L’Or Bat des Records Historiques : Tensions Commerciales et Assouplissement de la Fed Dynamisent l’Actif Refuge

Fièvre sur l’Or : Le Métal Jaune Franchit la Barre des 4 210 USD face aux Incertitudes Mondiales

Le cours de l’or a atteint un sommet historique ce mercredi, dépassant les 4 210 dollars l’once. Cette poussée fiévreuse, alimentée par le regain des tensions commerciales sino-américaines et les perspectives accommodantes de la Réserve Fédérale, consacre le statut d’actif refuge suprême du métal précieux.

Un Parcours Sans Faute vers un Nouveau Pic Historique

Porté par une demande d’actifs sûrs qui ne faiblit pas, l’or a poursuivi son rallye impressionnant pour atteindre un niveau sans précédent au-dessus de 4 210 dollars l’once. Cette appréciation marque une nouvelle étape dans une tendance haussière durable, alors que les investisseurs naviguent dans un paysage géopolitique et économique complexe.

La Tempête Parfaite : Facteurs Géopolitiques et Monétaires

L’Esprit de Guerre Commerciale Souffle à Nouveau

Le climat des affaires internationales s’est alourdi après la reprise des hostilités verbales entre Washington et Pékin. Le Président Donald Trump a durci le ton, qualifiant le comportement de la Chine d’« économiquement hostile » et évoquant des mesures de rétorsion potentielles. Cette escalade rhétorique ravive les craintes d’une nouvelle intensification du conflit commercial entre les deux géants économiques, poussant les capitaux vers la sécurité de l’or.

Le Double Coup de Pouce de la Fed et du Shutdown Américain

Des Perspectives Monétaires de Plus en Plus Accommodantes

Du côté de la politique monétaire, le président de la Fed, Jerome Powell, a exprimé des inquiétudes croissantes concernant le ralentissement du marché du travail. Ces commentaires ont été interprétés par les marchés comme un signal fort : ils anticipent désormais pleinement une baisse des taux en octobre et une autre en décembre. Un environnement de taux bas ou en baisse est traditionnellement favorable à l’or, qui ne verse pas d’intérêt.

L’Ombre Portée du Shutdown sur la Conjoncture

En parallèle, le shutdown du gouvernement américain est entré dans une nouvelle semaine, avec des responsables alertant sur son coût économique grandissant. Cette paralysie administrative prive également les marchés et les décideurs de données économiques essentielles, augmentant l’opacité et l’incertitude, deux éléments qui profitent à l’actif refuge par excellence.

Une Dynamique Baissière pour le Dollar, Haussière pour l’Or

La conjonction de ces facteurs crée une tempête parfaite pour les cours de l’or. Tandis que les craintes géopolitiques stimulent la demande de sécurité, les anticipations d’un assouplissement monétaire de la Fed exercent une pression à la baisse sur le dollar américain, rendant le métal jaune moins cher pour les détenteurs d’autres devises. Tant que ces vents porteront, la bougie or semble promise à briller encore intensément sur les marchés financiers.

source : Frank Walbaum, Analyste de Marché chez Naga