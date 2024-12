L’Africa Investment Forum 2024 recueille 29,2 milliards de dollars en marques d’intérêt d’investissement, signe du potentiel économique croissant du continent

L’événement, qui prend de plus en plus d’ampleur, s’impose comme un pilier majeur pour stimuler les investissements transformateurs sur le continent

Les Market Days de l’Africa Investment Forum 2024 ont enregistré un total de 29,2 milliards de dollars en nouvelles marques d’intérêt de la part d’investisseurs après trois jours de discussions en boardrooms (salles de transaction) à Rabat, au Maroc.

Le président de l’Africa Investment Forum, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a qualifié ce nouveau résultat de « vraiment exceptionnel. Ce chiffre, a-t-il estimé, pourrait être encore plus élevé, car outre les 37 transactions qui étaient prêtes, d’autres investissements étaient encore en cours de discussion et de travaux.

Au total, 2 300 investisseurs et délégués de 83 pays ont participé aux Market Days de cette année, soit une augmentation de 60 % par rapport à l’année dernière, a précisé M. Adesina

« Les vagues de l’Africa Investment Forum provoquent des ondes d’investissement en cascade de l’Afrique vers toutes les parties du monde… Je suis fier de ce que nous avons accompli pour l’Afrique », a-t-il souligné.

« Investisseurs et promoteurs de projets se sont réunis dans 41 boardrooms pour examiner, discuter et s’engager sur 37 projets d’investissement. Ces projets couvrent les domaines du transport, de l’électricité, de l’énergie, de l’agro-industrie, de l’industrie, de l’exploitation minière, des produits pharmaceutiques, du capital investissement, du tourisme, des infrastructures urbaines, de la gestion de l’eau ainsi que de l’eau et de l’assainissement », a indiqué M. Adesina.

Il a décrit l’Africa Investment Forum 2024 comme une expérience enrichissante annonçant que 15 nouveaux sponsors, dont des banques, des assureurs et des agences de crédit à l’exportation, s’étaient engagés pour l’année prochaine. D’autres entités, a-t-il révélé, ont déjà manifesté leur intérêt à se joindre au Forum en tant que nouveaux partenaires : « Nous sommes en train de devenir un mouvement mondial d’investissement pour l’Afrique », s’est-il félicité.

M. Adesina a remercié les huit autres partenaires fondateurs de l’Africa Investment Forum — Africa50, Afreximbank, l’Africa Finance Corporation, la Banque de développement de l’Afrique australe, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque de commerce et de développement, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Il a également exprimé sa profonde gratitude au roi Mohammed VI et au peuple marocain pour avoir accueilli l’événement pour la deuxième année consécutive.

La ministre marocaine de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, a salué les réalisations du Forum : « C’est un catalyseur majeur et une plateforme unique et réussie pour l’investissement et l’accélération de la transformation de l’Afrique. Les investisseurs sont venus à Rabat pour prospecter, identifier et investir dans des projets bancables, et dire que l’Afrique est ouverte aux affaires », a-t-elle apprécié.

Elle a lancé un appel à la diaspora africaine : « En Afrique, l’avenir est en marche. Nous avons de bons projets, nous avons de l’énergie et de l’enthousiasme et nous avons l’argent pour financer vos projets. »

Avant de révéler les chiffres des marques d’intérêt d’investissement de cette année, M. Adesina a été nommé « Personnalité africaine de la décennie » par le All Africa Business Leaders Award, une initiative du groupe ABN en partenariat avec CNBC Africa, pour son « leadership et son engagement exceptionnels en faveur de l’Afrique ».

Évoquant l’héritage qu’il laisse alors que son mandat de dix ans à la tête de la première institution panafricaine de financement du développement s’achèvera l’année prochaine, M. Adesina a déclaré : « Je suis fier de ce que nous avons accompli. Ce fut le plus grand honneur de ma vie que de servir l’Afrique ! Je continuerai à encourager et à plaider en faveur des investissements en Afrique. »

Il a réitéré son optimisme quant à l’avenir de l’Afrique, affirmant qu’il continuerait à défendre le continent après son mandat. « Mon cœur est en Afrique, mon âme et mon esprit sont en Afrique. Quoi que je fasse, ce sera en Afrique. »

Présentant aux journalistes les résultats du forum, M. Adesina a révélé que de nombreux projets présentés dans les boardrooms avaient suscité un intérêt des investisseurs supérieur aux estimations.

Ainsi, si les représentants des États ont cherché à mobiliser 975 millions de dollars pour les zones spéciales de transformation agro-industrielle du Nigéria, les sessions en boardrooms ont permis de recueillir 4,8 milliards de dollars en marques d’intérêt d’investissement. De même, des projets initiés par le Maroc et la République démocratique du Congo ont suscité chez les investisseurs un intérêt supérieur aux objectifs initiaux.

Les représentants des partenaires fondateurs du forum ont réaffirmé, lors de la conférence de presse, leur volonté d’approfondir leur collaboration. Ils se sont également engagés à renforcer le pouvoir fédérateur de la plateforme afin de mobiliser des investissements essentiels pour l’Afrique. L’événement, qui prend de plus en plus d’ampleur, s’impose comme un pilier majeur pour stimuler les investissements transformateurs sur le continent.

Boitumelo Mosako, PDG de la Banque de développement d’Afrique australe, a attribué le succès des Market Days de cette année à la forte collaboration entre les partenaires fondateurs, ainsi qu’à la qualité et à la taille des investisseurs qui ont participé aux sessions en boardrooms. « Nous avons constaté que les partenariats se renforcent, que des innovations voient le jour et nous nous réjouissons d’ores et déjà de la tenue des prochaines éditions des Market Days de l’Africa Investment Forum », a-t-elle déclaré.

Les partenaires ont dressé le bilan des succès et des défis auxquels le Forum a fait face ces cinq dernières années, notamment la préparation de projets bancables, la perception des risques du marché et le coût du capital.

« L’Africa Investment Forum est un processus très structuré. Il ne se limite pas aux Market Days. C’est toute une préparation qui aboutit aux Market Days », a expliqué Admassu Tadesse, président-directeur général du Groupe de la Banque de commerce et de développement.

