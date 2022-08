AfricInvest,8 ans après son investissement, quitte la holding financière Bridge Group West Africa

La plateforme d’investissement panafricaine AfricInvest a quitté l’actionnariat de la holding financière Bridge Group West Africa. Dans une note officielle datant du vendredi 22 juillet, elle a fait savoir que ses deux fonds d’investissement, AfricInvest II et AfricInvest Financial Sector Fund Ltd se sont retirés du tour de table de cette holding basée à Abidjan et détenue par Teyliom Group.

Les détails financiers de cette cession, notamment le prix de vente des actions, n’ont pas été dévoilés. La plateforme d’investissement affirme avoir soutenue Bridge Group West Africa depuis son investissement initial en 2014. Elle avait acquis, à un montant non divulgué, une part minoritaire d’environ 30 % dans la holding.

« Au cours de la période d’investissement, AfricInvest a accompagné Bridge Group West Africa dans sa croissance passant d’une activité de banque commerciale dans un seul pays, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, à un groupe régional diversifié qui couvre aujourd’hui le Sénégal, et qui s’est étendu à d’autres services financiers non bancaires en Côte d’Ivoire tels que le courtage et la gestion d’actifs, par le biais de Bridge Securities et Bridge Asset Management ainsi que la microfinance via Bridge Micro Finance »

L’investisseur panafricain cède l’ensemble de ses actions à Teyliom. Avec le soutien d’AfricInvest, Bridge Group West Africa affirme avoir élargi l’accès au financement et au crédit pour les PME et les personnes vulnérables en Afrique de l’Ouest, favorisant l’expansion des entreprises qui représentent la grande majorité des emplois en Afrique de l’Ouest.

