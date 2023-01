L’Inde occupe une place centrale dans le monde avec la présidence du G20

Introduction

L’Inde a assumé la présidence du G20 (le Groupe des 20 pays comprenant 19 grandes économies et l’Union européenne) pour 2023 depuis l’Indonésie le 1er décembre 2022. Tout en acceptant cette responsabilité, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que la présidence indienne du G20 sera «inclusive, ambitieuse, décisif et orienté vers l’action».

L’accession de l’Inde à la présidence du G20 a marqué de manière décisive son émergence en tant qu’acteur important sur la scène mondiale. Alors que la plupart des pays du monde, tant développés qu’en développement, ont eu du mal à relever efficacement les défis lancés par la pandémie de Covid-19 et le conflit russo-ukrainien, l’Inde, grâce à son leadership audacieux et à ses politiques prudentes, a pu naviguer avec succès dans les vents contraires qu’il a rencontrés au cours des trois dernières années.

Qu’est-ce que le G20 ?

Le G20 est un forum international qui représente les plus grandes économies du monde englobant à la fois les pays industrialisés et les pays en développement. Son mandat principal est de relever les grands défis liés à l’économie mondiale, aux questions de développement et à l’architecture financière, tels que la stabilité financière internationale, l’atténuation du changement climatique, le développement durable, etc. Ensemble, les membres du G20 représentent 85 % du produit brut mondial; 75% du commerce international, et les deux tiers de la population mondiale. Parce que le G-20 est un forum, ses accords ou décisions ne sont pas juridiquement contraignants, mais ils influencent les politiques des pays et la coopération mondiale.

Le cadre

Le sommet du G20 de Bali en novembre 2022 s’est tenu à un moment particulièrement difficile et incertain de la politique et de l’économie internationales.

Le monde a été soumis à une énorme instabilité et volatilité au cours des 3 dernières années, entre autres en raison de la pandémie de Covid-19. Le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine a eu des implications mondiales en raison d’une inflation élevée, de pénuries de nourriture, d’engrais et d’énergie, de dettes insoutenables, de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, etc. En outre, les défis du changement climatique, du terrorisme, de la prolifération nucléaire, de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et autres continuent de perturber l’économie et la communauté mondiales. C’est dans ces circonstances que l’Inde s’est vue confier la responsabilité de piloter les activités du G20.

Le Sommet

L’Inde a émergé en tant que «leader, fournisseur de solutions et créateur de consensus» lors du sommet de Bali. L’ombre du conflit russo-ukrainien planait sur les délibérations précédant le sommet. Il n’a pas été possible d’arriver à un langage mutuellement acceptable sur le conflit dans plusieurs des réunions du G20 qui ont précédé le Sommet. L’Inde a pu servir de pont entre les parties opposées sur la question. Une solution de compromis a été atteint qui a réitéré l’affirmation par PM Modi au président russe Vladimir Poutine à Samarkand en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai que »aujourd’hui n’est pas une ère de guerre », et que la solution au conflit devrait être trouvée grâce au »dialogue et à la diplomatie ».

La Déclaration, un document de 19 pages aborde de manière très détaillée les principaux défis auxquels sont confrontés l’économie et le système financier mondiaux.

Dans ses remarques lors de la première session sur l’énergie et la sécurité alimentaire, le Premier ministre Modi a clairement déclaré que les Nations Unies n’avaient pas réussi à résoudre les défis politiques et économiques qui affligent le monde. C’est à cause de l’échec des organisations multilatérales que l’importance du G20 s’est accrue. Le Premier ministre Modi a exhorté les pays à élaborer un nouvel ordre mondial comme cela avait été fait après la Seconde Guerre mondiale.

Tout en parlant de la nécessité de rendre la connectivité numérique vraiment inclusive, le Premier ministre Modi a affirmé que «la transformation numérique est le changement le plus remarquable de notre époque. L’utilisation appropriée des technologies numériques peut devenir un multiplicateur de force dans la lutte mondiale contre la pauvreté qui dure depuis des décennies. Les solutions numériques peuvent également être utiles dans la lutte contre le changement climatique». Le Premier Ministre Modi a affirmé que l’expérience de l’Inde ces dernières années a montré que si l’architecture numérique est rendue «inclusive», elle peut entraîner une transformation socio-économique. Il a déclaré que le principe des « données pour le développement » fera partie intégrante du thème général de la présidence indienne « Une Terre, Une Famille, Un Avenir ». En faveur d’une croissance durable, le Premier Ministre Modi a déclaré que la campagne LiFE (Lifestyle for Environment) ‘Mode de vie pour l’Environnement’, peut y contribuer grandement. Il a encouragé la communauté mondiale à faire du mode de vie durable un mouvement de masse.

La Présidence de l’Inde

Au cours de sa présidence, l’Inde aspirera à obtenir des résultats dans des domaines d’intérêt critique tels que l’intégration du programme climatique et de développement, l’accélération des progrès vers la réalisation du mandat ODD 2030, la poursuite de la coopération au développement, le soutien aux petits agriculteurs et aux agriculteurs marginaux, l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, la prise en compte les lacunes mondiales en matière de compétences, l’autonomisation des femmes, la promotion de l’économie bleue et de la durabilité côtière, les solutions de santé numérique, l’hydrogène vert et l’apprentissage basé sur la technologie.

L’Inde n’a pas tardé à assumer la présidence du G20. Avant même de prendre en charge, l’Inde a organisé un briefing spécial pour les envoyés du G20 et les pays invités et les organisations internationales dans les îles Andaman et Nicobar le 26 novembre 2022. En commençant par la première réunion Sherpa de 4 jours à Udaipur à partir du 4 décembre 2022, L’Inde a déjà organisé plusieurs réunions de fond, notamment la première réunion des députés des finances et de la banque centrale à Bangalore; première réunion du groupe de travail sur le développement du G20 à Mumbai; premier partenariat mondial pour l’inclusion financière à Kolkata, et plusieurs autres.

L’Inde est également devenue une voix forte et claire du Sud global. Plusieurs petits pays ont le sentiment persistant que leurs préoccupations et leurs problèmes ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent. Dans le cadre d’une remarquable initiative novatrice, l’Inde a organisé les 12 et 13 janvier 2023 le sommet virtuel « Voice of the Global South for Human-Centric Development ». Le thème du sommet était « Unit of Voice, Unity of Purpose » . » Le Sommet a réuni 125 pays du Sud pour partager leurs points de vue et leurs priorités sur une plate-forme commune sur toute une gamme de questions. Le Sommet, comme le montrent les chiffres, a reçu une réponse forte et positive à travers le monde. Cette initiative a été inspirée par la vision du PM Modi de « Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas » (le soutien de chacun, le développement pour chacun, la confiance de chacun avec l’effort de chacun), et a également été étayée par la philosophie indienne de Vasudhaiva Kutumbakam (Le monde est une seule famille). Le Sommet était une plate-forme pour échanger des idées et des solutions, et pour unir dans la voix et l’objectif, les questions d’intérêt et les priorités pour les pays du Sud.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Modi a déclaré que la voix des pays du Sud sera la voix de l’Inde et que les priorités des pays en développement seront les priorités de l’Inde. Le Premier ministre Modi a lancé un appel aux 4R – « Répondre, reconnaître, respecter et réformer » dans le contexte des diverses priorités du monde en développement. Le Premier ministre a également annoncé un certain nombre de nouvelles initiatives de l’Inde. Ceux-ci incluent – AarogyaMaitri par lequel des fournitures médicales essentielles seront fournies à tout pays en développement touché par des catastrophes naturelles ou une crise humanitaire ; Global South Center of Excellence pour la recherche sur les solutions de développement à mettre en œuvre dans le monde entier; Global South Science and Technology Initiative pour partager l’expertise dans des domaines tels que la technologie spatiale et l’énergie nucléaire; Forum mondial des jeunes diplomates du Sud; et bourses d’études du Sud mondial.

En assumant la présidence, le Premier ministre Modi avait déclaré que les priorités du G20 de l’Inde seraient définies en consultation non seulement avec les partenaires du G20, mais aussi avec nos compagnons de voyage dans les pays du Sud, dont la voix est souvent ignorée. Ce sommet a été l’occasion pour les pays qui ne font pas partie du processus du G20 de partager leurs idées, leurs préoccupations, leurs aspirations et leurs attentes. Plusieurs pays en développement comme le Bangladesh, l’Égypte, Maurice, le Nigéria, Oman et les Émirats arabes unis ont également été invités en tant que «pays invités» par l’Inde au sommet du G20 en septembre de cette année.

Conclusion

Acceptant la présidence du G20, le Premier ministre Modi a déclaré que l’Inde organisera plus de 200 réunions du G20 dans 55 villes différentes sur 35 thèmes différents à travers le pays. Les visiteurs de l’Inde découvriront pleinement son incroyable diversité, ses traditions inclusives et sa richesse culturelle. Il a invité tous les membres du G20 et les organisations internationales ‘’à participer à cette célébration unique en Inde ‘’Mother of Democracy’’.

Assumer la direction du G20 à ce moment critique est un énorme défi. C’est aussi une belle opportunité. Le monde regarde l’Inde avec espoir et espoir de faire face efficacement aux turbulences provoquées par le Covid-19, le conflit russo-ukrainien, le ralentissement économique mondial et le changement climatique. L’Inde s’est engagée à tendre la main à tous les pays du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest pour garantir, comme l’a déclaré le Premier ministre Modi lors du sommet du G20 à Bali, que « l’année prochaine, lorsque le G20 se réunira sur la terre sainte de Bouddha et de Gandhi, nous seront tous d’accord pour transmettre un message fort de paix au monde ».

L’Inde passera le relais au Brésil fin novembre 2023. C’est pour la première fois que la troïka composée des présidences actuelle, passée et future du G20 comprendra trois grandes économies en développement et émergentes. Cela offre une occasion unique à l’Inde, soutenue par l’Indonésie et le Brésil, d’apporter une contribution significative à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans le monde. L’Inde envisage sa présidence du G20 avec détermination et confiance.

***par l’Ambassadeur Ashok Sajjanhar

[L’auteur est l’ancien Ambassadeur de l’Inde au Kazakhstan, en Suède et en Lettonie.]

