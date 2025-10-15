La capitalisation boursière de la BRVM progresse de 1000 milliards FCFA en 4 mois

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi ce mercredi 15 octobre 2025 une nouvelle étape de son développement, en atteignant une capitalisation boursière record de 13 014,67 milliards FCFA. Ce niveau inédit témoigne du dynamisme exceptionnel de notre place financière régionale, commune aux huit pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Ainsi, par rapport au 31 décembre 2024, la capitalisation du marché des actions enregistre une progression de 29,13 %. Sur les cinq dernières années, la performance de ce marché est de 197,98 % (+39,33 % en 2021 ; +24,23 % en 2022 ; +5,38 % en 2023 et +26,51 % en 2024), conduisant à une capitalisation globale du marché (actions + obligations) qui s’établit à 23 979,92 milliards FCFA, renforçant le poids de la BRVM dans l’économie régionale, avec un niveau qui représente environ 17,78 % du PIB de l’UEMOA.

Aujourd’hui, les indicateurs clés de la BRVM témoignent d’un marché parmi les plus attractifs de notre continent, avec un indice BRVM Composite (BRVM-C) qui affiche une croissance de 22,29 % depuis le début de l’année 2025. Le PER moyen du marché à 13,01, confirme un niveau compétitif dans les standards des marchés émergents et illustre la capacité des entreprises cotées à créer de la valeur pour leurs actionnaires.

Cette dynamique est portée par plusieurs facteurs clés, notamment, les bonnes perspectives de croissance des pays de l’UEMOA, l’assouplissement des conditions monétaires par la BCEAO, l’introduction en bourse de deux nouvelles sociétés en moins de six mois, les augmentations du capital de certaines banques, la progression généralisée des cours des titres cotés soutenue par la régularité des distributions de dividendes par la quasi-totalité des sociétés cotées.

Avec ces indicateurs, la BRVM confirme et consolide sa place de 5ème bourse en Afrique tout en renforçant son attractivité et sa position stratégique dans l’écosystème financier continental.

On observe depuis le début de l’année la même dynamique sur les principales bourses africaines. En effet, la Bourse du Ghana a progressé de 73,92 % (GSE Composite), la Bourse du Nigeria de 43,54 % (NGX ASI), le JSE de 32,75 % (JSE ALL SHARE), la Bourse d’Egypte de 26,61 % (EGX 30) et enfin la Bourse de Casablanca de 23,19 % (MASI).

Lire aussi: