Lancement de la première édition de FeMENA FEST du 16 au 18 mars 2023

FeMENA Festival & (Non) Conférence: Artivisme, Féminisme & Cultures Numériques célèbre l’émancipation des femmes et l’innovation artistique.

En marge de la Journée internationale des droits des femmes et en résonance avec le mois de l’histoire des femmes, et après trois années de report occasionné par la pandémie de la COVID-19, le FeMENA Festival investira plusieurs lieux et espaces sûrs et inclusifs du 16 au 18 mars 2023 sous le thème « Artivisme, Féminisme & Cultures Numériques ».

La programmation comprendra des performances artistiques sonores et visuelles, des masterclasses, des discussions, des espaces d’exposition mettant en exergue des initiatives féminines et des opportunités de réseautage.

Le FeMENA Festival & (Non) Conférence est une plateforme solidaire, transdisciplinaire et régionale axée sur l’artivisme, le féminisme et la culture numérique. Le festival vise à promouvoir l’égalité des genres, la diversité, l’inclusion et la justice climatique à travers les nouvelles expressions artistiques uniques et des cultures numériques en Tunisie.

Le festival est centré autour de projets artistiques développés et incubés par La Fabrique Art Studio et le réseau FeMENA depuis sa création en 2017. Ces projets comprennent la DJ Academy for Girls, la Hip Hop Academy for Girls, les BGirling battles, le storytelling, la création des contenus numériques et le podcasting grâce à FeMENA Media avec le soutien des partenaires Oxfam, la coopération espagnole, l’Institut Français en Tunisie et la Fondation de France.

Le réseau FeMENA rassemble des artistes, des professionnel.le.s, des passionné.e.s des musiques actuelles, des arts visuels numériques et des nouvelles technologies.

Le réseau encourage la solidarité, la collaboration et le partage des connaissances en réunissant des talents et des compétences pluridisciplinaires et encourageant le développement des projets artistiques et numériques communs plus présents et plus visibles à l’échelle nationale et internationale.

Cette année, le FeMENA Festival célèbre l’émancipation des femmes, des filles et de toutes les personnes vulnérabilisées et invisibilisées grâce à l’innovation artistique et technologique.

Le festival met à l’honneur les voix féminines et féministes ainsi que les forces créatives et créatrices afin de co-construire de nouvelles formes de narration à travers une programmation diversifiée : des panels, des performances, des projections des films, débats, pièces de théâtre, des masterclass et des expositions d’initiatives dans les arts digitaux au féminins.

Comment les nouvelles expressions artistiques et technologiques peuvent-elles contribuer à promouvoir l’égalité, la diversité des genres et l’inclusion économique, sociale et technologique? C’est la question à laquelle de nombreuses(eux) artistes, activistes, chercheures(rs) et academiciennes (iens) vont tenter d’apporter une nouvelle réflexion en se basant sur les mouvements et défis récents en Tunisie et dans la région.

