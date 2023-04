Ethiopie : la Cour suprême confie à Ethio Telecom la numérisation des systèmes judiciaires des cours fédérales

Ethio Telecom est l’opérateur historique et le leader du marché télécoms éthiopien avec 70 millions d’abonnés. Détenue à 100 % par le gouvernement, la société s’est engagée à œuvrer pour accélérer la transformation numérique de l’Ethiopie.

L’opérateur historique Ethio Telecom a annoncé le mardi 4 avril avoir signé un accord de partenariat avec la Cour suprême fédérale d’Ethiopie. Cette collaboration jette les bases de la numérisation du système judiciaire national.

As part of our aspirations and resilient journey towards realizing digital Ethiopia, we have signed a strategic partnership agreement with the Federal Supreme Court that will enable the judicial system go digital.

