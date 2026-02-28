Le 28 février 2026, une nouvelle escalade majeure secoue le Moyen-Orient. Des missiles iraniens ont été tirés vers les Émirats arabes unis, provoquant la mort d’une personne à Abou Dhabi et des dégâts matériels dans une zone résidentielle. Selon le ministère de la Défense des Émirats, plusieurs projectiles ont été interceptés, limitant l’ampleur de la tragédie.

Raid israélien sur Téhéran

En parallèle, Israël a mené un raid aérien sur Téhéran. Selon les sources, cette opération reflète une impatience croissante vis-à-vis des « tergiversations » du président américain et vise à neutraliser des menaces jugées imminentes par Israël. Des responsables américains cités dans le contexte de l’attaque ont déclaré : « Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant des menaces imminentes du régime iranien ».

Cette action survient dans un climat de tensions extrêmes, sur fond de condamnations récentes de journalistes et d’accords d’armement russo-iraniens.

Situation sanitaire en Iran

Le ministère iranien de la Santé a placé tous les hôpitaux du pays en état d’alerte maximale. Hossein Kermanpour, porte-parole du ministère, a indiqué que les équipes de secours se sont immédiatement mobilisées pour assister les personnes touchées par les explosions dans le centre de Téhéran. Des panaches de fumée et plusieurs fortes explosions ont été signalés, tandis que le bilan humain reste en cours de clarification.

Mesures d’urgence aux Émirats arabes unis

À Abou Dhabi, les services compétents ont rapidement réagi après la chute de débris sur une zone résidentielle. Les autorités assurent que la situation sécuritaire est sous contrôle et que l’ensemble des services suivent les événements 24 heures sur 24.

L’Autorité générale de l’aviation civile des Émirats arabes unis a annoncé la fermeture temporaire et partielle de l’espace aérien, mesure préventive destinée à protéger les vols et le territoire national.