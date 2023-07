Vertiv annonce l’ouverture d’un siège social et d’un centre d’expérience client en Afrique

La nouvelle installation joue un rôle stratégique dans l’investissement africain de Vertiv

Johannesbourg, Afrique du Sud –Vertiv (NYSE : VRT), un fournisseur mondial d’infrastructures numériques critiques et de solutions de continuité, a annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle de son siège social africain et de son centre d’expérience client à la pointe de la technologie, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Selon Wojtek Piorko, récemment nommé directeur général de Vertiv Africa, l’ouverture officielle des locaux sud-africains constitue une partie importante de l’initiative « Africa for Africa » de Vertiv et souligne l’investissement de l’organisation dans la région.

« Vertiv met fortement l’accent sur l’Afrique, ainsi que sur l’extension de notre réseau local de partenaires agréés et de prestataires de services. Notre projet « L’Afrique pour l’Afrique » souligne également l’importance de répondre aux besoins de nos clients locaux, pour lesquels l’ouverture du siège social africain et du centre d’expérience client joue un rôle clé», explique Piorko.

Le centre d’expérience client de Johannesburg offre aux clients la possibilité d’interagir avec la gamme diversifiée de solutions d’infrastructure critique de Vertiv pour les applications de la périphérie du réseau au cloud. Ceux-ci inclus :

VertiväSmartCabinetä – une solution d’armoire complète pour une multitude d’environnements, fournissant une infrastructure intelligente et intégrée pour tout type d’opérations informatiques ;

VertiväLiebert® EXS – alimentation sans interruption (ASI) triphasée compacte et flexible avec un fonctionnement à haut rendement ;

VertiväLiebert® EXM2 – ASI monolithique hautement fiable conçue pour fournir des performances et une efficacité de pointe jusqu’à 98,8 %, pour les applications critiques de taille moyenne.

En plus des produits présentés au centre, Vertiv propose l’expérience de ses centres de données modulaires à grande échelle et des solutions de gestion de l’alimentation et de la chaleur, le tout accessible aux clients africains par le biais de la réalité virtuelle (VR).

Piorko précise : « Grâce à notre offre de réalité virtuelle, la showroom virtuel Vertiv, les clients peuvent embarquer dans un voyage virtuel unique pour découvrir les capacités de Vertiv, offrant aux novices et aux experts chevronnés des produits Vertiv un moyen de comprendre pleinement l’agencement complet de l’infrastructure numérique critique.»

Les utilisateurs portent un casque et utilisent des contrôleurs manuels pour naviguer dans l’environnement VR, interagir avec l’équipement et regarder des animations qui démontrent la valeur et les fonctionnalités clés d’un produit. Ils peuvent observer le placement dans l’espace des solutions de baies et de rangées de Vertiv, comme s’ils étaient réellement sur place. Ils peuvent également personnaliser un rack Vertiv™ VR en plaçant des serveurs, des périphériques d’alimentation, thermiques et de stockage dans l’unité.

« Cette expérience offre aux décideurs une meilleure compréhension de l’infrastructure en action », ajoute Piorko. « De plus, notre nouveau centre d’expérience client proposera des formations avant-ventes, vente et produits, ainsi que des cours de certification complets pour le réseau de partenaires de service agréés de Vertiv. »

Récemment, Piorko a été rejoint par un certain nombre de hauts dirigeants de Vertiv pour l’événement marquant la fin des travaux du nouveau siège social en Afrique, y compris Karsten Winther, président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ; Paolo Gattagrisa, Directeur Financier et VP des finances pour l’EMEA ; Peter Lambrecht, VP des ventes pour l’EMEA ; Vicente Chiralt, VP du marketing pour l’EMEA ; Viktor Petik, VP et leader mondial de l’activité Solutions Modulaires Intégrées de Vertiv ; Kjell Lovqvist, VP pour l’alimentation DC et les enceintes extérieures pour l’EMEA ; Andrea Ferro, VP pour l’Application Technologique et le Développement du Marché ; et Juraj Sekera, directeur de la transformation pour la région EMEA.

Pour plus d'informations sur les solutions Vertiv

À propos de Vertiv:

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

