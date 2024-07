The Knox Journals : La manière dont Galaxy sécurise votre appareil

La manière dont Galaxy vous protège contre les cybermenaces et vous permet de contrôler la confidentialité de votre appareil grâce au bloqueur automatique, à la protection des messages et aux mises à jour de sécurité.

Presque tous les jours, nous entendons parler de menaces à la cybersécurité qui touchent tout le monde, des consommateurs aux entreprises et aux organisations. Ces menaces peuvent créer des risques au sein des réseaux et compromettre les données et les appareils. Ces menaces se présentent sous plusieurs formes, comme des logiciels malveillants ou des attaques d’hameçonnage.

Nos puissantes solutions de sécurité Galaxy donnent plusieurs façons de vous protéger contre les menaces à la cybersécurité en sécurisant votre appareil et en vous aidant à contrôler votre vie privée. Le bloqueur automatique et la protection de message sont deux de ces mesures de protection.

Bloqueur automatique

Le blocage automatique est une question de choix : il vous donne un ensemble de mesures de sécurité supplémentaires en option pour que vous soyez entièrement en contrôle de choisir si vous souhaitez explorer les personnalisations activées par l’écosystème de Galaxy. Le bloqueur automatique protégera votre appareil Galaxy et vos données personnelles de diverses façons en vérifiant les logiciels malveillants et autres menaces à la cybersécurité et en bloquant les activités malveillantes.

Un exemple de blocage automatique en action est la prévention du téléchargement d’applications à partir de sources non vérifiées.

Le blocage automatique peut également empêcher les commandes nocives d’entrer dans votre port USB physique : cela pourrait être utile lorsque vous chargez votre téléphone via une prise dans un espace public comme un aéroport.

L’activation du blocage automatique est un processus rapide et simple qui prend moins d’une minute à effectuer. Ouvrez Paramètres, allez à Sécurité et confidentialité, puis appuyez sur Bloqueur automatique et sélectionnez Activé.

▲ Paramètres > Sécurité et confidentialité > Bloqueur automatique

Protection des messages

Une menace qui devient de plus en plus courante est l’attaque par clic zéro, qui exploite les vulnérabilités des logiciels de votre appareil. Cela peut avoir lieu chaque fois qu’un fichier image est reçu et cela ne nécessite aucune action de la part du destinataire.

La protection des messages de Samsung agit pour neutraliser ces menaces en piégeant le fichier dans un espace isolé sur votre appareil. Pendant que ce fichier est mis en quarantaine, Samsung Message Guard le vérifie : il le traite dans un environnement contrôlé pour éviter d’infecter votre appareil.

La protection des messages fonctionne avec une gamme d’applications de messagerie populaires que vous utilisez probablement déjà. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de lancer le processus, une fois la protection des messages activée, elle fonctionne en sourdine et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en arrière-plan sans avoir besoin d’être activée de quelle que façon que ce soit.

▲ Paramètres > Sécurité et confidentialité > Blocage automatique > Protection de l’application de messagerie

Bien qu’il ne fasse aucun doute que les menaces à la cybersécurité continueront d’évoluer et deviendront de plus en plus courantes, la priorité de Samsung est de toujours maintenir une sécurité solide. Cependant, vous choisissez de vivre votre vie et Galaxy est là pour vous en vous assurant de garder le contrôle.

Mises à jour de sécurité offertes plus longtemps

Bien qu’il soit important d’avoir des fonctions de sécurité robustes, il est également essentiel de les tenir à jour afin de demeurer protégé contre les menaces les plus récentes. C’est pourquoi Samsung donne désormais jusqu’à sept ans de mises à jour de sécurité et sept ans de mises à niveau du système d’exploitation, à commencer par la gamme Galaxy S24.[1] Il s’agit de la plus longue période de soutien logiciel actuellement disponible pour les appareils mobiles, permettant ainsi aux utilisateurs de garder leurs téléphones en sécurité et de manière plus fiable plus longtemps.

