Lancement de la 4ème édition du Prix mondial de l’eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Saeed Mohammed Al Tayer, président du conseil d’administration de la Fondation de l’eau des Émirats arabes unis (Suqia UAE), a lancé la 4ème édition du Prix mondial de l’eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Doté d’un montant total d’un million de dollars, le prix vise à récompenser les organisations, les centres de recherche et les innovateurs qui développent des technologies et des prototypes innovants pour produire, distribuer, dessaler et purifier l’eau à l’aide d’énergies renouvelables. L’objectif est de trouver des solutions au défi de la pénurie d’eau auquel sont confrontées les communautés défavorisées et affligées du monde entier.

Dans son discours lors d’un événement organisé par Suqia UAE sur le stand de l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA) à la COP28, Al Tayer a déclaré que le prix renforce les efforts des Émirats arabes unis dans le travail humanitaire mondial en encourageant et en reconnaissant les organisations, les individus et les innovateurs qui développent des solutions pratiques et durables aux défis de la pénurie d’eau en utilisant les énergies renouvelables. Cela fait suite à l’approche des Émirats arabes unis consistant à contribuer activement à apporter des solutions aux défis auxquels le monde est confronté et à aider les sociétés les moins développées à relever les défis et à parvenir au développement durable.

Al Tayer a félicité le niveau d’intérêt et la grande participation suscités par le prix, ainsi que la qualité des innovations présentées par les entreprises, les centres de recherche, les institutions et les innovateurs. L’édition précédente a reçu des candidatures de 56 pays à travers le monde. Au cours des 3 derniers éditions du prix, 31 lauréats de 22 pays ont été récompensés pour leurs projets innovants en matière de dessalement et de purification de l’eau utilisant des sources d’énergie renouvelables, notamment les technologies solaire, éolienne, biomasse, hydroélectrique, osmotique et géothermique.

Le Prix comprend quatre catégories : le Prix des Projets Innovants, qui comprend le Prix des Grands Projets et le Prix des Petits Projets ; le Prix de la Recherche et du Développement Innovant, qui comprend le Prix des Institutions Nationales et le Prix des Institutions Internationales ; le Prix individuel innovant, qui comprend le Prix de recherche distingué et le Prix jeunesse ; et le prix des solutions innovantes de crise.

UAE a exhorté les organisations, les entreprises, les centres de recherche, les innovateurs et les jeunes du monde entier à participer à la 4ème édition du Prix. Les candidatures seront reçues jusqu’au 30 avril 2024 sur www.mbrwateraward.ae/awards

