Bourse de Tunis : les résultats des sociétés cotées en hausse de 9,3% au S1-2025, un dynamisme porté par le secteur financier

Bourse de Tunis : les résultats des sociétés cotées en hausse de 9,3% au S1-2025, un dynamisme porté par le secteur financier

Résultats semestriels Bourse de Tunis 2025,Sociétés cotées Tunisie performance S1, Tunindex20 résultats 2025, Secteur financier bourse Tunis, Banques tunisiennes résultats semestriels, Assurances Tunisie croissance,Bénéfices sociétés cotées,États financiers semestriels 2025

TUNIS – La Bourse de Tunis affiche un bilan semestriel solide pour le premier semestre 2025. Les 62 sociétés cotées ayant publié leurs comptes ont enregistré un bénéfice global en hausse de 9,3%, porté par la santé robuste du secteur financier. Seulement 5 entreprises affichent un déficit, témoignant d’un assainissement général de la performance des sociétés listées.

Une santé financière globalement améliorée

Le résultat semestriel consolidé des sociétés cotées à la Bourse de Tunis s’établit à 1 600 millions de dinars (MDT) pour le premier semestre 2025, contre 1 464 MDT à la même période en 2024, soit une croissance de 9,3%. Cette performance positive est d’autant plus remarquable qu’elle s’accompagne d’une réduction du nombre d’entreprises déficitaires.

Moins de déficits, plus de bénéfices

Seulement 5 sociétés dans le rouge

Sur les 62 sociétés ayant rendu publics leurs états financiers, 57 ont dégagé des bénéfices. Le nombre d’entreprises en difficulté se réduit, avec seulement 5 sociétés déficitaires, contre 7 un an plus tôt. Par ailleurs, la majorité des cotées voient leur situation s’améliorer, puisque 34 sociétés ont enregistré une progression de leurs résultats par rapport au S1-2024.

Le Tunindex20, pilier de la performance boursière

Une concentration des bénéfices confirmée

Les sociétés blue-chips, celles qui composent l’indice phare Tunindex20, confirment leur rôle de locomotive. Elles accaparent à elles seules 79% du résultat semestriel global, qui s’est établi à 1 262 MDT pour une progression de 8,6%. Ceci souligne l’importance des grandes capitalisations dans la dynamique du marché.

Le secteur financier, moteur incontesté de la croissance

Les banques et assurances tirent leur épingle du jeu

Le secteur financier, qui est le plus représenté avec 29 sociétés, a une nouvelle fois été le principal contributeur à cette hausse.

Le résultat du secteur a progressé de 7,1% pour atteindre 1 070 MDT .

Les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 886 MDT , en hausse de 6,6% .

Les 7 compagnies d’assurances ont affiché une performance remarquable, avec un bond de 22,2% de leur résultat, pour atteindre 102 MDT.

Ce bilan semestriel 2025 de la Bourse de Tunis peint le portrait d’un marché en bonne santé, où la performance est tirée par ses plus grandes valeurs et par la solidité de son secteur financier. La nette amélioration de la rentabilité globale et la diminution des sociétés déficitaires sont des signaux positifs pour les investisseurs, qui scrutent désormais le second semestre pour confirmer cette tendance.

Lire aussi: