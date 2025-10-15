Bitcoin Se Stabilise Près de 113 000 USD : Le Retour de l’Optimisme Sous l’Influence de Powell

Bitcoin se stabilise autour de 113 000 USD alors que les propos accommodants de Powell soutiennent le sentiment

Le Bitcoin s’est négocié autour de 113 000 USD mercredi, retrouvant une partie de ses pertes récentes après être passé sous la barre des 110 000 USD plus tôt dans la semaine. Ce rebond fait suite aux commentaires accommodants du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et aux nouvelles entrées de capitaux dans les FNB spot de Bitcoin aux États-Unis, qui ont ajouté 102 millions de USD mardi après deux séances consécutives de sorties.

Les liquidations au cours des 24 dernières heures ont été équilibrées entre les positions longues et courtes, soulignant une stabilisation tentative du positionnement sur le marché.

Les commentaires de Powell ont suggéré une inquiétude croissante concernant les risques de baisse pour l’emploi et une dynamique du marché du travail plus faible. Il a noté que les créations d’emplois avaient fortement ralenti, que l’inflation restait largement tirée par les droits de douane plutôt que par la demande, et que la Fed se dirigeait « vers une posture de politique monétaire plus neutre« . Les marchés anticipent que la banque centrale prolongera les baisses de taux, soutenant potentiellement les actifs plus risqués comme les cryptomonnaies.

Cependant, le sentiment reste prudent dans un contexte de regain de tensions commerciales. Le président Trump a menacé de « mettre un terme aux relations commerciales avec la Chine », qualifiant les actions de Pékin d’économiquement hostiles ». Cette escalade a ravivé les craintes d’un nouveau cycle de représailles tarifaires, maintenant les investisseurs sur leurs gardes et susceptible de prolonger la phase de consolidation du Bitcoin.

Source : Konstantinos Chrysikos, Responsable du Service Client chez Kudotrade