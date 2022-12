Top 10 des nouvelles crypto-monnaies en 2022

Si l’année 2022 n’a pas été la plus fructueuse pour le marché des crypto-monnaies, elle aura au moins permis d’investir dans des projets solides à bas prix. Par ailleurs, les opportunités ne manquent pas et les investisseurs aguerris ont déjà certainement repéré les actifs qui offrent les meilleurs potentiels. Dans quelle nouvelle cryptomonnaie investir en 2022 ? Découvrez dans ce guide notre top 10 des nouvelles cryptomonnaies qui promettent les meilleurs profits.

Crypto nouvelle génération Plateforme Lien Dash 2 Trade (D2T) En prévente Achat min. : 1 000 D2T Lien RobotEra (TARO) En prévente Dépôt min. : 1 000 TARO Lien IMPT (IMPT) En prévente Achat min. : 10 IMPT Lien Calvaria (RIA) En prévente Achat min. : 1 000 RIA Lien Tamadoge (TAMA) Prix actuel : €0.02099056 Dépôt min. : 10 € Lien Battle Infinity (IBAT) Prix actuel : €0.00233091 Dépôt min. : – Lien Arbismart (RBIS) Prix actuel : €0.250776 Dépôt min. : – Lien ApeCoin (APE) Prix actuel : €2.94 Dépôt min. : 10 € Lien The Graph (GRT) Prix actuel : €0.053754 Dépôt min. : 10 € Lien Step’n (GMT) Prix actuel : €0.35382 Dépôt min. : 10 €

Zoom sur les 10 nouvelles crypto monnaies en 2022

Plus en détail, voici notre avis sur les 10 nouvelles cryptomonnaies les plus prometteuses en 2022. Ce sont ce que l’on peut appeler des crypto-monnaies à haut potentiel.

Dash 2 Trade (D2T)

Dash 2 Trade est une nouvelle crypto monnaie qui devrait intéresser tout trader et investisseur en crypto, ce pour investir, mais aussi pour utiliser ses fonctionnalités uniques en termes de trading. En effet, Dash 2 Trade a pour objectif d’aider les particuliers à devenir de meilleurs traders et investisseurs en crypto-monnaies. Pour ce faire, la plateforme offre des services et outils destinés à aider les traders à décider quand acheter, vendre ou conserver leurs jetons.

Ainsi, Dash 2 Trade propose des signaux de trading, un sentiment social du marché et une analyse de la chaîne pour aider les traders et les investisseurs à repérer les tendances rapidement. Il y a également des services de trading automatique ainsi que des outils de construction et test de stratégies de trading. En outre, Dash 2 Trade propose aux investisseurs un service pour identifier en un coup d’œil les meilleures opportunités d’investissements dans des cryptos en préventes ou sur le point d’intégrer un exchange.

Le jeton de la plateforme, le D2T token, est dans sa première phase de prévente avec un prix avantageux de 0,0476 $. Ce prix va ensuite évoluer dans les phases de ventes suivantes, jusqu’à atteindre un prix de 0,0662 $ lors la neuvième et dernière phase de prévente. Le prix du D2T token gagnera donc 39 % lors de son parcours de prévente, avant une mise sur le marché.

Le jeton D2T peut servir simplement de véhicule d’investissement, mais il sera également utilisé dans l’écosystème Dash 2 Trade. En effet, les utilisateurs devront détenir du D2T pour accéder aux différents services et outils de trading proposés. Il existe différents niveaux d’adhésion et les détenteurs de jetons D2T peuvent payer un abonnement mensuel pour accéder à différentes fonctionnalités.

Pourquoi investir dans Dash 2 Trade ?

Participer à une prévente qui peut rapporter 39 % entre la phase 1 et la phase 9

Détenir une crypto-monnaie qui donne accès à des services avancés de trading

Dash 2 Trade ne facture aucuns frais sur l’achat et la vente du token D2T

RobotEra (TARO)

RobotEra (TARO) est un tout nouveau metaverse conçu pour offrir de multiples opportunités de gains en jeu aux joueurs. Le token natif TARO peut être utilisé sur ce projet metaverse pour acheter des robots, qui sont des NFT représentant un joueur sur la planète Taro. Le jeu metaverse propose 10 000 NFT de robots répartis sur 7 continents différentes.

Cette nouvelle crypto monnaie peut être utilisée pour acheter des terrains virtuels NFT, de la même manière que MANA est utilisée pour acheter des biens immobiliers NFT sur Decentraland. Tous ces NFTs sont ensuite échangeables sur la place de marché NFT de RobotEra. Les joueurs peuvent construire, créer, explorer et même extraire des minéraux dans son metaverse, tout en gagnant des récompenses.

TARO peut également être mis en staking sur la DAO (organisation autonome décentralisée) de RobotEra, où les utilisateurs peuvent proposer des idées pour maintenir l’écosystème. Cette nouvelle crypto-monnaie fait actuellement l’objet d’un cycle de prévente en trois phases. Sur son offre de 1,8 milliard de jetons, 270 millions de jetons sont alloués à la prévente. Lors de la phase 1 le token TARO peut être acheté à 0,020 $. Le prix passera à 0,032 $ lors de la phase finale, soit offrant une hausse de 60 % pour ceux qui investissent tôt dans cette nouvelle crypto prometteuse.

Pourquoi investir dans RobotEra ?

L’un des meilleurs projets metaverse du moment

Des opportunités de gains dans le jeu et l’écosystème

Participer à une DAO d’un projet crypto naissant

Possibilité de staking

IMPT (IMPT)

IMPT est une toute nouvelle crypto monnaie en prévente depuis le 3 octobre 2022, qui opère dans un domaine porteur en ce moment qui est l’écologie. IMPT token propose en effet de résoudre l’une des plus grandes crises du 21ème siècle, à savoir le changement climatique. Cette crypto monnaie écologique a d’ailleurs déjà conclu des partenariats avec plus de 10 000 entreprises mondialement reconnues afin de leur permettre de réduire leur empreinte carbone et de contribuer à atténuer la crise climatique.

IMPT est un projet innovant et unique dans la sphère crypto qui cherche à avoir un réel impact pour la planète à travers ses mécanismes. Il permettra en effet aux utilisateurs d’acquérir des crédits carbone tout en faisant leurs achats. Ces crédits peuvent ensuite être utilisés pour investir et soutenir une grande variété de projets environnementaux et d’organisations caritatives approuvés et contrôlés. Les utilisateurs peuvent vendre ou détenir leurs crédits carbone en tant qu’actifs d’investissement, ainsi que les retirer. Ceux qui brûlent leurs crédits recevant en retour des NFT.

Le projet souhaite que les particuliers et les entreprises soient plus respectueux de l’environnement et plus conscients de leurs responsabilités. Chaque utilisateur aura accès sur son compte IMPT.io à un score global pour mesurer son impact en termes d’empreinte carbone.

La prévente du token IMPT a commencé en octobre avec 600 millions de jetons disponibles au prix de 0,018 $ jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 25 novembre. Il y aura ensuite deux autres phases de prévente avec au total 1 milliard de jetons supplémentaires disponibles, mais le prix passera à 0,023 $ puis à 0,028 $ à chaque nouvelle phase. En phase de prévente, IMPT peut être acheté directement sur le site IMPT.io en échange d’ETH ou USDT.

Calvaria (RIA)

Calvaria et un nouveau jeu play-to-earn qui permet aux joueurs de gagner de la crypto-monnaie en participant au jeu et en contribuant à son écosystème. Ce jeu de cartes fonctionne avec deux jetons : eRIA et RIA.

Le token eRIA est utilisé dans le jeu comme récompense aux joueurs pendant le jeu, par exemple après avoir remporté un tournoi. Les joueurs peuvent ainsi utiliser les jetons pour progresser dans le jeu et gagner d’autres jetons. Le token RIA est utilisé pour la gouvernance, chaque détenteur ayant des droits de vote pour décider de l’avenir de l’écosystème. Les joueurs peuvent notamment utiliser les jetons RIA pour acheter des jeux, des cartes, des packs de réapprovisionnement en énergie et d’autres biens. En outre, l’un des principaux moyens pour les joueurs de gagner plus de jetons est le staking du RIA. Calvaria alloue en effet 10 % de tous les achats en magasin au pool de staking.

Le token RIA est actuellement en prévente et disponible au prix de 0,01 $ lors de la première phase. Le prix va ensuite augmenter à chaque nouvelle phase, jusqu’à 0,064 $ dans la 10e et dernière phase de prévente. Chaque phase met 300 millions de jetons à la disposition des acheteurs. Les investisseurs à la recherche de nouvelles cryptomonnaies dans lesquelles investir devraient envisager la crypto Calvaria avant que son prix n’augmente.

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge est une plateforme décentralisée de type “play-to-earn” (P2E) et la monnaie centrale du Tamaverse. Cet écosystème permet aux utilisateurs de s’affronter pour créer, élever et faire concourir leurs avatars de doge NFT afin de gagner des dogepoints. Le TAMA est la crypto native du Tamaverse et est utilisé pour régler les récompenses, acheter des NFT et gérer les transactions.

Les animaux de compagnie Tamadoge sont au centre de ce projet de crypto-monnaie. Chaque animal est miné comme un NFT en utilisant la fonctionnalité de contrat intelligent et peut être élevé par les propriétaires et être utilisé pour concourir sur le Tamaverse pour gagner des jetons TAMA.

Pourquoi investir dans Tamadoge ?

Un projet crypto liant jeux NFT/Metaverse et jeton mème

Equipe expérimentée dans le lancement de projets crypto

Crypto-monnaie avec de fortes chances de listing CEX rapides

Pas de frais de transactions

Battle Infinity (IBAT)

Battle Infinity est une nouvelle plateforme de jeux Play-to-Earn de type Fantasy League. Il s’agit d’une plateforme révolutionnaire basée dans le métaverse avec intégration NFT. Considérée comme l’une des meilleures crypto-monnaies dans le secteur du gaming, Battle Infinity permet aux utilisateurs de gagner de l’argent tout en s’amusant. En effet, le but étant de créer la meilleure équipe pour combattre les autres joueurs.

Le token IBAT est ainsi le jeton placé au coeur de l’écosystème. Le projet Battle Infinity veut devenir le concurrent direct d’Axie Infinity en évitant les erreurs commises par ce dernier. On pense notamment au plus gros hack de l’histoire crypto ayant eu lieu sur le bridge Ronin par exemple.

Ainsi, la pré-vente IBAT a commencé le 11 juillet 2022 et elle a duré 24 jours au lieu de 90 jours. Lors de cette période, le prix du token était de seulement 0.0015 $. Cela a ainsi permis aux investisseurs d’acheter une large quantité de tokens pour un prix relativement faible. Désormais, il sera prochainement possible d’acheter du IBAT sur PancakeSwap puisqu’il s’agit de la prochaine étape de la roadmap.

Pourquoi investir dans Battle Infinity ?

Un projet solide et validé par Coinsniper

Un token au prix de seulement 0,0015 $

Un projet qui allie métavers, gaming et Fantasy League

Une roadmap intéressante et prometteuse

LuckyBlock (LBLOCK)

LuckyBlock est une plateforme de tirage au sort basée sur la Binance Smart Chain. Elle a été créée dans le but de corriger les problèmes d’accessibilité, de transparence et d’équité liés au système traditionnel.

Elle offre également une meilleure chance de gagner pour tout le monde. LBLOCK est son token natif. Sa prévente a débuté en décembre 2021 et devait se terminer en février 2022. Cependant, tous les jetons ont été écoulés dès fin janvier 2022. Ces derniers sont désormais disponibles sur CoinGecko, Coinmarketcap, Pancakeswap, et bientôt sur Binance.

ArbiSmart (RBIS)

ArbiSmart est un portefeuille de crypto-monnaies et un écosystème financier générant des intérêts supérieurs, alimenté par le jeton natif RBIS. Le portefeuille fournit un stockage sécurisé, tout en offrant des taux faramineux allant jusqu’à 147 % par an, avec un choix de plans d’épargne, sur un large éventail de FIAT et de crypto-monnaies supportées. Le projet offre également actuellement un arbitrage automatisé de crypto-monnaies générant des profits passifs allant jusqu’à 45 % par an.

ArbiSmart est en cours de développement, avec le lancement de plusieurs nouveaux services RBIS autorisés par l’UE en 2022, conçus pour stimuler la demande de jetons, y compris un programme décentralisé d’agriculture de rendement offrant des récompenses élevées, une place de marché NFT avec une collection de milliers d’œuvres d’art numériques uniques, un échange de crypto-monnaies et un métavers de jeu à gagner.

Pourquoi investir dans ArbiSmart ?

Des taux pouvant aller jusqu’à 147 % sur les RBIS et jusqu’à 49 % sur toutes les autres devises.

Une grande variété de plans d’épargne à taux d’intérêt élevé

Un stockage sécurisé sur une gamme de crypto-monnaies et de monnaies fiat,

Une équipe de développement aussi agile que rapide.

Apecoin (APE)

L’ApeCoin (APE) est à la fois un jeton d’utilité et de gouvernance de type ERC-20. Il est au centre de l’écosystème APE et permet à la communauté de se construire et de se préparer à l’arrivée du web 3.0. Gouverné par le DAO ApeCoin et soutenu par la Fondation APE, l’Apecoin permet à ses détenteurs de voter sur les décisions du DAO. Ils peuvent également accéder à des fonctionnalités exclusives de l’écosystème APE, à ne citer que des jeux et des événements exclusifs, mais aussi des services innovants.

Il est intéressant de souligner que Yuga Labs, le développeur des fameux NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) a aussi adopté l’Apecoin en tant que jeton principal pour l’ensemble de ses nouveaux produits et services.

Pourquoi investir dans l’Apecoin ?

L’ApeCoin peut être utilisé comme moyen de paiement

Sa détention donne droit à diverses récompenses NFT et donne accès à des fonctionnalités exclusives dans l’écosystème de l’APE

Elle permet d’accéder à des parcelles de terrains dans le Métaverse, d’acheter des NFT, etc.

Le token donne à ses utilisateurs un droit de vote et de décision dans l’écosystème APE

The Graph (GRT)

The Graph (GRT) est le jeton natif du réseau du même nom qui un protocole d’indexation permettant d’interroger des réseaux comme Ethereum (ETH) et Interplanetary File System (IPFS). C’est un jeton d’utilité de type ERC20 qui a pour mission de coordonner le travail sur The Graph.

Les opérateurs de nœuds, appelés indexeurs, misent et gagnent des GRT en traitant les requêtes. Tout le monde peut devenir des indexeurs et gagner des récompenses en contribuant à la sécurisation du réseau et en assurant son bon fonctionnement. Les curateurs ont pour rôle d’organiser les données sur The Graph en signalant les GRT sur des sous-graphes.

Les indexeurs, les délégués et les conservateurs travaillent quant à eux de concert pour mieux organiser les données de la crypto-économie et maintenir une API globale utile à la fois pour le DeFi et le Web3.

Pourquoi investir dans The Graph ?

Le token a gagné plus de 450 % depuis son lancement

En devenant indexeur, on peut gagner des récompenses attractives

Le jeton est déjà disponible sur plusieurs marchés boursiers

StepN (GMT)

GMT est une cryptomonnaie « move-to-earn », ce qui signifie qu’elle offre plus de fonctionnalités que les cryptos classiques et les NFT. Plus concrètement, le projet crypto dispose de deux tokens avec des utilisations différentes, à savoir le GST qui est un jeton utilitaire et le GMT qui est un jeton de gouvernance.

Le Green Satoshi Token (GST) est le token utilitaire de StepN. Il s’utilise dans le jeu move to earn et permet au joueur de progresser à travers les niveaux de jeu, de réparer ses baskets NFT, de créer de nouveaux NFT, d’accéder aux Mystery Box ou encore d’améliorer ses gemmes. Le Green Metaverse Token (GMT) donne aux joueurs, un droit de vote sur certaines décisions concernant le projet. Le token leur permet également d’atteindre plus facilement certains niveaux clés et de minter de nouvelles paires.

Pourquoi investir dans StepN ?

Son prix a augmenté de près de prix a augmenté de plus de 2 500 %,

Elle vient d’être répertoriée sur deux échanges cryptographiques américains de renom,

La cryptomonnaie permet de gagner un bonus de 100 $ en bitcoins.

Et surtout, parce que StepN encourage à faire de l’activité physique et paie les utilisateurs de son jeu pour les inciter à courir et à faire du jogging.

Qu’est-ce qu’une nouvelle cryptomonnaie ?

Le marché des crypto-monnaies est sans cesse en évolution et les nouveaux projets s’enchaînent. Le Bitcoin et l’Ethereum restent des incontournables, mais doivent composer avec l’arrivée de nouvelles cryptomonnaies.

En tant qu’investisseur désireux de diversifier son portefeuille d’actifs, vous devez d’ailleurs garder un œil sur ces nouvelles cryptomonnaies. En effet, leurs cours peuvent décoller à tout moment et atteindre un pic vertigineux comme l’a fait le BTC à ses débuts.

Mais qu’est-ce qu’une nouvelle cryptomonnaie ? Ce sont des jetons qui ont moins de deux ans d’existence et qui font déjà parler d’eux dans la cryptosphère. Cela peut être à la suite d’un livre blanc bien étoffé, d’un projet innovant ou qui ont seulement vu leur cours progresser en un temps court.

On peut affirmer que les nouvelles crypto monnaies constituent une alternative pour les investisseurs qui souhaitent sortir des sentiers battus. Saisir les bonnes occasions au bon moment peut en effet s’avérer des plus rentables. Cependant, ce n’est pas sans risque, c’est pourquoi il faut bien choisir la nouvelle cryptomonnaie dans laquelle vous allez investir.

Dans tous les cas, rappelez-vous de ces trois points :

Il est déconseillé s’intéresser aux devises digitales qui ne sont âgées que de quelques jours. La plupart d’entre elles sont vouées à disparaître.

Il faut donc choisir de nouvelles cryptomonnaies qui ont un fort potentiel

Il est impératif d’amasser un maximum d’informations sur les caractéristiques et les perspectives d’évolution de l’actif avant de se lancer.

Comment trouver de nouvelles crypto-monnaies ?

Toute nouvelle cryptomonnaie n’est pas automatiquement un investissement intéressant. Aussi, il est important de se renseigner au maximum sur leur fondement, le projet auquel il est rattaché, mais aussi ce qu’en dise la communauté crypto. En effet, un projet crypto à haut potentiel fera assurément parler de lui. Voici notamment nos conseils pour trouver les nouvelles crypto-monnaies les plus rentables du moment :

Étudiez la technologie

Certes, une cryptomonnaie n’a pas de valeur en soi, mais elle représente une technologie. S’agit-il d’une technologie révolutionnaire qui améliore considérablement les processus traditionnels ? Offre-t-elle une amélioration des autres cryptomonnaies ? Le nouvel actif répond-il à un réel besoin ? Assurez-vous de vous poser les bonnes questions afin de bien évaluer une nouvelle crypto monnaie.

Vérifiez les limites d’offre

Prenez également le temps de vérifier si la cryptomonnaie dispose d’une limite d’offre, c’est-à-dire si le nombre maximal de jetons créés est limité. C’est essentiel, car une fois le plafond atteint, les prix augmentent naturellement. En effet, l’offre restera la même alors que les demandes seront en hausse. À l’inverse, une cryptomonnaie qui n’a pas de limite d’offre pourra voir sa valeur chuter si de nouveaux jetons sont émis. Ceci, en « diluant » la valeur.

Choisissez une plateforme d’échange

Puisque c’est via les platefomes en ligne que se négocient les nouvelles crypto monnaies, il est important de ne pas se tromper dans votre choix. Pensez à étudier en détail l’offre de chaque broker qui attire votre attention, en contrôlant surtout qu’il est régulé, et qu’il propose une large sélection. Dans ce domaine, OKX est de loin l’intermédiaire qui offre le plus de diversité.

Intéressez-vous au volume quotidien

Le nombre d’échanges dans cette cryptomonnaie donnée vous indiquera le degré de liquidité du marché et l’intérêt que suscite le jeton parmi les investisseurs. À noter que les crypto-monnaies présentant un niveau vigoureux de volume sont toujours meilleurs que d’autres que personne ne négocie.

Vérifiez la capitalisation

De même, la valeur totale de la cryptomonnaie doit également être prise en compte. Dans ce domaine, le cap des 100 millions de dollars de capitalisation semble être le seuil minimum pour considérer qu’un token est sérieux.

Lire aussi: