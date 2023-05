La BERD obtient le feu vert de ses actionnaires pour élargir son champ d’action à l’Afrique subsaharienne

L’institution financière devrait élargir son champ d’action dans un maximum de six pays d’Afrique subsaharienne dans une première étape. Elle estime que son modèle d’affaires conviendrait le mieux au Bénin, à la Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Nigeria et au Sénégal.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a approuvé, le 18 mai, un élargissement « limité » et « progressif » du champ d’action géographique de la BERD à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak.

La BERD a précisé, dans un communiqué, que des amendements de ses statuts autorisant l’extension des zones d’intervention de l’institution en Afrique subsaharienne et en Irak ont été adoptés lors de son Assemblée annuelle 2023, tenue à Samarcande (Ouzbékistan).

« C’est un moment très important pour la Banque », a déclaré la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso (photo).

We will also extend @EBRD's geographic reach with an agreement to expand our work into sub-Saharan Africa and Iraq.

At the end of a highly successful #EBRDam here in Samarkand I would like to thank our Governors for all their support and our staff for their hard work. pic.twitter.com/WxX15MaISx

