réseau international et d’augmenter ses chances d’obtenir un bon emploi. Chaque année, environ 20 000 Tunisiens partent, mais moins de 1 000 obtiennent une bourse complète (source : Ministère de l’Enseignement Supérieur, CampusBourses).

Une bourse ne finance pas seulement les études : elle valorise le CV, permet des expériences uniques et ouvre parfois des réseaux professionnels internationaux. Pour réussir, il faut connaître les programmes, critères et deadlines, et préparer son dossier méthodiquement.

Destinations principales et programmes

France – Excellence académique

Plateforme officielle : CampusBourses

Programmes phares : Bourses Eiffel (Master/Doctorat), allocations Campus France

Critères : excellence académique, motivation claire, parfois tests linguistiques

Deadlines : octobre à décembre

Conseil pratique : Postuler tôt et préparer lettres de motivation solides, CV clair.

États-Unis – Fulbright et programmes prestigieux

Programme phare : Fulbright Foreign Student (Master/PhD)

Couverture : frais de scolarité, vie quotidienne, assurance, matériel pédagogique

Candidature : juin‑août, via Amideast Tunisie

Autres options : Knight-Hennessy (Stanford), Karsh, Ohio State – souvent partielles, tests TOEFL/GRE requis

Conseil pratique : Diversifier les candidatures pour augmenter les chances.

Hongrie – Stipendium Hungaricum

Bourses disponibles : ~250/an pour Licence, Master, Doctorat

Financement : frais de scolarité, logement, allocation mensuelle

Deadline : janvier

Astuce : Moins de concurrence que Fulbright, excellent pour financement complet.

Canada – Projets ciblés d’ingénierie

Type de bourse : Projets de fin d’études (PFE) pour ingénieurs tunisiens

Nombre : 30 bourses/an

Couverture : projet + vie quotidienne

Deadline : septembre

Avantage : Expérience pratique valorisée pour carrière ingénieur.

Pays-Bas – Dutch Government Scholarship & MSP

Niveau : Bachelor/Master

Financement : partiel ou total

Postulation : via université partenaire

Conseil : Expérience académique ou professionnelle recommandée pour augmenter les chances.

Maroc & Algérie – Programmes régionaux

Nombre : ~115 bourses pour bacheliers tunisiens

Accès : universités publiques

Deadline : variable (souvent août)

Astuce : Bon point de départ pour étudiants post-bac.

Erasmus+ (Union Européenne)

Mobilité : semestre ou année universitaire

Financement : allocation mensuelle variable (225‑824 € selon pays)

Processus : géré par université d’origine

Conseil : Idéal pour tester l’expérience internationale sans viser un diplôme complet.

Conseils pratiques pour maximiser vos chances

Préparer dossier académique complet et lettres de motivation personnalisées.

Passer les tests de langue requis : TOEFL, IELTS, DELF/DALF.

Vérifier et respecter les deadlines spécifiques.

Diversifier les candidatures : plusieurs programmes simultanément.

Utiliser les plateformes fiables : CampusBourses Amideast Tunisie Stipendium Hungaricum ScholarshipBob ScholarshipTab

Valoriser expériences extrascolaires et projets personnels dans le dossier.

Tableau synthétique des principales bourses

Programme Niveau Pays Financement Deadline Fulbright Foreign Student Master/PhD USA Complet Juin‑Août Stipendium Hungaricum Licence/Master/PhD Hongrie Complet Janvier Erasmus+ Semestre/Année UE Allocation Variable Dutch Government Scholarship Bachelor/Master Pays-Bas Partiel/Total Automne/Hiver PFE Canada Projet Ingénieur Canada Projet + Vie Septembre Maroc/Algérie Licence MA/DZ Critères régionaux Variable

Stratégie gagnante

Les bourses d’études sont accessibles mais demandent organisation, anticipation et préparation rigoureuse. La différence entre partir avec ou sans financement repose sur :

Diversification des candidatures

Respect strict des deadlines

Dossier académique solide et lettres personnalisées

Utilisation des plateformes officielles et programmes adaptés à votre profil

En suivant ces étapes, obtenir une bourse devient un objectif réaliste et structuré.

Sources et références