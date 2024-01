Legal Doctrine facilite des législations spécifiques et décisions de justice en ligne



Fort de l’expérience acquise à travailler dans des cabinets comme PwC et KPMG, Walid Ghanemi rend aisément accessibles, les réglementations, législations et décisions de justice dans les pays que couvre sa start-up, Legal Doctrine.

Walid Ghanemi est un entrepreneur algérien qui a lancé la start-up Legal Doctrine dont il est le PDG. Il a obtenu en 2012 une licence en droit des affaires, et en 2015 un Master en comptabilité, contrôle et audit à l’école supérieure algérienne des affaires (ESAA).

Fondée en 2018, Legal Doctrine est une start-up legaltech qui collecte et met en ligne les législations, réglementations et décisions de justice de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Cameroun. Complète et accessible à tous les professionnels du droit, qu’ils soient avocats, juristes, étudiants ou entreprises, la plateforme utilise l’intelligence artificielle pour analyser les textes législatifs et réglementaires et fournir des informations pertinentes et actualisées.

Legal Doctrine revendique être la première legaltech en Algérie. L’entreprise compte plus de 4 000 clients qui utilisent son moteur de recherche juridique pour gagner du temps et être plus efficaces dans leurs recherches. Elle a été reconnue comme « Best African Legaltech Startup » à deux reprises en 2018 à Zurich et en 2019 à Tunis.

Walid Ghanemi est aussi le fondateur d’Algiers Arbitration Day, un événement annuel qui rassemble les meilleurs praticiens de l’arbitrage international pour explorer les derniers développements, les tendances émergentes et les questions les plus pressantes affectant le paysage de l’arbitrage en Algérie, en Afrique et dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Il est aussi le PDG de l’institut de droit des affaires d’Alger. Sa carrière professionnelle a commencé en 2007 à CMS Francis Lefebvre Avocats où il était juriste, détaille We Are Tech Africa. Il devient ensuite financier à Alstom Group en 2012 et fiscaliste à KPMG Algérie l’année suivante. De 2015 à la création de Legal Doctrine, il travaille comme auditeur financier et fiscal sénior associé à PwC.

