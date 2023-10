La Global Healthy Living Foundation entre en partenariat avec Darna Center

Une initiative visant à améliorer l’équité en matière de genre, de race et de santé pour les femmes de toute l’Afrique du Nord

Collecte de fonds annoncée pour les victimes du séisme au Maroc

La Global Healthy Living Foundation (GHLF), une organisation internationale à but non lucratif basée aux États-Unis, qui s’engage à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies chroniques grâce à un meilleur accès aux soins, à l’éducation, au soutien, à la défense et à la recherche centrée sur le patient, annonce un nouveau partenariat avec Darna Center, the Global Center for Gender, Race and Health Equity, un centre basé aux États-Unis ayant pour mission d’améliorer l’équité en matière de genre, de race et de santé pour les femmes en Afrique. Darna signifie « notre maison » en marocain.

Le partenariat entre la GHLF et Darna Center accorde une attention particulière à l’Afrique du Nord-Ouest et du Nord-Est, où les questions de santé des femmes sont au premier plan des préoccupations. Comme l’a souligné l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il est urgent de relever les défis uniques auxquels sont confrontées les femmes dans cette région — de la violence sexuelle et sexiste aux services maternels et périnataux de piètre qualité, en passant par l’absence d’égalité d’accès aux services et aux soins de santé.

La mission de Darna Center aborde les défis uniques qui ont un impact sur la qualité de vie globale des femmes africaines, en particulier les femmes vivant dans la pauvreté et touchées par celle-ci. Son objectif est de démanteler les disparités entre les sexes et les races qui restreignent considérablement l’accès équitable aux services de santé. En collaborant avec les communautés du monde entier, Darna Center s’efforce d’être un catalyseur du changement grâce à la recherche et aux politiques de changement, à la défense et à l’éducation, et à l’engagement communautaire.

« Il existe un besoin urgent de s’attaquer aux effets durables des inégalités systémiques sur la vie des femmes africaines, en particulier des femmes touchées par la pauvreté, et des migrantes qui font face au fardeau supplémentaire du racisme et de la xénophobie », déclare Dre Maha Marouan, PhD, fondatrice de Darna Center.

« Dans le dialecte marocain, ‘Darna’ se traduit par ‘notre maison’ et décrit un espace collectif d’appartenance où l’on se sent protégé, en sécurité et soigné. Nous voulons que Darna Center soit cet espace, un lieu qui fournit une assistance aux femmes vulnérables en relevant leurs défis spécifiques, y compris la santé, afin qu’elles puissent avoir un sentiment de chez soi et d’appartenance. Notre mission va toutefois au-delà des solutions de santé — nous construisons une maison d’espoir, de dignité et d’opportunités pour les femmes de la région qui en ont besoin », poursuit la Dre Marouan.

L’annonce du partenariat entre GHLF et Darna Center intervient à un moment charnière, à la suite de la nouvelle du tremblement de terre dévastateur au Maroc, qui a exacerbé les problèmes d’accès à la santé pour les femmes de la région. « Ce tremblement de terre est une tragédie d’une ampleur qui devrait nous concerner tous », déclare Shilpa Venkatachalam, PhD, MPH, directrice de la GHLF, activités de recherche axées sur les patients et supervision éthique, et présidente de GHLF North Africa.

« L’infrastructure des soins de santé et la population marocaine devront porter un fardeau qui ne doit pas être porté seul, d’autant plus que les ressources et les infrastructures seront soumises à des pressions extrêmes. En tant qu’organisation mondiale, nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’intervenir et d’aider à atténuer certaines de ces pressions et de soutenir, au mieux de nos capacités, tous les efforts de secours. Nous sommes solidaires des initiatives visant à accompagner une communauté de personnes qui ont été frappées par cette terrible catastrophe. »

Avec ce nouveau partenariat, la GHLF élargit sa capacité à aider et à communiquer avec les patients aux quatre coins du globe. La GHLF couvre actuellement l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe de l’Ouest, le Japon, l’Australie et le Népal.

Faire équipe pour redonner aux communautés

La GHLF et Darna Center collaborent avec l’Ordre national des médecins, une organisation marocaine de médecins, dans l’optique de lever des fonds pour aider les personnes qui ont besoin d’un soutien médical d’urgence après le séisme. Des fonds seront versés à l’Ordre national des médecins pour fournir l’aide médicale et les fournitures médicales essentielles à la communauté marocaine. « L’impact de ce tremblement de terre aura des effets à long terme, votre aide sera donc toujours la bienvenue », déclare la Dre Venkatachalam. Les dons sont déductibles d’impôt aux États-Unis. Les donateurs en dehors des États-Unis sont invités à consulter leur conseiller fiscal ou la législation locale.

Lire aussi: