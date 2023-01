Technologie : le meilleur de Samsung Galaxy arrive, conçu pour aujourd’hui et pour demain

Année après année, la technologie mobile prend une place plus centrale dans notre quotidien et se retrouve à l’épicentre de l’innovation.

Avec ces appareils devenus essentiels, nous créons et consommons des contenus qui nous connectent, nous inspirent et nous divertissent. Nous restons plongés dans l’univers d’un jeu épique, même en déplacement. Nous sommes en contact avec nos collègues et respectons les délais même lorsque nous ne sommes pas au bureau. Et nous pouvons gérer depuis un seul endroit tous les aspects de notre vie – notre santé et bien-être, nos rendez-vous, nos achats, nos voyages et bien plus encore.

Comme ces expériences viennent composer nos journées, les consommateurs veulent des appareils fiables et proposés par des marques de confiance. Dans le même temps, des défis mondiaux tels que la crise climatique nous obligent à repenser nos modes de vie. Nous avons la responsabilité de contribuer à créer un monde meilleur aujourd’hui tout en agissant pour un avenir plus équitable et respectueux de l’environnement. Nous pensons que la technologie mobile peut être le catalyseur qui enrichira la vie des gens et participera à créer l’avenir que nous voulons. Et c’est la raison pour laquelle notre division MX fait ce qu’elle fait.

Définir de nouveaux standards de performance

Il n’y a pas meilleur exemple que la série Galaxy S pour illustrer comment Samsung concrétise cette vision. Cette année, la série Galaxy S capitalise sur notre héritage d’innovations, que nous avons étendues en redoublant d’efforts sur nos fondamentaux.

C’est pourquoi notre module caméra devient encore plus intelligent, offrant les plus belles photos et vidéos parmi tous nos smartphones Galaxy, quelles que soient les conditions de luminosité. Au-delà de l’optimisation du logiciel et du matériel, notre nouveau processeur – fruit de notre philosophie de partenariat ouvert – délivre les performances Galaxy les plus rapides et les plus puissantes à ce jour. La connectivité de notre écosystème est également plus fluide que jamais.

Au sommet de la série Galaxy S se trouve le Galaxy S Ultra. C’est le produit sur lequel vous pouvez compter pour obtenir les meilleures performances et bénéficier de la qualité Samsung ultime.

Nous avons intégré dans l’Ultra les expériences préférées du Galaxy Note, créant ainsi un smartphone unique doté de la puissance, des performances et des capacités créatives de deux innovations Galaxy.

Le Galaxy S Ultra représente le summum de l’innovation Samsung Mobile, et se démarque de tout le reste. Nous vous montrerons prochainement ce que l’Ultra peut également apporter dans davantage de catégories d’appareils.

Des innovations durables

La performance n’est pas qu’une question de plus grande puissance. C’est aussi une innovation plus respectueuse de l’environnement.

Nous nous sommes engagés à lutter contre le changement climatique et sommes guidés par notre nouvelle stratégie environnementale qui vise à rendre la technologie plus respectueuse de l’environnement à chaque phase du cycle de vie des produits.

Cela signifie fabriquer des produits conçus pour durer toujours plus longtemps, et incorporer davantage de matériaux recyclés dans un plus grand nombre de composants. Cela signifie aussi collaborer avec des partenaires qui partagent cet état d’esprit en vue de rapprocher les gens et d’apporter un changement positif tout en établissant de nouvelles références pour notre industrie.

En 2022, Samsung Electronics a annoncé une nouvelle stratégie environnementale pour aider à lutter contre le changement climatique. La Division MX poursuivra ses efforts pour contribuer à atteindre ces objectifs en prenant des mesures concrètes en faveur du climat sur l’ensemble de ses activités et tout au long du cycle de vie de ses produits.

Une expérience haut de gamme sans compromis

Durant l’Unpacked le 1er février prochain, nous montrerons comment l’alliance de l’innovation et d’un plus grand respect de l’environnement peut offrir une expérience ultime.

À une époque où les enjeux sont plus critiques que jamais, nous avons placé la barre encore plus haut en repoussant les limites de l’expérience mobile – pour offrir nos expériences mobiles les plus puissantes.

