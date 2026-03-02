Bourses d’études à l’étranger pour les Tunisiens
Bourses d’études à l’étranger pour les Tunisiens (2026‑27)
Pourquoi viser une bourse ?
Partir étudier à l’étranger n’est plus seulement un choix académique : c’est un moyen d’acquérir des compétences recherchées, de se constituer un réseau international et d’augmenter ses chances d’obtenir un bon emploi. Chaque année, environ 20 000 Tunisiens partent, mais moins de 1 000 obtiennent une bourse complète (source : Ministère de l’Enseignement Supérieur, CampusBourses).
Une bourse ne finance pas seulement les études : elle valorise le CV, permet des expériences uniques et ouvre parfois des réseaux professionnels internationaux. Pour réussir, il faut connaître les programmes, critères et deadlines, et préparer son dossier méthodiquement.
Destinations principales et programmes
France – Excellence académique
-
Plateforme officielle : CampusBourses
-
Programmes phares : Bourses Eiffel (Master/Doctorat), allocations Campus France
-
Critères : excellence académique, motivation claire, parfois tests linguistiques
-
Deadlines : octobre à décembre
-
Conseil pratique : Postuler tôt et préparer lettres de motivation solides, CV clair.
États-Unis – Fulbright et programmes prestigieux
-
Programme phare : Fulbright Foreign Student (Master/PhD)
-
Couverture : frais de scolarité, vie quotidienne, assurance, matériel pédagogique
-
Candidature : juin‑août, via Amideast Tunisie
-
Autres options : Knight-Hennessy (Stanford), Karsh, Ohio State – souvent partielles, tests TOEFL/GRE requis
-
Conseil pratique : Diversifier les candidatures pour augmenter les chances.
Hongrie – Stipendium Hungaricum
-
Bourses disponibles : ~250/an pour Licence, Master, Doctorat
-
Financement : frais de scolarité, logement, allocation mensuelle
-
Deadline : janvier
-
Astuce : Moins de concurrence que Fulbright, excellent pour financement complet.
Canada – Projets ciblés d’ingénierie
-
Type de bourse : Projets de fin d’études (PFE) pour ingénieurs tunisiens
-
Nombre : 30 bourses/an
-
Couverture : projet + vie quotidienne
-
Deadline : septembre
-
Avantage : Expérience pratique valorisée pour carrière ingénieur.
Pays-Bas – Dutch Government Scholarship & MSP
-
Niveau : Bachelor/Master
-
Financement : partiel ou total
-
Postulation : via université partenaire
-
Conseil : Expérience académique ou professionnelle recommandée pour augmenter les chances.
Maroc & Algérie – Programmes régionaux
-
Nombre : ~115 bourses pour bacheliers tunisiens
-
Accès : universités publiques
-
Deadline : variable (souvent août)
-
Astuce : Bon point de départ pour étudiants post-bac.
Erasmus+ (Union Européenne)
-
Mobilité : semestre ou année universitaire
-
Financement : allocation mensuelle variable (225‑824 € selon pays)
-
Processus : géré par université d’origine
-
Conseil : Idéal pour tester l’expérience internationale sans viser un diplôme complet.
Conseils pratiques pour maximiser vos chances
-
Préparer dossier académique complet et lettres de motivation personnalisées.
-
Passer les tests de langue requis : TOEFL, IELTS, DELF/DALF.
-
Vérifier et respecter les deadlines spécifiques.
-
Diversifier les candidatures : plusieurs programmes simultanément.
-
Utiliser les plateformes fiables :
-
Valoriser expériences extrascolaires et projets personnels dans le dossier.
Tableau synthétique des principales bourses
|Programme
|Niveau
|Pays
|Financement
|Deadline
|Fulbright Foreign Student
|Master/PhD
|USA
|Complet
|Juin‑Août
|Stipendium Hungaricum
|Licence/Master/PhD
|Hongrie
|Complet
|Janvier
|Erasmus+
|Semestre/Année
|UE
|Allocation
|Variable
|Dutch Government Scholarship
|Bachelor/Master
|Pays-Bas
|Partiel/Total
|Automne/Hiver
|PFE Canada
|Projet Ingénieur
|Canada
|Projet + Vie
|Septembre
|Maroc/Algérie
|Licence
|MA/DZ
|Critères régionaux
|Variable
Stratégie gagnante
Les bourses d’études sont accessibles mais demandent organisation, anticipation et préparation rigoureuse. La différence entre partir avec ou sans financement repose sur :
-
Diversification des candidatures
-
Respect strict des deadlines
-
Dossier académique solide et lettres personnalisées
-
Utilisation des plateformes officielles et programmes adaptés à votre profil
En suivant ces étapes, obtenir une bourse devient un objectif réaliste et structuré.
Sources et références
-
Ministère de l’Enseignement Supérieur, Tunisie – Statistiques 2025
-
CampusBourses – France
-
Amideast Tunisie – USA
-
Stipendium Hungaricum – Hongrie
-
Sites officiels Erasmus+, Dutch Government Scholarship