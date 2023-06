Bernard Arnault à la tête des dix personnalités les plus riches au monde



Le classement des personnalités les plus riches au monde compte huit entrepreneurs américains, un magnat du luxe français et un magnat des télécommunications mexicain.

Les milliardaires comptent parmi les personnes les plus puissantes de la planète. Ils exercent une influence considérable sur des pans entiers de l’économie mondiale et jouent un rôle clé dans tous les domaines, de la politique internationale aux médias, en passant par la philanthropie et l’innovation scientifique.

Nombre d’entre eux ont créé des entreprises qui emploient des dizaines, voire des centaines de milliers de salariés dans le monde entier et sont à l’origine de certaines des marques les plus connues, telles que Microsoft, Amazon, Tesla, Google et Nike.

La majorité d’entre eux sont des entrepreneurs qui ont bâti leur fortune à partir de rien. D’autres, comme Bernard Arnault et Rupert Murdoch, ont eu un peu plus de chance en rejoignant des entreprises familiales, mais ils ont considérablement développé leur fortune et créé des empires dans leurs secteurs respectifs.

De nombreux milliardaires détiennent une grande partie de leur fortune dans les actions de l’entreprise qu’ils ont fondée. Lorsque le cours de l’action varie, leur fortune évolue également. Le 1er mai 2023, Mike Bloomberg, fondateur de la société d’information financière Bloomberg LP, a été classé dixième personne la plus riche au monde, avec une fortune estimée à 94,5 milliards de dollars, selon Forbes.

Depuis lors, les actions d’Alphabet, la société mère de Google, ont augmenté de 15 %, ce qui a permis aux cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, de revenir parmi les dix personnalités les plus riches au monde, avec une fortune respective de 104 et 99 milliards de dollars. En conséquence, Mike Bloomberg a été exclu du top dix. Au 1er juin, il est le 12e homme le plus riche au monde, selon les estimations de Forbes. Françoise Bettencourt Meyers, héritière de la fortune de L’Oréal, est passée de la 9e place le mois dernier à la 14e.

Quant au numéro un mondial, Bernard Arnault, sa fortune enregistre une baisse de 22 milliards de dollars depuis le 1er mai. Cette évolution a réduit l’écart entre Bernard Arnault et Elon Musk, numéro deux du classement, à un peu moins de 15 milliards de dollars, selon les estimations de Forbes.

Il y a deux ans, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, était la cinquième personnalité la plus riche au monde, avec une fortune de 97 milliards de dollars. Depuis, l’action de Facebook (rebaptisée Meta Platforms) a plongé et Mark Zuckerberg est sorti du classement des dix personnalités les plus riches au monde. Bien que l’action de Meta ait rebondi, avec notamment un grand bond fin avril 2023 après l’annonce des résultats trimestriels, Mark Zuckerberg n’est toujours pas revenu dans le top dix, même s’il s’en rapproche. Au 1er juin 2023, il occupe la 11e du classement, avec une fortune de près de 96 milliards de dollars, soit environ 11 milliards de plus qu’il y a un mois.

Les plus riches du monde au 1er juin 2023 à 8 heures, heure de l’Est, selon Forbes.

Le cours des actions fluctue régulièrement, de sorte que ces valeurs nettes peuvent changer quotidiennement. Forbes suit les changements quotidiens dans son classement des milliardaires en temps réel.

FAITS MARQUANTS

Le Français Bernard Arnault est la personnalité la plus riche au monde. PDG de la société de produits de luxe LVMH, il affiche une fortune de 215 milliards de dollars.

Elon Musk, qui a été la personnalité la plus riche pendant une grande partie de l’année 2022, est descendu à la deuxième place du classement en décembre 2022 et conserve depuis cette place.

Huit des dix personnalités les plus riches au monde sont américaines, comme Jeff Bezos, Larry Ellison ou encore Bill Gates.

L’Indien Gautam Adani n’occupe plus la troisième place du classement depuis le 24 janvier 2023. Il est classé 24e fortune mondiale au 1er juin 2023.

Les dix personnalités les plus riches au monde au 1er juin sont toutes des hommes.

#1. BERNARD ARNAULT

Fortune nette : 215,1 milliards de dollars | Source de revenus : LVMH/produits de luxe | Âge : 74 ans | Résidence : Paris | Pays : France

Bernard Arnault est le PDG de LVMH, le plus grand groupe de produits de luxe au monde, qui compte quelque 70 marques de mode et de cosmétiques. Parmi ses marques les plus connues, on peut citer Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon et Sephora. En janvier 2021, LVMH a racheté le joaillier Tiffany & Co. pour 15,8 milliards de dollars.

Le père de Bernard Arnault a gagné des millions dans le secteur de la construction. À ses débuts, le futur magnat du luxe a utilisé 15 millions de dollars de cette fortune pour racheter Christian Dior.

Les cinq enfants de Bernard Arnault travaillent tous au sein de l’empire LVMH. En janvier 2023, Bernard Arnault a nommé sa fille Delphine à la tête de Dior, la deuxième plus grande marque du groupe.

#2. ELON MUSK

Fortune nette : 200,2 milliards de dollars | Source de revenus : Tesla, SpaceX, Twitter | Âge : 51 ans | Résidence : Austin, Texas | Pays : États-Unis

Elon Musk est le PDG de l’entreprise de voitures électriques Tesla, de la société de fusées SpaceX et de l’entreprise de réseaux sociaux Twitter. Il détient 23 % de Tesla sous forme d’actions et d’options, mais a donné plus de la moitié de ses actions en garantie de prêts. Le constructeur automobile représente environ deux tiers de sa fortune. Il a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022 et possède environ 74 % de l’entreprise de réseaux sociaux, qui vaut aujourd’hui moins de la moitié de ce qu’il a payé pour l’acquérir. Sa fortune a augmenté de 27,5 milliards de dollars entre le 1er mai 2023 et le 1er juin 2023, principalement en raison d’une hausse de plus de 25 % du cours de l’action Tesla.

Originaire d’Afrique du Sud, Elon Musk s’est installé au Canada avant son 18e anniversaire, a exercé divers emplois, s’est inscrit à la Queen’s University en Ontario, puis à la University of Pennsylvania, où il a obtenu une licence en économie.

En 2000, il fusionne une banque en ligne qu’il a cofondée, X.com, avec une entreprise similaire cofondée par Peter Thielpour former PayPal, qu’eBay rachète en 2002 pour 1,4 milliard de dollars. Il a fondé SpaceX en 2002 à El Segundo, près de Los Angeles. En 2004, il a rejoint Tesla en tant qu’investisseur et président, un an après sa création. Il s’est ensuite vu attribuer le titre de cofondateur. Elon Musk, qui est devenu PDG de Tesla en 2008, a introduit la société en bourse en 2010. Sa capitalisation boursière a grimpé en flèche au cours des années 2020 et 2021. En septembre 2021, Elon Musk devient la personnalité la plus riche au monde. En novembre 2021, sa fortune culmine à 320 milliards de dollars.

Elon Musk est resté la personnalité la plus riche au monde jusqu’en décembre 2022, date à laquelle la chute du cours de l’action Tesla a fait baisser la valeur de sa fortune. Les actions de Tesla ont chuté depuis le sommet atteint en novembre 2021, mais ont augmenté de 90 % entre le début de l’année 2023 et le 1er juin.

#3. JEFF BEZOS

Fortune nette : 143,3 milliards de dollars | Source de revenus : Amazon | Âge : 59 ans | Résidence : Medina, Washington | Pays : États-Unis

Jeff Bezos a quitté son poste de PDG du géant du commerce électronique Amazon en juillet 2021, mais en reste le président. Le même mois, il est parti dans l’espace à bord d’une fusée construite par la société privée Blue Origin, qu’il a fondée et financée à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Entre le 1er mai et le 1er juin 2023, sa fortune a augmenté de près de 16 milliards de dollars.

Jeff Bezos a fondé le détaillant en ligne Amazon.com dans son garage de Seattle en 1994, après avoir quitté un emploi à New York au sein du fonds spéculatif D.E. Shaw. Amazon a commencé comme libraire en ligne à une époque où peu de gens achetaient des produits en ligne. L’entreprise s’est développée pour dominer le stockage en nuage et s’est lancée dans la production de films et de séries pour alimenter Amazon Prime Video.

En juillet 2017, Jeff Bezos a dépassé Bill Gates pour devenir la personnalité la plus riche au monde. Jeff Bezos et Bill Gates se sont échangé les places de numéro un et de numéro deux du classement. Le fondateur d’Amazon a été la personnalité la plus riche au monde dans le classement Forbes des milliardaires de 2018 à 2021. Il est passé à la deuxième place en 2022. Il est ensuite passé à la quatrième place, mais est revenu à la troisième place le 25 janvier 2023, lorsque la fortune de l’Indien Gautam Adani a chuté.

En 2019, Jeff Bezos et sa femme MacKenzie divorcent. Dans le cadre de l’accord, elle obtient 4 % des actions d’Amazon et lui en conserve 12 %. Depuis, il a vendu une plus grande partie de sa participation et détient un peu moins de 10 % de l’entreprise. Depuis l’entrée en bourse d’Amazon en 1997, il a vendu pour plus de 27 milliards de dollars d’actions, selon les calculs de Forbes. Par l’intermédiaire de ses Bezos Expeditions, il a investi dans toute une série d’entreprises, dont Airbnb et la société de logiciels Workday.

#4. LARRY ELLISON

Fortune nette : 132,2 milliards de dollars | Source de revenus : Oracle | Âge : 78 ans | Résidence : Lanai, Hawaï | Pays : États-Unis

Larry Ellison a cofondé la société de logiciels Oracle en 1977 et l’a dirigée en tant que PDG jusqu’en 2014. Il est aujourd’hui président du conseil d’administration et directeur de la technologie de l’entreprise. Au fil des ans, Oracle a procédé à une série d’acquisitions importantes, dont le rachat de Sun Microsystems en 2010.

En 2012, Larry Ellison a acheté l’île hawaïenne de Lanai pour 300 millions de dollars. Il a quitté la Californie pour s’installer à Lanai en 2020.

Larry Ellison a investi dans Tesla et a siégé au conseil d’administration de l’entreprise automobile de 2018 à août 2022. Sa fortune a augmenté de près de 14 milliards de dollars entre le 1er mai et le 1er juin 2023.

#5. BILL GATES

Fortune nette : 114 milliards de dollars | Source de revenus : Microsoft, investissements | Âge : 67 ans | Résidence : Medina, Washington | Pays : États-Unis

Adolescent, Bill Gates se passionne pour la programmation informatique. Il a abandonné ses études à Harvard pour cofonder la société de logiciels Microsoft avec son ami de lycée Paul Allen en 1975, créant ainsi l’un des premiers logiciels disponibles pour l’industrie naissante des ordinateurs personnels. Il a été PDG de l’entreprise pendant 25 ans et en est resté le président jusqu’en 2014. Il a fini par quitter le conseil d’administration en 2020, mais a déclaré à Forbes au début de l’année 2023 qu’il passait encore environ 10 % de son temps à conseiller les équipes de Microsoft. Aujourd’hui, il investit dans des dizaines d’entreprises, dont Republic Services, une société d’enlèvement des déchets, et Deere & Co, un fabricant d’équipements agricoles, et il est l’un des plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis.

Bill Gates a fait son entrée au classement Forbes des milliardaires en 1987. Il a été la personnalité la plus riche au monde de 1995 à 2017 (à l’exception de 2008 et de 2010 à 2013). En grande partie en raison des 59 milliards de dollars qu’il a versés à la Fondation Gates, dont un don de 20 milliards de dollars en juillet 2022, il a été dépassé en tant que personnalité la plus riche au monde en 2018 par Jeff Bezos. Melinda French Gates et lui ont divorcé en 2021. Elle a reçu au moins 6 milliards de dollars en actions dans le cadre du règlement du divorce. Forbes estime que la fortune de Bill Gates a augmenté d’environ 500 millions de dollars entre le 1er mai et le 1er juin 2023, ce qui est suffisant pour le faire passer au 5e rang du classement.

#6. WARREN BUFFETT

Fortune nette : 111,9 milliards de dollars | Source de revenus : Berkshire Hathaway | Âge : 92 ans | Résidence : Omaha, Nebraska | Pays : États-Unis

Connu sous le nom d’« Oracle d’Omaha », Warren Buffett est l’un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Il dirige le conglomérat d’investissement Berkshire Hathaway, qui possède des dizaines d’entreprises, dont l’assureur Geico, le fabricant de piles Duracell et la chaîne de restaurants Dairy Queen. Fils d’un membre du Congrès américain, il a acheté des actions pour la première fois à l’âge de 11 ans et a rempli sa première déclaration d’impôts à l’âge de 13 ans.

En 2010, Warren Buffett a créé le Giving Pledge avec Bill Gates et Melinda French Gates, en demandant aux milliardaires de s’engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des associations caritatives. Warren Buffett a déclaré qu’il ferait don de 99 % de sa fortune. À ce jour, il a donné 51,5 milliards de dollars en actions Berkshire Hathaway à la Fondation Gates et aux fondations de ses enfants. Cela fait de lui le milliardaire le plus généreux de la planète. Sa fortune a diminué de près de 4 milliards de dollars au cours du mois qui s’est achevé le 1er juin 2023, en raison d’une baisse de 2,7 % des actions de classe A de Berkshire Hathaway. Il est passé de la cinquième à la sixième place du classement le 1er mai 2023.

#7. LARRY PAGE

Fortune nette : 104,3 milliards de dollars | Source de revenus : Google | Âge : 50 ans | Résidence : Palo Alto, Californie | Pays : États-Unis

Larry Page a cofondé le moteur de recherche Google avec son collègue Sergey Brin, étudiant en doctorat à Stanford, en 1998, et en a été le PDG jusqu’en 2001, puis de 2011 à 2015. Il est aujourd’hui membre du conseil d’administration d’Alphabet, la société mère de Google, et continue d’en être l’actionnaire majoritaire.

Larry Page est l’un des investisseurs fondateurs de la société d’exploration spatiale Planetary Resources.

Il est entré dans le top dix des personnalités les plus riches au monde à la suite d’une augmentation notable de 15 % du prix de l’action d’Alphabet au mois de mai.

#8. STEVE BALLMER

Fortune nette : 100,9 milliards de dollars | Source de revenus : Microsoft, investissements | Âge : 67 ans | Résidence : Hunts Point, Washington | Pays : États-Unis

Steve Ballmer, camarade de classe de Bill Gates à l’université de Harvard, a dirigé Microsoft en tant que PDG de 2000 à 2014. Il a rejoint Microsoft en tant qu’employé en 1980, après avoir abandonné le programme de MBA de la Stanford University.

L’année où Steve Ballmer a pris sa retraite de Microsoft, il a acheté l’équipe des Los Angeles Clippers pour 2 milliards de dollars, un record pour une équipe de la NBA à l’époque. Forbes évalue aujourd’hui l’équipe à 3,9 milliards de dollars.

La fortune de Steve Ballmer a augmenté d’environ 5,3 milliards de dollars en mai 2023, notamment grâce à une hausse de 8 % du prix des actions Microsoft.

#9. SERGEY BRIN

Fortune nette : 99,1 milliards de dollars | Source de revenus : Google | Âge : 50 ans | Résidence : Los Altos, Californie |Pays : États-Unis

Avec son camarade de Stanford, Larry Page, Sergey Brin a cofondé le moteur de recherche Google en 1998. Immigré russe, Sergey Brin a été président de la technologie chez Google à ses débuts et a ensuite supervisé des projets spéciaux tels que les Google Glass, des « lunettes intelligentes » portables à commande vocale. Il est aujourd’hui membre du conseil d’administration d’Alphabet, la société mère de Google, et en est l’actionnaire majoritaire.

Sergey Brin a discrètement fait don de plus d’un milliard de dollars à la recherche sur la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative qui touche sa famille. L’année dernière, il s’est également engagé à verser 50 millions de dollars dans le cadre d’un consortium de trois familles visant à accélérer la recherche et le traitement des troubles bipolaires.

Il rejoint le classement Forbes des dix personnalités les plus riches au monde à la suite d’une hausse de 15 % de l’action Alphabet en mai 2023.

#10. CARLOS SLIM HELU

Fortune nette : 95,7 milliards de dollars | Source de revenus : télécommunications, investissements | Âge : 83 ans | Résidence : Mexico City | Pays : Mexique

Carlos Slim Helu et sa famille contrôlent América Móvil, la plus grande entreprise de télécommunications mobiles d’Amérique latine, présente dans au moins 15 pays. Avec quelques partenaires étrangers du secteur des télécommunications, il a racheté Telmex, l’entreprise publique de téléphonie, en 1990.

Il détient également des participations dans des entreprises mexicaines de construction, de biens de consommation, d’exploitation minière et d’immobilier. Il détenait 17 % du New York Times, mais a vendu sa participation en 2021.

Carlos Slim Helu a dépassé Bill Gates et Warren Buffett pour devenir la personnalité la plus riche au monde entre 2010 et 2013. Avant de se lancer dans les affaires, il a enseigné l’algèbre à l’UNAM, une université de Mexico.

Sa fortune a diminué d’un milliard de dollars au mois de mai 2023.

Qui est l’homme le plus riche au monde ?

Au 1er juin 2023, l’homme le plus riche au monde est Bernard Arnault, le PDG du groupe français LVMH. Sa fortune s’élève à 215 milliards de dollars. Il s’est hissé à la première place du classement après la chute de la fortune d’Elon Musk à la fin de l’année 2022, à la suite de la baisse des actions du constructeur de voitures électriques Tesla.

Qui est la femme la plus riche au monde ?

La femme la plus riche au monde est la Française Françoise Bettencourt Meyers. Au 1er juin 2023, sa fortune s’élève à 85,5 milliards de dollars, ce qui la place à la 14e place du classement. Sa fortune est due aux actions qu’elle détient dans le géant des cosmétiques L’Oréal, qu’elle a hérité de sa mère décédée. Son grand-père était le fondateur de L’Oréal.

