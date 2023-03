Plus de 25 protocoles accords,valant plus de 2,93 milliards de dollars, signés lors du premier jour de Biban 2023

Monsha’at, l’Autorité générale des petites et moyennes entreprises du Royaume d’Arabie saoudite, a signé un protocole d’accord avec Huawei Tech Investment SaudiArabia Limited. Signé lors du jour d’ouverture de Biban 2023 – la plus grande conférence sur les startups, les PME et l’entrepreneuriat en Arabie saoudite – le nouveau partenariat verra les deux entités joindre leurs forces pour renforcer la transformation numérique des petites et moyennes entreprises (PME) saoudiennes.

Dans le cadre de l’accord, Monsha’at et Huawei Tech Investment SaudiArabia collaboreront pour offrir aux PME saoudiennes les outils nécessaires pour se développer et réussir dans le domaine du commerce électronique. L’accord facilitera la coopération conjointe et permettra d’avancer des solutions de pointe conçues pour autonomiser les PME dépendantes des technologies de communication.

Ce protocole d’accord constitue l’un de plus de 25 accords lancés parallèlement à une série d’initiatives d’investissement, lors du premier jour de Biban 2023. L’événement, organisé du 9 au 13 mars 2023 au Riyadh Front Exhibition &Conference Center, a attiré plus de 105 000 entrepreneurs, propriétaires de PME, investisseurs, décideurs et d’autres parties prenantes de l’Arabie saoudite et d’ailleurs.

Outre le protocole d’accord signé avec Huawei, huit banques et entités financières se sont engagées à fournir plus de 2,93 milliards de dollars pour soutenir le secteur des PME au Royaume.

Conformément au plan SaudiVision 2030, ces accords contribueront à diversifier l’économie nationale, et transformer le pays en un épicentre commercial clé de classe mondiale pour le commerce régional et international.

Sami Ibrahim Alhussaini, gouverneur de Monsha’at, a déclaré : « Nous nous engageons pleinement à soutenir l’économie nationale et à libérer le potentiel du Royaume. Pour y parvenir, nous œuvrons pour créer un environnement entrepreneurial affirmatif propice à l’investissement et à la croissance. Nous avons obtenu des avancées significatives au fil des ans, comme en témoigne le récent classement du Royaume de la 41ème place en 2018 à la 2ème place en 2022, selon l’indicateur de l’entrepreneuriat (State of Entrepreneurship), dans le dernier rapport du Global Entrepreneurship Monitor (GEM). »

Et d’ajouter : « Biban 2023 constitue une magnifique opportunité pour nous permettre de capitaliser sur ces progrès et avancer pour atteindre les objectifs du plan Saudi Vision 2030. Biban 2023 représente une plate-forme unique de renom, entièrement axée sur le partage d’idées, le réseautage et la collaboration, et permettra d’inspirer l’innovation et d’apporter des changements positifs durables dans le secteur saoudien et mondial de l’entrepreneuriat. »

