Bourse de Tunis : Une transaction bloc à 6 millions de dinars sur la SFBT attire le géant BGI

TUNIS – La Bourse de Tunis a été le théâtre, mardi 23 septembre 2025, d’une opération d’envergure. Un bloc de 451 851 actions de la SFBT a changé de mains pour la somme de 6 millions de dinars, une transaction qui souligne l’appétit des investisseurs institutionnels pour la valeur.

Une opération d’envergure sur le marché

Le titre de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis (SFBT) a été au cœur d’une importante transaction de bloc ce mardi 23 septembre 2025. L’opération a porté sur un lot de 451 851 actions, négocié au prix unitaire de 13,500 dinars. Le montant total de cette cession s’élève à 6 millions de dinars, confirmant le dynamisme certain autour de cette valeur phare de la cote tunisienne.

BGI, l’acquéreur de poids, consolide sa position

Stratégie d’acquisition confirmée

Selon des informations concordantes, l’entité à l’origine de cette acquisition n’est autre que la Société des Brasseries & Glacières Internationales (BGI). Cette manœuvre s’inscrit dans une stratégie d’investissement agressive, puisque BGI avait déjà procédé, quelques jours auparavant le 19 septembre, à l’acquisition de 146 220 actions SFBT pour un montant de 1,9 million de dinars.

Une conviction forte sur la valeur

En l’espace de quelques jours, le groupe BGI a ainsi injecté près de 8 millions de dinars dans le capital de la SFBT, envoyant un signal fort au marché quant à sa conviction sur les perspectives futures de l’entreprise.

Le titre SFBT, un favori des gros porteurs en 2025

Un dynamisme confirmé depuis le début de l’année

Cette transaction s’inscrit dans une tendance plus large observée depuis le début de l’année 2025. Le titre SFBT se révèle être l’une des valeurs les plus actives sur le segment des blocs. Avec l’opération d’hier, ce sont désormais neuf transactions de blocs qui ont été enregistrées sur l’action SFBT depuis janvier, mobilisant des capitaux colossaux s’élevant à 49,6 millions de dinars.

Performance en séance : une stabilité relative

Malgré l’annonce de cette importante transaction, l’action SFBT a clôturé la séance d’hier avec une légère baisse de 0,8%, pour s’établir à 12 970 dinars. Cette stabilité relative en séance ordinaire, contrastant avec le premium payé dans le cadre du bloc, peut s’interpréter comme le signe que le marché avait déjà anticipé cette opération ou que les investisseurs individuels adoptent une attitude attentiste.

Cette acquisition massive par BGI confirme non seulement l’attractivité persistante de la SFBT pour les acteurs stratégiques du secteur, mais elle témoigne également de la vitalité des transactions de gré à gré sur la place boursière tunisienne, même sur un titre affichant une légère tendance baissière en clôture.