Le Maroc et la BAD signent trois accords de près de 350 millions d’euros en faveur de la gouvernance économique, de la production d’eau potable et de la zone d’activités du port de Nador West Med

Le premier accord de prêt, d’un montant de 120 millions d’euros, est destiné à financer le Programme d’appui au renforcement de la gouvernance économique et de la résilience aux changements climatiques

Le gouvernement marocain et la Banque africaine de développement ont signé, jeudi à Rabat, trois accords de financement d’un montant total de 344,7 millions d’euros destinés à mettre en œuvre des programmes d’appui pour consolider davantage la gouvernance économique et la résilience aux changements climatiques, renforcer la production de l’eau potable et en améliorer les performances, et aménager la zone d’activités industrielles du port de Nador West Med.

La cérémonie de signature a réuni le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, la ministre de l’Économie et des Finances du Maroc, Nadia Fettah, la vice-présidente du Groupe de la Banque chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services, Nnenna Nwabufo, ainsi que le directeur général du Groupe de la Banque pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, et le responsable du bureau pays de la Banque pour le Maroc, Achraf Hassan Tarsim.

Le directeur général de Nador West Med SA, Mohamed Jamal Benjelloun, le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, Tarik Hammane, celui de Tamwilcom, Hicham Serghini Zanati, et l’administratrice de la Banque africaine de développement pour le Maroc, la Tunisie et le Togo, Malika Dhif, assistaient également à la cérémonie.

Le premier accord de prêt, d’un montant de 120 millions d’euros, est destiné à financer le Programme d’appui au renforcement de la gouvernance économique et de la résilience aux changements climatiques qui permettra d’opérer des réformes majeures dans la gouvernance économique et sectorielle, notamment celle en cours des entreprises publiques.

Le deuxième accord, d’un montant de 104,7 millions d’euros, est destiné à mettre en œuvre le Projet de digitalisation, de renforcement de la production et d’amélioration de la performance de l’eau potable. Il permettra le renforcement et la sécurisation de la production d’eau potable, l’amélioration des performances techniques dans plusieurs régions et agglomérations urbaines du Maroc. Il soutiendra, en outre, la digitalisation des processus.

D’un montant de 120 millions d’euros, le troisième accord est destiné à soutenir le Projet d’aménagement de la zone d’activités industrielles du port de Nador West Med. Il permettra notamment de renforcer et de diversifier l’offre portuaire du Maroc en consolidant son rôle de plateforme logistique industrielle, tout en favorisant le développement économique et social de la région de l’Oriental. Il permettra également d’aménager des espaces économiques et des unités industrielles et logistiques au sein du port.

La Banque africaine de développement intervient au Maroc depuis plus de cinquante ans. Ses interventions couvrent les secteurs clés de la santé, du développement humain, de l’eau, de l’agriculture, de l’énergie, des transports et de la finance.

