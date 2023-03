blinx : Le premier centre de narration numérique natif de la région MENA pour promouvoir la narration et offrir de nouvelles perspectives

Basé à Dubai Media City, blinx ciblera bientôt la génération Z et les milléniaux au Moyen-Orient et au-delà, sur de multiples plateformes.

Nakhle Elhage : « Notre objectif est d’inspirer les jeunes en narrant des histoires honnêtes, authentiques et spectaculaires. En fournissant des informations, du divertissement et de l’infodivertissement animés par la meilleure technologie et les meilleures personnes disponibles, nous aidons à construire un avenir meilleur ». Notre engagement : « Plus d’histoires, moins de bruit… », par les jeunes, pour les jeunes.

Le lancement de blinx, premier centre de narration numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), a été annoncé aujourd’hui. Le centre a pour objectif de promouvoir la narration et d’offrir de nouvelles perspectives. Il ciblera la génération Z et les milléniaux dans la région et au-delà.

Basé à Dubai Media City, blinx sera bientôt lancé sur de multiples plateformes, avec une approche qui propose « Plus d’histoires, moins de bruit » , par les jeunes, pour les jeunes. Ainsi, un contenu pertinent sera diffusé auprès d’un public jeune pour la première fois dans la région du MENA.

Imaginez votre chronologie de vidéos sur TikTok, mais en haute résolution. Imaginez Instagram, mais avec plus d’authenticité et de réalisme. Imaginez Netflix, mais en version plus courte. Imaginez des histoires d’actualité narrées de manière captivante par de jeunes personnes brillantes sur le terrain.

« Notre objectif est d’inspirer les jeunes grâce à des narrations honnêtes, authentiques et spectaculaires. En fournissant des informations, du divertissement et de l’infodivertissement animés par la meilleure technologie et les meilleures personnes disponibles, nous aidons à construire un meilleur avenir », a déclaré Nakhle Elhage, directeur général de blinx. « En faisant appel aux narrateurs talentueux, audacieux et courageux de la région, notre nouveau centre numérique vise à être la destination privilégiée pour les histoires qui relient les jeunes de la région MENA au monde et aux communautés qui partagent les mêmes idées. »

blinx sera équipé des premiers studios et installations de production de métavers ou de réalité étendue de la région MENA, avec des effets visuels qui transportent les téléspectateurs et les utilisateurs dans des lieux qui dépassent la réalité. Les salles de contrôle sont équipées des outils de production en direct les plus récents, y compris des outils améliorés par l’IA qui analysent les vidéos et les données.

« Tout au long de l’Histoire, la narration a toujours été ancrée dans notre culture. L’art d’attirer un public et de le captiver par une narration magistrale fait partie de notre ADN. En faisant preuve d’innovation et en brisant le moule de l’info divertissement traditionnel, blinx exploitera la puissance collective des ressources, de la technologie et de l’expertise, afin que la narration soit innovante, passionnante et pertinente pour les jeunes d’aujourd’hui », a conclu Nakhle Elhage.

Blinx… en quelques mots

Par les jeunes, pour les jeunes : c’est ainsi que l’avenir est toujours façonné… par les jeunes. Le type d’avenir dépendra de la qualité des jeunes esprits qui le construiront. blinx a pour objectif d’être un facilitateur clé.

Promouvoir la narration : une jeunesse productive, positive et consciente a besoin d’une source de contenu qui l’informe, la divertit, l’inspire, lui apporte des nouveautés et lui donne une nouvelle perspective sur la vie. Tels sont les piliers sur lesquels blinx est construit.

Expériences utilisateur personnalisées : outre sa présence sur les plateformes de réseaux sociaux et son portail en ligne, blinx dévoilera bientôt ses applications numériques, qui permettront de vivre l’expérience de la production en direct sur de multiples appareils et écrans intelligents, d’offrir des expériences utilisateur personnalisées et innovantes, et de créer un écosystème social holistique à la demande dans lequel les jeunes pourront trouver des contenus pertinents d’un point de vue culturel au bout de leurs doigts.

Capacités techniques et de production : blinx apportera toute la force de l’IA au monde des médias numériques et des réseaux sociaux, en s’appuyant sur des capacités de production de pointe dans ses studios de Dubai Media City.

blinx offrira également les studios et les installations de production les plus innovants de la région MENA en matière de métavers ou de réalité étendue, afin de créer des contenus virtuels spectaculaires. L’adoption d’une approche axée sur les données constitue un autre avantage concurrentiel pour le centre.

La ludification du contenu : le divertissement et le jeu sont deux éléments indissociables. blinx introduira le jeu dans son contenu, ce qui ajoutera du plaisir et de l’excitation à cette combinaison !

Thèmes et intérêts indicatifs :

Divertissement et infodivertissement, actualités et affaires courantes, économie et technologie, ludification de l’actualité, sports, style de vie, aventure, musique, santé mentale et développement personnel, changement climatique, autres.

Les personnes, les lieux et au-delà :

Outre la diversité de leurs origines et de leurs parcours, les membres de l’équipe de blinx adoptent une approche inclusive de leur travail. Ils célèbrent et estiment leurs différences, notamment leurs points de vue, expériences et influences culturelles. L’équipe travaille dans un environnement qui intègre harmonieusement des éléments de la nature et des technologies de pointe, créant ainsi une atmosphère inspirante et stimulante qui alimente la créativité.

Leadership d’opinion :

blinx s’efforcera de faire partie de la vie des gens en s’attaquant à des problèmes réels et en faisant appel à leurs intérêts les plus chers.

Les engagements de blinx

blinx restera véridique et authentique, loin des fausses informations, de la désinformation et de la propagande.

En abordant des sujets sensibles, blinx le fera sans exagération, déformation ou sensationnalisme, offrant ainsi des informations et des divertissements crédibles, convaincants et dignes de confiance.

blinx contribuera à découvrir, encourager et récompenser les talents locaux et inexploités, dans le but de former et d’autonomiser une nouvelle génération de créateurs de contenu, de professionnels des médias et de narrateurs, soutenant ainsi l’« économie des créateurs » et l’écosystème de l’entrepreneuriat dans la région MENA.

En résumé, blinx mettra ses ressources à la disposition des créateurs de contenu qui souhaitent réellement faire la différence dans le domaine de la narration !

À tout moment, blinx défendra des causes nobles qui comptent pour la génération Z et les milléniaux.

