La SIACE lance une politique sur mesure en matière de changement climatique et un cadre ESG à la COP28

Le cadre met l’accent sur l’intégration des principes ESG dans les opérations de la SIACE

La Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE), un assureur multilatéral de crédit et de risques politiques et membre du Groupe de la BID, est fière d’annoncer le dévoilement de sa politique en matière de changement climatique et de ses politiques environnementales. , social et de gouvernance (ESG) lors de la COP28. Ce lancement mémorable a profité de les présences de SE Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, président de la Banque islamique de développement et président du conseil d’administration de la SIACE, SE Francesco La Camera, directeur général de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), et M. Oussama Kaissi, le DG de la SIACE.

La politique de la SIACE sur le changement climatique renforce notre engagement inébranlable dans la lutte contre le changement climatique et sert de modèle à la SIACE pour accroître son intervention dans les projets et programmes durables. Ancrée sur cette politique, la SIACE s’engage à accroître son soutien aux initiatives visant à réduire les émissions de carbone, à sauvegarder la nature et à favoriser une croissance économique durable.

Pour faire progresser le rôle de l’action climatique, la SIACE s’engage à aider les États membres à remplir leurs obligations au titre de l’Accord de Paris et à défendre les opportunités d’investissement et de commerce qui renforcent la résilience et augmentent l’adaptabilité au changement climatique.



Le cadre ESG de la SIACE est un outil holistique démontrant notre fort attachement aux principes ESG. Le cadre met l’accent sur l’intégration des principes ESG dans les opérations de la SIACE, le développement de produits et services centrés sur l’ESG et l’intégration des impératifs ESG dans l’évaluation des risques et la souscription. Des mesures sont mises en œuvre pour promouvoir la durabilité dans l’ensemble des processus internes, y compris les pratiques d’approvisionnement et d’utilisation des ressources.

Dans un communiqué, M. Oussama Kaissi, DG de la SIACE, a affirmé : « Le lancement de notre politique sur le changement climatique et de notre cadre ESG reflète l’engagement de la SIACE en faveur du développement durable. Nous visons à susciter un changement positif, à contribuer aux objectifs climatiques mondiaux et à établir de nouvelles références pour atteindre l’excellence en matière d’ESG dans le secteur de l’ assurance. »

Cette initiative importante réaffirme l’orientation politique de la SIACE visant à promouvoir le développement durable et la résilience face aux défis climatiques.

