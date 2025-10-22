Clôture du projet « Ajyal Égalité » : Renforcer l’égalité au Maghreb

Le 24 octobre 2025 à Tunis, le projet Ajyal égalité tiendra sa cérémonie de clôture et de capitalisation. Ce programme régional, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France, s’inscrit dans une démarche visant à soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes et à renforcer la justice sociale dans le mouvement féministe Maghrébin.

Cet événement couronne 3 années de travail et de coopération internationale entre les différents partenaires en Tunisie, au Maroc, en Libye et en Algérie. La cérémonie présentera les principales réalisations et résultats du projet, tout en mettant en lumière les initiatives innovantes qui ont contribué à ancrer les principes d’égalité des genres dans la région.

Cette rencontre constituera également une plateforme d’échanges entre représentants d’institutions gouvernementales, d’organisations de la société civile, de médias et de partenaires internationaux. Autant d’acteurs unis par une volonté commune de poursuivre les efforts pour construire des sociétés plus inclusives.

Un temps fort de la cérémonie sera le plaidoyer pour l’égalité, qui s’appuiera sur le retour d’expérience des associations féministes bénéficiaires du projet « Ajyal Égalité » et sur l’intervention de l’experte genre Dorra Mahfoudh, apportant des perspectives concrètes pour renforcer l’engagement en faveur des droits des femmes et de l’égalité des genres dans la région.

L’objectif de cette journée est double : valoriser les résultats obtenus durant la mise en œuvre du projet et réaffirmer l’engagement de tous les partenaires à continuer leur collaboration pour soutenir les droits des femmes et promouvoir le mouvement féministe maghrébin.

Lire aussi: