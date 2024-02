TotalEnergies, partenaire majeur du football africain : la célébration du ballon rond, au cœur de son engagement sur le Continent

8 ans de partenariat : TotalEnergies, partenaire majeur du football africain

Depuis huit ans maintenant, TotalEnergies consolide son engagement en tant que partenaire majeur du football africain.

En effet, TotalEnergies a signé un partenariat de 8 ans (de 2016 jusqu’en 2024) avec la Confédération Africaine de Football (CAF), l’instance dirigeante du football sur le continent.

La Compagnie est ainsi devenue le partenaire majeur du football africain, avec le parrainage de plus de 1 500 matchs et le sponsor titre des 10 principales compétitions de la CAF : sept compétitions nationales et trois compétitions interclubs, dont la prestigieuse Coupe d’Afrique des Nations (CAN), désormais dénommée TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations.

Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique de la marque TotalEnergies : enthousiaste, optimiste, proche de ses clients et à leur écoute.

Le but de la Compagnie est de partager avec son public et ses clients la passion du sport et les valeurs qu’elle véhicule: la Sécurité, le Respect de l’Autre et la Solidarité, l’Esprit Pionnier qui pousse la Compagnie à adapter et à innover au quotidien, et le Goût de la Performance qui anime TotalEnergiesdans tous ses engagements.

Tous unis par le football, le sport le plus accessible et le plus populaire d’Afrique !

Pour des millions d’Africains, comme pour ses innombrables adeptes à travers le monde, le football est bien plus qu’un sport. Il est capable d’accomplir de grandes choses. Il est ce lieu unique où à chaque instant, compétition et coopération coexistent. Il est la rencontre de l’unité et de la fraternité.

C’est un élan comme nul autre, au langage fédérateur et universel, qui rassemble les différentes cultures du continent autour de moments de fête et de joie partagée.

Le ballon rond est synonyme d’émotions, de convivialité, d’esprit d’équipe, d’enthousiasme et, bien sûr, d’énergies.

La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations (CAN) : le rendez-vous sportif africain à ne pas manquer

La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations (CAN) est l’événement sportif le plus important en Afrique, le rendez-vous sportif africain à ne pas manquer, celui qui a réuni 415 millions de téléspectateurs dans

152 pays en 2022, soit 20% de plus qu’en 2020. Elle est aussi la 3e plus grande compétition de football au monde, après la Coupe du Monde et le Championnat d’Europe.

Créée en 1957 et organisée tous les deux ans, elle oppose les 24 meilleures équipes masculines africaines réparties en six groupes de quatre équipes chacun.

A l’issue du 52e match, qui est aussi celui de la finale, le vainqueur remporte la compétition et décroche le Trophée.

L’Afrique au cœur de l’ADN de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et GNL, nouvelles énergies bas carbone, électricité et renouvelables.

Son ambition est d’être un acteur majeur de la transition énergétique, engagée vers la neutralité carbone en 2050, ensemble avec la société. Sa mission est de produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres. Cette dynamique dit le chemin sur lequel nous sommes engagés pour accompagner nos parties prenantes dont nos clients car plus que jamais nous voulons être un partenaire pour eux ; nous ne pourrons réussir qu’en mettant en commun nos énergies.

Présente en Afrique depuis quatre-vingt-dix ans, la Compagnie n’a cessé d’y développer ses activités et d’y renforcer son ancrage local. Elle y emploie aujourd’hui plus de 10 000 femmes et hommes dans quelque 40 pays.

La TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2023 en bref

L’Afrique fait partie intégrante de l’ADN de TotalEnergies. Au travers de cet engagement, la Compagnie renforce ses liens et sa proximité avec ses parties prenantes et ses clients, autour de compétitions populaires et festives qui suscitent toujours un grand engouement, y compris bien sûr au sein des équipes de la Compagnie.

La Compagnie TotalEnergies est présente via ses filiales dans 21 des pays qualifiés sur les 24 qui participent à la compétition, ce qui nous permet de faire rayonner aussi largement que possible notre partenariat.

