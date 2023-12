Inauguration du plus grand projet ESC au monde à Dubaï

Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et Souverain de Dubaï, a inauguré le plus grand projet d’énergie solaire concentrée (ESC) au monde, dans le cadre de la 4ème phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum à Dubaï.

Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum a déclaré : « Les Émirats arabes unis ont une vision claire pour se transformer en l’une des nations les plus durables au monde. Notre parcours vers la durabilité est complet, englobant des projets avancés d’énergie propre utilisant diverses sources renouvelables et des solutions innovantes intégrées dans diverses sphères de l’économie et de la société.

Le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum est au cœur de Dubaï et de l’engagement des Émirats arabes unis à créer une infrastructure de classe mondiale pour la durabilité et une base solide pour construire un avenir respectueux de l’environnement. »

La quatrième phase, d’une puissance de 950 mégawatts (MW), couvre une superficie de 44 kilomètres carrés. Elle utilise 3 technologies hybrides : 600 MW issus d’un complexe de bassins paraboliques, 100 MW issus de la tour d’énergie solaire concentrée et 250 MW issus de panneaux solaires photovoltaïques.

Construit avec un investissement de 15,78 milliards d’AED, sur le modèle du producteur d’électricité indépendant, le projet comprend la plus haute tour solaire du monde, à 263,126 mètres, et la plus grande capacité de stockage d’énergie thermique avec une capacité de 5 907 mégawattheures (MWh), selon Guinness World Records. Le projet comprend 70 000 héliostats qui suivent le mouvement du soleil.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, directeur général et PDG de l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA), a expliqué que le projet fournira à environ 320 000 résidences une énergie propre et durable.

Il réduira les émissions de carbone d’environ 1,6 million de tonnes par an, renforçant ainsi la position de Dubaï en tant que plaque tournante mondiale de premier plan en matière d’énergie propre et renouvelable et d’action climatique.

Al Tayer a salué les efforts des partenaires de l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï dans la mise en œuvre de ce projet pionnier selon les normes internationales les plus élevées et en utilisant les technologies les plus avancées.

Un consortium dirigé par l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï et la société saoudienne ACWA Power a créé Noor Energy 1 en tant que société de projet pour concevoir, construire et exploiter la quatrième phase du parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum. DEWA détient une participation de 51 % dans la société, ACWA Power en détient 25 % et le le Fonds chinois de la Route de la Soie en détient 24 %.

