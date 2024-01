Maroc : un prêt de 110 millions $ de la BEI pour promouvoir la durabilité des forêts

Entre juillet et août 2023, le Maroc a perdu plus de 1400 hectares de son couvert forestier à cause des feux de forêts. L’appui financier de la BEI permettra au pays de renforcer la résilience des écosystèmes forestiers et promouvoir le développement économique.

La Maroc bénéficiera d’un prêt de 100 millions d’euros (110,4 millions $) de la Banque européenne d’investissement (BEI) en faveur du projet de gestion inclusive et durable des forêts du pays. C’est ce qu’indique un communiqué de l’institution publié le jeudi 28 décembre 2023.

Ce financement bénéficiera d’une garantie de l’Union européenne (UE) sur la période 2024/2028 et viendra appuyer la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » qui sera mise en œuvre par l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).

📌 Signature d'un Contrat de Financement pour le Programme d’Appui de la Banque Européenne d’Investissement à la Stratégie Forêts du Maroc 2020-2030 🔗 https://t.co/RX1VR9kemM pic.twitter.com/56NtasGwjO — Ministère de l'Economie et des Finances (@financesmaroc) December 28, 2023

La stratégie vise à assurer une gestion durable des ressources naturelles, promouvoir l’écotourisme et valoriser les secteurs économiques forestiers, tout en contribuant au développement socio-économique des populations concernées. Elle permettra en effet, de créer plus de 27 500 emplois et d’augmenter la valeur marchande des secteurs productifs et écotouristiques à environ 0,5 milliard d’euros par an, indique le communiqué.

Cette décision intervient dans un contexte où plus de 1400 hectares du couvert forestier marocain ont été ravagés par les feux de forêts en raison des fortes températures enregistrées entre juillet et août 2023. De plus, le royaume chérifien est considéré comme un pays en situation de « stress hydrique structurel » en raison des effets dévastateurs du réchauffement climatique. Selon la Banque mondiale, entre 1960 et 2020, la disponibilité des ressources hydriques renouvelables est passée de 2560 à environ 620 mètres cubes par personne et par an.

Dans le souci de renforcer sa résilience au changement climatique, le Maroc a mis en place plusieurs initiatives sur le plan national notamment en adoptant le Plan Maroc Vert (PMV) qui met un accent particulier sur la promotion de l’agriculture et la protection de l’environnement. Le pays a décidé en outre d’allouer plus de 14 milliards $ au Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, dans le but d’améliorer la gestion et l’accès à l’eau.

Notons qu’en 2021, dans la révision de ses ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (CDN), le Maroc s’est fixé un objectif de 45,5%, d’ici 2030.

Lire aussi: