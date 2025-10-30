Leïla Berhouma, prestige tunisien sur la scène du cinéma mondial

Leïla Berhouma, prestige tunisien sur la scène du cinéma mondial

Du 3 au 6 novembre 2025, la critique et universitaire tunisienne Leïla Berhouma participera au Festival international du cinéma Finestra Árábida, au Portugal, en qualité de membre du jury des longs métrages de fiction. Une reconnaissance qui consacre son parcours et confirme la place croissante de la Tunisie sur la carte du cinéma international.

Figure majeure de la recherche et de la critique cinématographique

Figure majeure de la recherche et de la critique cinématographique, Leïla Berhouma portera haut la voix du cinéma tunisien au sein de ce prestigieux jury, aux côtés de réalisateurs, producteurs et programmateurs venus des quatre coins du monde.

Une conférence sur les films tournés en Tunisie

Au-delà de son rôle de jury , elle animera une conférence consacrée aux films tournés en Tunisie qui ont su mettre en valeur le patrimoine, le tourisme et les régions tunisiennes.

Le cinéma, instrument de promotion du pays

Cette intervention mettra en lumière la manière dont l’image cinématographique participe à la promotion du pays, révélant la beauté de ses paysages et la richesse de ses cultures régionales.

Le regard tunisien dans le dialogue entre les cinémas

À travers sa présence, Leïla Berhouma confirme l’importance du regard tunisien dans le dialogue entre les cinémas arabes et européens.

Une vitrine exceptionnelle pour la Tunisie

Son engagement contribue à renforcer la visibilité culturelle de la Tunisie, tout en soulignant la puissance du cinéma comme instrument de mémoire, de découverte et de rayonnement.

Le Festival Finestra Árábida, connu pour son ouverture aux cinémas arabes et méditerranéens, offrira ainsi une vitrine exceptionnelle à la Tunisie, portée par une femme dont la passion, la rigueur et la vision artistique en font l’une des voix les plus respectées du paysage cinématographique maghrébin.

Lire aussi: