AFRIPOL signe un protocole d’accord avec le Group-IB pour renforcer les capacités en cybersécurité

Un protocole d’accord (MoU) a été signé par AFRIPOL avec le Group-IB au siège d’AFRIPOL à Alger. Ce protocole d’accord a été signé par M. Jalel Chelba, Directeur exécutif ai d’AFRIPOL, et M. Dmitry Volkov, PDG et fondateur du Group-IB. Ledit protocole d’accord favorise la collaboration entre les deux parties qui se sont engagées à renforcer leur coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité en Afrique.

Aligné sur leur engagement mutuel dans la lutte contre la cybercriminalité, le partenariat entre AFRIPOL et Group-IB, vise à renforcer la cybersécurité à travers l’Afrique.

Ceci sera réalisé en échangeant des renseignements sur les menaces, en partageant des informations sur les cybercriminels et leurs réseaux, et en menant des enquêtes et des opérations collaboratives contre la cybercriminalité sur le Continent African.

Group-IB partagera ses avancées technologiques et ses connaissances spécialisées en matière de cyber-enquêtes, d’ingénierie et de gestion des incidents avec AFRIPOL au profit des États africains, pour lutter efficacement contre la cybercriminalité à l’échelle du continent.

En effet, AFRIPOL a initié des partenariats avec des organismes chargés de l’application des lois aux niveaux mondial, régional et national pour aider les forces de police africaines à lutter contre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme et la cybercriminalité.

L’année écoulée a été marquée par l’achèvement de l’opération très réussie de l´opération Africa Cyber Surge , organisée conjointement par AFRIPOL et le Programme de soutien d’INTERPOL à l’Union africaine en relation avec AFRIPOL (ISPA), une initiative multinationale de répression de la cybercriminalité axée sur l’identification des cybercriminels et des infrastructures compromises dans les pays membres.

Au cours de cette opération de quatre mois, le Group-IB a fourni en temps opportun des renseignements sur les cybermenaces afin de faciliter la coopération entre la Direction de la cybercriminalité d’INTERPOL, AFRIPOL et les pays africains.

Plusieurs résultats clés de l’opération comprenaient, entre autres, l’arrestation de 10 personnes liées à des activités d’escroquerie et de fraude d’une valeur de 800 000 dollars, le démantèlement par les autorités érythréennes d’un marché du darknet qui vendait des outils de piratage et des mesures prises contre plus de 200 000 éléments malveillants et des infrastructures qui facilitaient la cybercriminalité à travers l’Afrique.

La signature de ce protocole d’accord intervient également après une collaboration fructueuse entre le Group-IB, AFRIPOL et l’Union africaine (UA), au cours de laquelle le Group-IB a fourni des renseignements sur les menaces, un soutien aux enquêtes et des services efficaces pour des réponses ponctuelles aux incidents.

La collaboration mènera au développement et à l’exécution d’initiatives communes par Group-IB et AFRIPOL, axées sur la surveillance des cybermenaces, la prévention des activités d’escroquerie et de phishing, le suivi des informations de paiement compromises, l’amélioration de la sensibilisation aux cybermenaces et bien entendu, les efforts d’arrestation visant un objectif unique : lutter contre la cybercriminalité.

Le Directeur Exécutif ai d’AFRIPOL, Mr Jalel Chelba, a déclaré : «L’Afrique connaît actuellement une croissance rapide d’Internet et de la téléphonie mobile.

Cette expansion numérique offre de nombreux avantages aux nations africaines tout en les rendant vulnérables aux cybercriminels qui exploitent le cyberespace à des fins illicites.

Par conséquent, la lutte contre la cybercriminalité nécessite une collaboration solide entre toutes les parties prenantes concernées, tant du secteur public que privé.

De tels partenariats sont cruciaux pour renforcer les capacités des États membres d’AFRIPOL à démanteler les réseaux criminels et à renforcer la protection aux niveaux individuel, organisationnel et sociétal.

Il a en outre noté que ce protocole d’accord « initie une collaboration qui permettra aux pays africains de lutter contre la cybercriminalité avec plus d’efficacité et d’efficience, renforçant ainsi la confiance dans le cyberespace africain ».

«Un accord avec AFRIPOL constitue une étape majeure dans l’histoire de Group-IB car il nous permet d’étendre davantage notre mission de lutte contre la cybercriminalité sur le continent africain», a déclaré de son côté Mr Dmitry Volkov, PDG et fondateur du Group-IB. «La région du Moyen-Orient et de l’Afrique constitue une priorité pour l’entreprise. Nous avons créé à Dubaï en 2021, notre Centre de résistance à la criminalité numérique au Moyen-Orient et en Afrique. En tant que partenaire du secteur privé d’INTERPOL, Group-IB a participé à plusieurs opérations dirigées par INTERPOL ciblant les fraudeurs dans la région, notamment Nervone , Falcon I et II , Delilah et Lyrebird . Au cours de ces initiatives, notre équipe a contribué à traquer et identifier les cybercriminels impliqués dans des opérations massives de BEC et de phishing dans le monde entier. En mettant en commun notre expertise, nos ressources et nos connaissances, AFRIPOL et Group-IB, nous pourrons créer un cyberespace plus sûr en Afrique », a-t-il conclut.

