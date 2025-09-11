LES DÉFIS DU CHOTT 2025 : LA PROMESSE D’UNE 28EME EDITION QUI S’ANNONCE GRANDIOSE, MAGIQUE, ET FÉÉRIQUE !

LES DÉFIS DU CHOTT 2025 : LA PROMESSE D’UNE 28EME EDITION QUI S’ANNONCE GRANDIOSE, MAGIQUE, ET FÉÉRIQUE !

Les Défis du Chott sont à la fois un événement sportif et l’aboutissement de séjours organisés par l’Association Les Foulées du Monde dans le sud tunisien. Ils allient sport, découverte du patrimoine naturel et culturel du sud, convivialité et partage de valeurs.

La conférence de presse de présentation de la 28ème édition des Défis du Chott,s’est tenue hier, lundi 8 septembre à 18h30, à l’IFT- Institut français de Tunisie, en présence de Monsieur Dominique Mas, le Consul Général de France en Tunisie, de Madame Cess Camatte, vice-présidente chargée de l’organisation, de nombreux membres de la presse, d’athlètes de renom ainsi que de plusieurs personnalités de premier plan.

Les organisateurs, M. Philippe GENESIO, président de l’Association Les Foulées du Monde, et M. Mourad DELLECH, vice-président être présentant des Défis du Chott pour le Maghreb (Libye – Tunisie – Algérie – Maroc), ont présenté en détail le programme de cette édition 2025, les différentes épreuves sportives ainsi que les séjours proposés aux participants. La conférence a également été l’occasion de rappeler l’esprit des Défis du Chott et les valeurs qui en font, depuis près de trois décennies, un rendez-vous sportif et culturel incontournable.

La course des Défis du Chott

Créé en 1994, la course des Défis du Chott s’articulait à l’origine autour des épreuves de marathon et semi-marathon.

L’engouement croissant pour la pratique du trail de ces dernières années, jumelé à la richesse naturelle des parcours par la grande variété de terrains proposés, ont fait que les épreuves des Défis du Chott se sont recentrées autour de la pratique du trail. La course qui se tiendra le samedi 25 octobre prochain dans les environs de Tozeur propose 4 types d’épreuves: un trail de 10Km, trail de 20km, trail de 40Km pour les sportifs et une rando de 8Km, à la découverte du désert, pour les amateurs de grands espaces. Seules les épreuves de trail sont chronométrées et récompensées à titre individuel et par équipe, mais tous les participants inscrits à une épreuve qui passeront la ligne d’arrivée, accomplissant ainsi leur défi personnel, se verront récompensés d’une médaille finisher.

La création des Défis du Chott&Sports Akileine: l’origine et évolution

Dans les années 90 , Philippe GENESIO, financier des Laboratoires Asepta, découvrait la Tunisie pour des raisons professionnelles. D’un voyage à l’autre, il fut amené à se rendre jusqu’à la région de Tozeur et ce décor de rêve le conquit.

De cette rencontre avec le sud tunisien et le fameux Chott El Jerid germa une idée folle : organiser la seule course à pied où du départ on verrait l’arrivée…

Il faut attendre 1993 où les Laboratoires Asepta se doteront d’une filiale tunisienne: Pharmadep qui, comme sa maison mère, recherchait des évènements sportifs où mettre en lumière la gamme du sportif Sports Akileïne et 1994 pour voir la 1ère édition des Défis du Chott.

Un marathon, semi et 10km à parcourir sur un lac saléas séché. Décor majestueux,irréel,qui va subjuguer toute l’organisation et ses participants. Le partenariat Sports Akileïne-Défis du Chott était lancé pour trois décennies.

Chaque année aura son édition, avec des parcours de plus en plus variés: sable,dunes,pistes rocailleuses, croûte de sel…

Depuis,«Monsieur Philippe»et son équipe ont renforcé leurs relations avec les prestataires locaux, approfondissant ainsi leur connaissance des sites à découvrir dans le sud tunisien. Cela leur a permis de partager cette richesse au travers de séjours plus longs, offrant ainsi davantage d’opportunités d’exploration et de découvertes pour les participants au long séjour des Défis du Chott.

Les séjours Défis du Chott

Proposés dès la première édition, l’Association les Foulées du Monde offre aux coureurs la possibilité de vivre l’événement sportif, sur plusieurs jours, à travers des séjours tout compris. Allant de la semaine à un longweek-end, les séjours Défis du Chott sont l’occasion d’associer valeurs sportives, culture et découverte de nouveaux horizons mais aussi convivialité et festivités autour de l’épreuve sportive.

Pour cette 28èmeédition, le séjour IMMERSION couvre la période du 19 au 27 octobre et propose la découverte du sud tunisien depuis Djerba jusqu’à Tozeur en passant par Matmata, Douz et les oasis de montagne de Tamerza.

Le séjour EXPRESS propose l’exploration de la région de Tozeur en faisant une escale à Tunis du23au27octobre.LeséjourDIRECTpermet aux résidents de la région parisienne de rejoindre l’aventure par le vol Paris-Tozeur (direct) du 24 au 27 octobre et le séjour WEEK-END propose aux résidents de Tunisie l’opportunité d’un week-end de fête et d’exploit sportif.

Il existe également la possibilité de prendre le dossard sec ou de le coupler avec la soirée de gala. Les défis du Chott, c’est à la carte!Démontrant bien l’authenticité de leur slogan «A chacun son défi ! »

Ainsi grâce à la myriade de possibilités de participation, nous avons pu voir sur les éditions précédentes:français,italiens,belges,suisses,canadiens,lybiens et tunisiens fouler les chotts et dunes autour de Tozeur.

L’organisation des épreuves comme des séjours repose sur une équipe de bénévoles passionnés, épaulée par des prestataires locaux afin de faire vivre un voyage sportif extraordinaire dans des cadres prestigieux.

Depuis 30 ans, l’association les Foulées du Monde, a déjà organisé 27 éditions des Défis du Chott dans le sud tunisien avec toujours le même succès. Aujourd’hui, elle poursuit sa mission d’organisation et s’appuie sur T-Trail, structure tunisienne, pour la bonne coordination des prestations locales incluses dans ses séjours.

L’esprit Défis du Chott: nos valeurs

Au cœur de notre identité, nos valeurs nous guident et nous inspirent dans chaque action que nous entreprenons. En premier lieu, le sport occupe une place essentielle. Pour nous, il ne s’agit pas seulement de performance,mais de dépassement de soi, le goût de l’effort et de la persévérance. Chaque défi relevé sur le terrain renforce l’esprit de fraternité. Au-delà de la compétition,nous plaçons le partage et la convivialité au cœur de chaque édition des Défis du Chott. C’est dans la rencontre, dans l’effort partagé, dans le soutien mutuel et dans les rires échangés que réside la véritable essence de notre événement sportif.

Notre amour pour le sud tunisien et son désert est une autre source d’enrichissement spirituel et culturel. Cette terre, majestueuse et chargée d’histoire, nous rappelle l’importance de l’héritage et la beauté de ces paysages. Célébrer le sud, c’est également honorer l’authenticité de ses habitants et la richesse de leurs traditions.

C’est dans ce sens que nous plaçons le respect de l’environnement comme principe fondamental.

L’Association les Foulées du Monde

Fondée en 1995 pour organiser la 2ème édition des Défis du Chott, un événement sportif initié par des Français en Tunisie, l’Association Les Foulées du Monde a réuni ses premiers membres autour de leurs compétences professionnelles. Ensemble, ils ont veillé à la bonne réalisation de cet événement, prenant en charge chaque aspect, de la conception à la mise en œuvre, y compris la logistique et l’assistance nécessaires : médecins, guides de haute montagne, mécaniciens, chauffeurs, chronométreurs, etc.

Au fil des éditions, ces passionnés de sport et amateurs des dunes ont tissé des liens d’amitié et formé une équipe de bénévoles animée par une seule volonté : partager leur passion commune. Leur amour du sport et leur attachement au sud tunisien les motivent à faire découvrir ces instants magiques à un public toujours plus large.

L’association les Foulées du Monde assure un encadrement compétent et disponible avec une équipe de guides, une équipe médicale et une infrastructure logistique assurant la plus grande sécurité aux participants, quel que soit le niveau sportif. Convaincue que le sport est un puissant vecteur de découverte et de partage, l’association prône une approche inclusive, veillant à ce que chacun puisse trouver SON défi au sein des Défis du Chott.

Aujourd’hui, les Défis du Chott sont devenus un événement incontournable, attendu avec impatience tout au long de l’année.

Sports Akileine

Gamme sport de la marque Akileïne des Laboratoires Asepta, Sports Akileïne accompagne depuis plus de 50 ans les sportifs de tous niveaux avec des soins spécialement conçus pour optimiser leur effort, accélérer leur récupération et garantir du confort. Reconnue pour son expertise en podologie et anti-frottements, la marque s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable dans l’univers du sport.

Fidèlepartenairedepuisla1èreédition,Sports Akileïne sera cette année encore aux côtés des Défis du Chott et offrira à tous les participants un «welcome pack» avec des échantillons et un goodies.

Partenariat avec l’UFE

L’Union des Français de l’Etranger (UFE), est une association, un réseau qui regroupe des Français et des francophiles à travers le monde. Elle leu rassure un lien privilégié avec la France, défend leurs intérêts et leur apporte soutien et entraide au quotidien.

Depuis 2024, l’UFE Tunis-Carthage, se retrouvant dans les valeurs des Défis du Chott et le désir de faire rayonner le sud tunisien, est partenaire de cet événement sportif où français, tunisiens et bien d’autres nationalités se rassemblent pour quelques jours autour du sport.

Lire aussi: