Algérie : un programme pour la plantation de 1 million de palmiers dattiers en 2023/2024

L’Algérie est le deuxième producteur de dattes en Afrique après l’Égypte. Le pays qui est aussi le premier exportateur africain du fruit en termes de volume souhaite accroître davantage les performances du secteur.

En Algérie, l’exécutif veut lancer un programme de plantation de 1 million de palmiers dattiers au cours de la campagne agricole 2023/2024. C’est ce qu’a révélé Mohamed Abdelhafid Henni, ministre de l’Agriculture et du Développement rural le 15 novembre.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à promouvoir davantage la culture de ce fruit dans le pays. Selon les informations relayées par le quotidien local Express-DZ, elle sera mise en œuvre avec la collaboration de tous les acteurs du secteur.

« Ce programme prévoit la densification et la diversification de la plantation des palmiers par de nouveaux plants en vue d’augmenter la production et répondre à la demande croissante tant au niveau local qu’international, en plus de l’amélioration et de la valorisation des différentes variétés de dattes », explique M. Henni.

Les interventions porteront également sur la protection phytosanitaire des palmeraies. Ce deuxième volet est axé sur le renforcement du contrôle à l’aide de drones et le recours aux techniques modernes pour lutter contre les attaques parasitaires.

D’après les données officielles, l’Algérie produit 1,2 million de tonnes de dattes par an, ce qui en fait le 4ème producteur mondial derrière l’Égypte, l’Arabie Saoudite et l’Iran. Par ailleurs, le fruit est le principal produit agricole d’exportation du pays. Selon les données du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, les expéditions de dattes ont rapporté plus de 75 millions $ en 2021.

L’Algérie est le deuxième producteur de dattes en Afrique après l’Égypte. Le pays qui est aussi le premier exportateur africain du fruit en termes de volume souhaite accroître davantage les performances du secteur.

En Algérie, l’exécutif veut lancer un programme de plantation de 1 million de palmiers dattiers au cours de la campagne agricole 2023/2024. C’est ce qu’a révélé Mohamed Abdelhafid Henni, ministre de l’Agriculture et du Développement rural le 15 novembre.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à promouvoir davantage la culture de ce fruit dans le pays. Selon les informations relayées par le quotidien local Express-DZ, elle sera mise en œuvre avec la collaboration de tous les acteurs du secteur.

« Ce programme prévoit la densification et la diversification de la plantation des palmiers par de nouveaux plants en vue d’augmenter la production et répondre à la demande croissante tant au niveau local qu’international, en plus de l’amélioration et de la valorisation des différentes variétés de dattes », explique M. Henni.

Les interventions porteront également sur la protection phytosanitaire des palmeraies. Ce deuxième volet est axé sur le renforcement du contrôle à l’aide de drones et le recours aux techniques modernes pour lutter contre les attaques parasitaires.

D’après les données officielles, l’Algérie produit 1,2 million de tonnes de dattes par an, ce qui en fait le 4ème producteur mondial derrière l’Égypte, l’Arabie Saoudite et l’Iran. Par ailleurs, le fruit est le principal produit agricole d’exportation du pays. Selon les données du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, les expéditions de dattes ont rapporté plus de 75 millions $ en 2021.

Lire aussi: