Capital-risque Flat6Labs lance un fonds de 95 millions $ ciblant des start-up d’amorçage en Afrique

Alors que le montant moyen des transactions d’amorçage réalisées au sein de start-up africaines a progressé de 12 % en 2022, de nombreuses sociétés de capital-risque, à l’instar de Flat6Labs souhaitent davantage investir dans ces entreprises technologiques africaines en phase de démarrage.

Flat6Labs, une société de capital-risque réputée dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) pour ses investissements dans des start-up en phase d’amorçage, a annoncé mardi 14 mars, le lancement d’un nouveau fonds d’investissement dénommé Africa Seed Fund (ASF). Ce véhicule domicilié en Egypte sera doté d’un capital de 95 millions $. Il ciblera des entreprises en démarrage dans lesquelles investir en Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est.

Le fonds s’engagera dans plus de 160 start-up en phase de démarrage au cours des cinq prochaines années. Il s’intéressera particulièrement à des entreprises technologiques qui opèrent dans les secteurs de la healthtech, fintech, edtech, greentech, agritech, climatetech, etc.

Tout en saluant cette initiative, Ramez El-Serafy, l’un des dirigeants de l’Africa Seed Fund, fait remarquer que « l’Afrique est l’une des régions les plus intéressantes pour investir dans la technologie et l’innovation, avec un énorme potentiel inexploité et des opportunités commerciales uniques ». Son associé à la tête de ce nouveau fonds, Dina el-Shenoufy et lui, ont fait savoir qu’ils mettront à profit leurs expériences et connaissances « pour aider les fondateurs de start-up à créer des entreprises véritablement évolutives, prêtes à l’investissement et basées en Afrique ».

L’Africa Seed Fund est lancé dans un contexte marqué par l’accroissement des investissements au profit de start-up africaines en phase de démarrage. En 2022, le montant moyen des transactions d’amorçage réalisées au sein de start-up africaines a progressé de 12 %, en glissement annuel pour atteindre 1,4 million $, selon le rapport Partech Africa 2022, publié en fin janvier 2023 par le fonds de capital-risque Partech Africa.

L’Africa Seed Fund investira des montants compris entre 150 000 à 500 000 $ et sera également en mesure de réinvestir dans des entreprises de son portefeuille lors de tours de table ultérieurs. Depuis sa création il y a 12 ans, Flat6Labs affirme avoir investi plus de 16 millions $ dans des start-up et avoir levé plus de 191 millions $ en financement de suivi, grâce à ses deux premiers fonds d’investissement domiciliés en Egypte et en Tunisie.

Lire aussi: