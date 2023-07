AFRICA SOVEREIGN INVESTORS FORUM tient sa deuxième réunions annuelle à KIGALI

Le Forum Africain des Investisseurs Souverains (ASIF) a tenu sa deuxième réunion annuelle à Kigali, au Rwanda, les 6 et 7 juillet,une année après son lancement, à Rabat, sous leHaut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. L’édition de cette année,qui a été accueillie par le fonds souverain rwandais, Agaciro Development Fund, a traité du thème : « Partenariats Stratégiques : Moteur de la Résilience et du Développement Durable de l’Afrique ».

En plus des dirigeants des fonds souverains membres d’ASIF,cette seconde rencontre a connu la participation du Premier Ministre de la République du Rwanda,Dr. Edouard Ngirente, ainsi que des membres de son gouvernement, Monsieur Eric Rwigamba, Ministre des Investissements publics et de la privatisation, et Monsieur Uzziel Ndagijimana, Ministre des Finances et de la programmation économique. Ont pris également part à cet événement, le Directeur général de la Commission de l’Union Africaine, et le Vice-président de la Banque africaine de développement en charge du Secteur privé, des infrastructures et de l’industrialisation, ainsi que des représentants de haut niveau d’investisseurs souverains et d’institutions financières multilatérales, régionales et locales.

Cette session a été également marquéepar la cérémonie de signature de l’adhésion de nouveaux fonds souverains africains ;il s’agit du fonds éthiopien, Ethiopian Investment Holdings, et du fonds mauricien, Mauritius Investment Corporation (MIC) Ltdqui viennent rejoindre les membres fondateurs,consacrant ainsi une dynamique positive de croissance sur l’ensemble de la géographie du continent, confirmée parles adhésions en coursde plusieurs autres fonds souverains ou d’investissement stratégiques.

Les membres d’ASIF et les différents participants ont pu échanger sur les perspectives de développement et d’investissement en Afrique, entre autres sujets d’intérêt commun, tels que les opportunités et défis de croissance du continent, les partenariats souverains et stratégiques ou encore le développement durable.Il était également question des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l’importance de la collaboration entre les parties prenantes locales pour les atteindre.En outre, cette deuxième édition a également marqué les 10 ans du fonds souverain du Rwanda, membre signataire d’ASIF.

Par le biais d’ASIF, Ithmar Capital consolide ainsi son engagement en faveur du continent et la contribution du Royaume pour une Afrique prospère et durable en application des Hautes Orientations Royales, notamment celles stipulées dans le Message Royal que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu adresser aux participants à la cérémonie de lancement d’ASIF en 2022.

À propos d’Ithmar Capital :

Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.

Relais stratégique entre les priorités nationales et l’investissement privé, Ithmar agit en tant que tiers de confiance et adopte une logique d’intervention long terme, confortant ainsi une position d’investisseur avisé et patient.

Agissant comme un facteur de croissance au service des générations futures, Ithmar s’engage en faveur de l’économie durable et de l’équité intergénérationnelle.

En sa qualité de fonds souverain, Ithmar adhère depuis 2015 aux Principes de Santiago qui sont portés par l’International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) et dont il assure actuellement la présidence du conseil d’administration.

www.ithmar.gov.ma

