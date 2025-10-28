ATDA 2025 à Rabat : L’Intelligence Artificielle au Cœur de la Transformation Digitale Africaine

La 14ème édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA) se tiendra les 13 et 14 novembre 2025 à Rabat, sous le thème « L’I.A. au service de l’E-Gov : Catalyser l’Innovation », rassemblant l’écosystème numérique continental pour une réflexion stratégique sur l’avenir digital de l’Afrique.

ATDA 2025 : Rabat, Capitale Continentale de la Transformation Digitale

Rabat, Novembre 2025 – Cio Mag, média panafricain leader des technologies de l’information, organise la 14ème édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA). Cet événement phare, qui se tiendra les 13 et 14 novembre 2025 dans la capitale marocaine, mobilisera l’ensemble des décideurs du numérique africain autour d’une ambition commune : harnesser la puissance de l’intelligence artificielle pour accélérer la modernisation des services publics et la gouvernance digitale sur le continent.

Une Plateforme Historique au Service du Numérique Africain

Créées en 2011, les ATDA constituent une plateforme de dialogue stratégique incontournable, favorisant les échanges de haut niveau entre acteurs africains, européens, asiatiques et américains. Fidèle à sa mission de catalyseur de bonnes pratiques, cet événement annuel ambitionne de réunir les secteurs public et privé, la société civile et les bailleurs de fonds autour des enjeux cruciaux de la transformation numérique africaine.

La Vision du Fondateur

« Notre engagement est de mettre en place une plateforme d’intelligence collective permettant d’élaborer une feuille de route concrète avec des recommandations actionnables. Déjà en 2017, les ATDA avaient permis de soumettre un mémorandum de 11 recommandations aux chefs d’État de l’UA et de l’UE. C’est cette même ambition que nous poursuivons : construire un écosystème numérique inclusif et responsable pour l’Afrique. »

Thème 2025 : « L’I.A. au Service de l’E-Gov : Catalyser l’Innovation »

L’édition 2025 se place sous le signe de l’innovation technologique au service du bien public. Les débats s’articuleront autour de quatre axes majeurs :

IA et E-Gouvernement : Améliorer l’efficacité et la transparence des services publics.

Innovation et Développement : Identifier les défis et opportunités pour les solutions numériques.

Études de Cas Concrets : Présenter les succès de l’IA dans les administrations et startups.

Partenariats Stratégiques : Renforcer la collaboration entre gouvernements, entreprises et organisations.

Rabat, un Choix Stratégique et Symbolique

La sélection de Rabat comme ville hôte s’inscrit dans une logique géopolitique et économique précise :

Position Géographique Unique : Carrefour entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique subsaharienne.

Capitale en Mutation Numérique : Portée par des politiques publiques ambitieuses.

Écosystème Dynamique : Alliant startups innovantes, institutions académiques et hubs technologiques.

Tradition d’Accueil : Expérience reconnue dans l’organisation d’événements internationaux.

Programme et Participants : Un Rendez-Vous d’Affaires et de Réflexion

Pendant deux jours, les participants pourront bénéficier de :

Conférences Plénières avec des experts internationaux

Ateliers Interactifs et sessions de formation ciblées

Démonstrations Technologiques d’innovations de pointe

Sessions de Networking pour des opportunités d’affaires concrètes

L’événement réunira l’ensemble de l’écosystème digital africain :

Décideurs politiques et responsables de la gouvernance

Représentants d’entreprises et startups innovantes

Organisations internationales et investisseurs

Accélérateurs et pépinières d’entreprises

Un Impact Durable pour le Continent

Au-delà des discussions, les ATDA 2025 visent à produire des résultats tangibles :

Feuille de Route Opérationnelle pour la mise en œuvre de l’IA dans l’e-gouvernement

Renforcement des Partenariats inter-africains et internationaux

Promotion d’un Numérique Inclusif et durable pour le continent

Émergence de Solutions Innovantes répondant aux défis africains

