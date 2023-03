Pour la première fois en Tunisie, le lancement de quatre Consortiums d’exportation 100% féminins

#United_Women_Export

Des femmes unies pour un export réussi !

Le projet (PEMA II) « Promotion des activités d’exportation vers de nouveaux marchés de l’Afrique subsaharienne» a appuyé la création des consortiums dans quatre pôles d’activité, à savoir : l’agroalimentaire et l’agriculture ; l’artisanat et la cosmétique ; les technologies de l’information et de la communication (TIC) ; les services.

Tunis le 17 mars2023,le projet (PEMA II) mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des Exportations, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et la Chambre Nationale des Femmes Cheffes d’Entreprises (CNFCE), a organisé l’évènement :

« Launch: First Export Consortia of Women-owned/led Businesses in Tunisia ».

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a présenté sa nouvelle stratégie pour une politique de développement féministe. C’est dans ce cadre et pour soutenir la politique Genre en Tunisie et appuyer les femmes entrepreneures auprès de l’écosystème exportateur tunisien, cet évènement s’est tenu au siège du CEPEX, annonçant la formalisation et le lancement de quatre consortiums d’entreprises gérées par des femmes et créés dans le cadre du projet (PEMA II).

Ce rassemblement était l’occasion pour 52 femmes entrepreneures d’officialiser la création de 4 groupements d’intérêts économiques (GIE) pour mutualiser les forces et exporter ensemble sur les marchés de l’Afrique subsaharienne ce qui a amélioré considérablement leurs compétitivités. Des synergies sont même envisageables entre les différents consortiums.

Durant l’événement, les 4 consortiums ont eu l’opportunité de présenter leurs bureaux et présidentes fraîchement élues ainsi que la marque créée pour chaque GIE sous le branding « Women Export (WE) ».

C’est ainsi que le consortium « Agroalimentaire Agriculture » a été nommé « WE Raise », celui de « l’Artisanat et Cosmétique » a été nommé « WE Create », le consortium « Services » a été nommé « WE Value » et celui des « Technologies de l’Information et de la Communication » a été nommé « WE TIC ».

Les quatre Présidentes des nouveaux GIE ont signé les statuts juridiques annonçant ainsi la proclamation officielle de leurs groupements et le lancement de leurs activités d’exportation commune en présence du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations, le Centre de Promotion des Exportations, de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et d’autres représentant.e.s de l’écosystème tunisien de l’entreprenariat ainsi que de l’Ambassade d’Allemagne et la GIZ.

Le projet (PEMA II) va soutenir les quatre GIE au delà de cette phase de création et ce pendant les mois et années à venir pour stimuler leurs activités d’exportation sur les marchés de l’Afrique subsaharienne.

