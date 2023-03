Le Groupe ANYWR annonce la disponibilité prochaine de services SaaS pour toutes ses cibles

Wasquehal, le 14 mars 2023. Le groupe Anywr, qui combine expertises humaines et digitales poursuit son accélération après l’annonce en 2022 d’une levée de fonds importante et l’ouverture de deux nouveaux pays. En 2023, son écosystème digital change de dimension pour couvrir et numériser toujours plus de problématiques RH dans un contexte de tensions toujours présentes dans les métiers en pénurie de main d’œuvre.

Un vaste écosystème worktech : Anywr Worktech Ecosystem

Anywr Worktech Ecosystem regroupe l’ensemble des technologies développées par le groupe. C’est à ce jour l’un des plus vastes écosystèmes digitaux de solutions RH en matière de couverture fonctionnelle. L’expérience des clients Anywr sera ainsi de plus en plus une alliance entre l’excellence du savoir-faire humain et des solutions numériques de pointe.

Anywr Worktech Ecosystem est composé d’offres de service RH interconnectées déjà disponibles en grande partie avec des services et des apps pour les talents et les managers qui cherchent à développer leurs équipes. Des versions payantes selon la nature des besoins et une version gratuite pour découvrir nos services :

• Anywr Expert : une suite logicielle complète pour les experts RH comprenant ATS (applicant tracking system), SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines), GMS (Global Mobility Services), PSA (Professional Service Automation) et même un mini CRM spécialisé pour les agences et les cabinets

• Plusieurs plateformes internationales de mise en relation entre talents et entreprises : anywr.io pour les profils tech, anywr.life pour les talents life science, anywr.frl pour les freelances et Izyportage plateforme de portage salarial, filiale du groupe Anywr. D’autres plateformes spécialisées sont en projet.

• Plusieurs jobboards pour le sourcing et la publication des offres d’emploi internationales

• Une Cvthèque éthique et responsable de près de 150.000 talents internationaux

« Avec Anywr Worktech Ecosystem, nous sommes capables de répondre dans un UNIQUE environnement aux multiples problématiques de nos clients. Acquisition de talents en masse et en urgence, sourcing, évaluation des candidats, recrutement, onboarding, l’ensemble avec une flexibilité unique sur tout type de contrat : freelance, consulting, CDI, CDD, offshore. Et aussi mobilité internationale, remote, formation, conseil, et, dès 2023 : évolution de carrière, stratégie d’équipe, gestion du personnel… » déclare Alexandre Morel, CTO du groupe Anywr.

« La plupart des entreprises devaient auparavant se doter de 4 à 5 prestataires en moyenne (logiciels et services) pour accéder à tous ces services. Nous nous positionnons comme un guichet unique au service de la performance des entreprises pour un développement rapide et 360° du capital talent. » a ajouté Olivier Desurmont, CEO d’Anywr.

Des services par abonnement

Tout au long de l’année, le groupe Anywr étoffe – en parallèle de ses offres de services RH historiques (recrutement, consulting, mobilité, formation) – ses gammes d’abonnements digitaux en mode SaaS. Ces abonnements proposeront une combinaison de services digitaux, de logiciels et d’accompagnement de proximité assuré par plus de 1 000 experts en recrutement, mobilité et formation répartis dans 30 pays. Des versions freemium et bêta sont prévues pour découvrir et évaluer les solutions.

Les offres digitales d’Anywr sont conçues pour répondre aux besoins différents de trois principaux profils d’utilisateurs :

MANAGER : pour les managers qui cherchent à développer leurs équipes, afin de les alimenter chaque jour en talents ciblés et les aider à prendre des décisions rapides (recrutement, outsourcing, mobilité, formation) et ainsi développer leur capital talent ;

TALENT : destiné aux talents du monde entier, ouverts aux nouvelles formes de travail, pour les aider à évoluer, à s’évaluer et à découvrir de nouvelles opportunités chaque jour (freelancing, slashing, nomadisme, cdi, travail à l’étranger ou pour l’étranger…) ;

EXPERT : pour les experts des services RH en leur proposant des logiciels puissants et simples (recrutements, contrats, onboarding, mobilité…) pour améliorer leur productivité au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe et leur donner plus de temps à passer avec les talents.

