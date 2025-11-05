Vol Historique pour Vietjet : 100 Airbus A321neo pour Conquérir le Ciel

Un Partenariat Stratégique Scellé à Londres

C’est lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, To Lam, au Royaume-Uni que Vietjet a officialisé une commande ferme pour 100 avions Airbus A321neo. Annoncée le 30 octobre 2025, cette décision transforme en contrat concret l’engagement pris en juin dernier au salon du Bourget. Bien plus qu’une simple transaction, cet achat record est le symbole fort des ambitions démesurées de la première compagnie low cost du Vietnam.

Portée par un boom touristique en Asie du Sud-Est et une soif de connectivité internationale, Vietjet affiche ainsi sa volonté de s’imposer comme un acteur incontournable du transport aérien dans la région Asie-Pacifique.

Une Vision Partagée pour l’Avenir du Transport Aérien

« Ce n’est pas simplement un contrat commercial, c’est le symbole de la confiance, de l’aspiration et d’une vision partagée pour un développement durable et une connectivité globale. »

Ces mots, prononcés par Nguyen Thi Phuong Thao, la présidente visionnaire de Vietjet, résument l’ambition qui se cache derrière cette commande massive.

Du côté d’Airbus, Benoît de Saint-Exupéry, Vice-Président Exécutif des Ventes, salue le choix stratégique de la compagnie : « L’A321neo est la plateforme idéale pour porter l’ambitieuse expansion de Vietjet, offrant la meilleure économie et une parfaite homogénéité opérationnelle avec l’A330neo ». Cette synergie avec les wide-body A330neo, commandés en mai dernier, est cruciale pour construire un réseau cohérent et efficace.

Modernisation et Durabilité : Les Ailes du Futur

Une Flotte Toujours Plus Performante et Verte

L’Airbus A321neo n’est pas un avion comme les autres. Plus grand membre de la famille A320neo, il est un pilier de l’aviation moderne. Son atout majeur ? Une consommation de carburant et des émissions sonores radicalement réduites. Déjà capable de voler avec jusqu’à 50% de carburant d’aviation durable (SAF), l’objectif est d’atteindre les 100% d’ici 2030. Cet investissement massif de Vietjet s’inscrit donc dans une démarche responsable, alignée sur les engagements climatiques du secteur.

Une Stratégie de Croissance Tous Azimuts

Cette commande porte à 280 le nombre total d’A321neo attendus par Vietjet. Cette armada de monocouloirs sera le fer de lance de l’expansion du réseau, permettant de desservir de nouvelles destinations régionales et de densifier les lignes existantes. L’objectif est double : capter la forte croissance du tourisme national et international – avec plus de 112 millions de passagers transportés en 2023 – et répondre à des attentes montantes en termes de confort et de performance.

Vietjet, Pilote de l’Ambition Aéronautique Vietnamienne

Cette commande s’inscrit dans un contexte national plus large. Le gouvernement vietnamien souhaite en effet faire du pays un hub aéronautique régional, en renforçant les partenariats technologiques et de production avec des géants comme Airbus. Cette collaboration pourrait inclure des transferts de technologie, de la formation et une production locale, ouvrant une nouvelle page pour l’industrie du pays.

Une Flotte Diversifiée pour une Expansion Mondiale

Si Vietjet a bâti sa réussite sur une flotte principalement Airbus (une centaine d’A320 et huit A330), la compagnie ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Preuve de sa stratégie agile : le 21 septembre 2025, elle a pris livraison de son premier Boeing 737 MAX 8. Cet appareil s’inscrit dans le cadre d’une commande colossale de 200 Boeing, d’une valeur de 32 milliards de dollars.

En mêlant les commandes records chez Airbus et Boeing, Vietjet se dote d’une flotte moderne, homogène et extrêmement compétitive. Elle se positionne ainsi non seulement comme le leader low cost régional, mais aussi comme un futur acteur de poids sur les lignes long-courrières, ready pour connecter le Vietnam au reste du monde.

