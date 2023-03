Cabo Verde : plusieurs administrateurs de la BAD en visite pour renforcer la coopération avec l’archipel

Plusieurs administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement entament lundi 13 mars 2023, une mission de consultation au Cabo Verde, un pays appuyé par la Banque face aux chocs exogènes liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la pandémie de Covid-19.

Au total, huit administrateurs prendront part à cette mission : Désiré Guedon (Gabon, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Comores, Mali, Niger, Sénégal), Ahmed Zayed, (Égypte, Djibouti), Malika Dhif (Maroc, Tunisie, Togo), Stéphane Mousset (France, Belgique, Espagne), Brahim Bouzeboudjen (Algérie, Guinée-Bissau, Madagascar), Xenia Nomfundo Ngwenya (Afrique du Sud, Eswatini, Lesotho), Takaki Nomoto (Japon, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Brésil). Ils seront accompagnés des conseillers Adama Rouamba, Mamadou Diop, Fanaye Alemayeu, du directeur général adjoint de la Banque pour l’Afrique de l’Ouest Joseph Ribeiro, de l’économiste principal Joel Daniel Muzima et du chargé de programme pays Jose Antonio Da Graca Pinto

Les administrateurs auront plusieurs échanges avec les plus hautes autorités du pays, notamment le Premier ministre José Ulisses Correia e Silva, le vice-Premier ministre Olavo Avelino Garcia Correia, également ministre des Finances, de la Promotion des entreprises, de l’Économie numérique et gouverneur de la Banque pour le Cabo Verde et Adalgisa Barbosa Vaz, secrétaire d’État au Développement des affaires et gouverneur suppléante de la Banque pour le Cabo Verde. Des réunions sont également programmées avec les ministres sectoriels, notamment ceux de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, de l’Administration publique, de l’Agriculture et de l’Environnement, des Infrastructures ainsi qu’avec les secrétaires d’État en charge de l’Économie numérique et des Finances.

Les administrateurs rencontreront également les partenaires au développement, des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile cabo verdienne avant de visiter plusieurs projets et infrastructures financés par la Banque. Figurent également dans leur agenda le parc éolien de Cabéolica, la Casa do Cidadão, le guichet unique pour les questions administratives, les licences et les enregistrements des entreprises ainsi que le projet de mobilisation de l’eau pour l’agriculture. Les visites de terrain mèneront également les administrateurs sur l’île volcanique de Fogo au fort potentiel agro-industriel où ils visiteront des projets de fermes agricoles, de production fruitière et à l’usine SuiFogo qui produit du fromage et des saucisses.

La Banque africaine de développement entretient d’excellentes relations avec le Cabo Verde. Elle y finance de nombreux projets structurants dont très récemment le port modernisé de Maio, inauguré en septembre 2022 par le président du Groupe de la Banque Akinwumi Adesina, et le Parc technologique dont l’inauguration est prévue en avril prochain.

En tant que principale institution de financement du développement en Afrique, la Banque africaine de développement dispose d’une position unique qui lui permet de continuer à fournir des financements à long terme et des services de conseil au Cabo Verde pour accélérer la diversification de son économie et réduire sa vulnérabilité aux chocs exogènes.

La Banque est aujourd’hui un des partenaires de développement privilégiés du pays. Depuis 1977, date du début de ses activités au Cabo Verde, elle a investi environ 609,8 millions de dollars américains dans divers secteurs dont, notamment, le transport, l’énergie, l’agriculture, l’eau et assainissement, les télécommunications et la gouvernance.

La Banque a notamment financé la construction, l’extension et la modernisation de l’aéroport de Praia qui a porté le nombre de voyageurs journaliers de 400 à 1000, la construction de lignes de transport et de réseaux de distribution électriques, le développement numérique afin de faire du pays un hub technologique et de développement des chaînes de valeurs agricoles, etc.

Le 31 janvier 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque au Cabo Verde comptait quatre opérations pour une valeur de 68 millions de dollars.

