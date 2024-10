Série Reno12 : la durabilité redéfinie des smartphones OPPO

Les nouveaux smartphones d’OPPO, Reno12 et Reno12 F, lancés dernièrement sur le marché tunisien sont conçus avec un design fluide futuriste mais se caractérisent notamment par leur robustesse inégalée.

Ces deux modèles représentent un nouveau chapitre dans l’histoire de la série populaire Reno et la première version majeure dans le cadre de l’engagement d’OPPO à accélérer l’adoption des téléphones IA et leur généralisation. Il s’agit de la conception la plus robuste du téléphone de la série Reno, avec une protection améliorée contre les chutes, la pression et l’eau.

Histoire de succès d’une durabilité exceptionnelle.

OPPO s’efforce de rendre les smartphones plus puissants, en repoussant sans cesse les limites dans de nombreux aspects de l’expérience utilisateur. Le Reno 12 est désormais devenu l’appareil personnel le plus proche des utilisateurs, capable de répondre à leurs divers besoins complexes, dépassant parfois même leurs attentes. Cela s’accompagne d’un nouveau défi en matière de fiabilité, car les utilisateurs s’attendent à ce qu’un téléphone les accompagne pendant plus d’années. Un smartphone ne se résume pas seulement à l’excitation initiale lors du déballage, il doit également résister aux accidents et à divers tests environnementaux lors d’une utilisation à long terme.

La fiabilité peut ne pas sembler être un sujet intéressant pour beaucoup, et l’une des raisons principales est qu’elle est « invisible ». Elle se cache derrière de nombreuses innovations techniques et d’innombrables détails de produits qui passent inaperçus. Cependant, OPPO a toujours accordé une attention particulière à ces détails invisibles, car, aux yeux de son équipe produit, ils sont précisément au cœur de l’expérience utilisateur. À long terme, ils définiront finalement la différence.

L’armure polyvalente « all-round » d’OPPO

Lorsque les équipes de recherche et développement “R&D” d’OPPO ont entrepris de créer le Reno12, elles ont fixé un objectif ambitieux : préserver l’excellente sensation au toucher tout en garantissant une fiabilité inégalée. Bien sûr, du point de vue du développement du produit, ce n’est pas une tâche facile. Il semble y avoir une contradiction naturelle entre l’insistance de Reno sur le design fin et la fiabilité accrue. Après des mois d’efforts incessants, OPPO est fière de présenter sa solution sur Reno12 : l’armure polyvalente « all-round ». Cette dernière est le résultat des efforts collaboratifs de plusieurs équipes en science des matériaux, en chimie et en ingénierie. L’armure polyvalente « all-round » d’OPPO représente une avancée majeure. Chaque aspect du Reno12, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, a été considérablement amélioré. Elle représente ainsi la solution ultime en matière de fiabilité des smartphones, avec trois avancées majeures : le verre résistant, la structure robuste du cadre et la conception avancée de l’amortissement.

Un verre d’une résistance supérieure

Sur le Reno12, OPPO a utilisé un design incurvé qui procure une sensation agréable au toucher, alliant harmonieusement l’écran et le corps pour une expérience immersive haut de gamme. Cependant, un design aussi frappant pourrait susciter des inquiétudes quant à la durabilité. Les utilisateurs perçoivent souvent la beauté comme fragile. OPPO pense que des effets tactiles et visuels époustouflants ne doivent pas compromettre la fiabilité. C’est pourquoi elle a collaboré avec Corning pour équiper le Reno12 du verre Corning® Gorilla® Glass “7i” incroyablement robuste, l’un des choix les plus solides de sa catégorie.

Lors des tests rigoureux, le Reno12 a montré des performances exceptionnelles, surpassant les attentes en matière de durabilité. Même dans les conditions difficiles de rayures répétées avec de la laine d’acier appliquant une force de 1000 g, l’écran est resté impeccable, dépassant de loin les exigences d’utilisation quotidienne et garantissant une tranquillité d’esprit.

De plus, la durabilité du Reno12 a brillé lors des tests de chute, résistant à plus de dix mille chutes sans se briser. Les résultats impressionnants du Reno12 surpassent même ceux de certains des téléphones phares les plus robustes du secteur, établissant une nouvelle norme en matière de fiabilité.

La conception fine de la série Reno a été appréciée par les utilisateurs du monde entier, alors que le Reno12 continue sur cette lancée avec une épaisseur de seulement 7,57 millimètres et un poids de seulement 177 grammes. Cependant, pour l’équipe d’ingénieurs, c’est loin d’être suffisant. Ils ont visé quelque chose d’extraordinaire : avec la structure du corps du Reno12, il faut obtenir à la fois une finesse extrême et une résistance extrême.

Derrière cette réalisation apparemment impossible se cache le cadre en alliage haute résistance standard aérospatial développé par OPPO. Le cadre en alliage détermine la résistance du téléphone, ce qui est particulièrement important pour les produits à corps mince. OPPO a exploré et recherché des matériaux plus performants pour garantir que le Reno ne se plie pas sous la pression.

À l’intérieur de la structure en alliage du Reno12 se trouve une nouvelle réalisation dans la science des matériaux d’OPPO, appelée en interne AM04.

Le développement d’AM04 a pris plus d’un an. OPPO a utilisé les algorithmes d’IA les plus avancés pour développer la formule optimale et a optimisé davantage les proportions d’éléments métalliques tels que le cuivre (Cu), le magnésium (Mg) et le silicium (Si) dans AM04, améliorant considérablement la résistance de l’alliage.

Au même temps, OPPO a utilisé près d’une centaine de tonnes de matériaux respectueux de l’environnement pour les expériences et les tests. Bien entendu, les matériaux utilisés ont été recyclés et réutilisés après le processus. Les résultats des tests en laboratoire de l’AM04 sont impressionnants. Sa limite d’élasticité dépasse 280 MPa et sa résistance à la traction dépasse 360 ​​MPa. Ses excellentes caractéristiques de haute résistance, de haute ténacité, de conductivité thermique et de propriétés anticorrosion lui permettent de répondre aux normes de qualité de l’aérospatiale.

De plus, Reno12 a également excellé dans le test de déformation douce. Par rapport au matériau de la génération précédente, sa résistance à la compression et à la flexion a augmenté de plus de 10 %.

Un tout nouveau design d’amortissement biomimétique

Le troisième problème majeur abordé par l’OPPO « All-Round Armor » est la conception de l’amortissement. Au fil des années d’utilisation, les smartphones subiront probablement divers impacts ou chutes, où chaque incident peut être unique. OPPO a constaté que les solutions traditionnelles de conception d’amortissement ont souvent du mal à maintenir d’excellentes performances et à protéger les pièces internes au fil du temps.

Sur Reno12, OPPO a adopté une approche complètement nouvelle. S’inspirant de la bionique, le corps du téléphone simule la structure interne d’une éponge, améliorant à la fois la durabilité et la fiabilité structurelle. OPPO a personnalisé les matériaux d’amortissement pour tous les composants clés du Reno12. Par exemple, dans la zone d’emballage de l’écran, les équipes techniques ont utilisé une technologie sur mesure. Elle assure une atténuation efficace sous n’importe quel angle d’impact. Dans la zone du module de caméra, les matériaux d’amortissement du Reno12 ont des zones tampon dédiées pour assurer une absorption suffisante des chocs dans les états de déformation naturelle et maximale. De plus, ils ont utilisé une structure à gradient de résistance pour améliorer encore la résistance à la flexion.

Cette conception innovante de l’amortissement du Reno12 améliore considérablement la résilience, le rendant insensible aux accidents soudains. OPPO a testé la résistance aux chutes du Reno12 sur diverses surfaces, notamment des chaussées lisses, du granit brut, des briques et des dalles de trottoir. Que ce soit d’une hauteur d’un mètre à 1,9 mètre, le Reno12 a généralement résisté aux tests sans anomalies fonctionnelles notables, démontrant ainsi sa robustesse face aux chutes quotidiennes typiques.

Un standard remarquable

Bien entendu, au-delà du renforcement complet fourni par l’armure polyvalente OPPO de l’intérieur vers l’extérieur, les performances robustes du Reno12 s’étendent au-delà de ces seuls aspects.

Sur le Reno12, OPPO a obtenu la certification de résistance à la poussière et à l’eau IP65. Au même temps, la marque a mis en œuvre des conceptions renforcées pour les composants clés. Même après une heure d’averse, le Reno12 continue de fonctionner normalement.

OPPO a aussi soumis le smartphone à des tests extrêmes dans les principaux scénarios d’utilisation. Lors des tests de pression, le Reno12 peut résister à la pression d’un pneu de voiture de 8000N, soit l’équivalent d’un véhicule de 3,2 tonnes. De plus, le Reno12 a subi des tests exténuants au laboratoire. Par exemple, il a été commuté à plusieurs reprises entre le brouillard salin et les environnements secs et laissé pendant plus de 96 heures. Il a également subi une exposition continue pendant plus de 96 heures à une température de 49°C avec une intensité de rayonnement de 1120 W/m². De plus, il a subi 240 heures de cycles de chocs thermiques répétés entre -15°C et 65°C à 95% d’humidité.

Reno12 a également obtenu cinq certifications de test de performance de SGS, notamment les certifications de test anti-pression, antichute, antivieillissement, anti-éclaboussures et de résistance aux rayures.

Tout cela confirme l’intention initiale en créant Reno12. Au sein de la gamme de produits OPPO, la série Reno représente un design de vitalité de la mode et une excellente expérience de photographie de portrait. Chaque année, des dizaines de millions d’utilisateurs dans le monde choisissent Reno pour vivre, enregistrer et partager les merveilleux moments de la vie. C’est extraordinaire pour OPPO, et c’est aussi sa mission.

L’idée d’OPPO était simple : créer un téléphone Reno qui établit une nouvelle norme de fiabilité dans l’industrie. Un téléphone qui offre aux utilisateurs un sentiment de sécurité, capable d’être leur compagnon de confiance pour les années à venir. Chaque utilisateur dans le monde qui possède un Reno12 sera témoin d’une telle réussite avec OPPO. Ce sera un téléphone qui résistera à l’épreuve du temps avec grâce et résilience.

