Samsung récompensée pour sa technologie transformatrice par la Consumer Technology Association

Des innovations dans les domaines de la téléphonie mobile, du divertissement à domicile, de l’électroménager et des semi-conducteurs remportent plusieurs prix de l’innovation CES® 2026.

Samsung Electronics Co., Ltd, leader mondial de la technologie, a annoncé aujourd’hui que sa dernière gamme de produits et de services a été récompensée par la Consumer Technology Association (CTA)® avec plusieurs prix de l’innovation CES® 2026. Cette reconnaissance souligne l’engagement continu de Samsung à redéfinir les possibilités de la technologie grand public et à offrir des expériences qui allient performance, design et intelligence.

Le programme des prix de l’innovation du CES, ou CES Innovation Awards, récompense l’excellence en matière de design et d’ingénierie dans un large éventail de catégories de technologies grand public. Pour Samsung, ces distinctions renforcent la vision de l’entreprise, qui consiste à créer un écosystème connecté en toute transparence qui améliore la commodité, la créativité et l’accessibilité. Les prix mettent également en lumière les efforts de Samsung en matière d’intégration de l’AI, d’écrans immersifs, de solutions domestiques intelligentes et de technologies de semi-conducteurs avancées qui alimentent les appareils de nouvelle génération.

En particulier, la division Samsung Visual Display Business a remporté plusieurs prix de l’innovation, dont deux prix « Best of Innovation ». Il s’agit notamment des téléviseurs Samsung et des écrans commerciaux, ainsi que des produits audio et de mémoire et des moniteurs. En outre, Digital Appliances Business a également été récompensée, notamment pour les fonctions AI Vision Inside et Auto Open Door du réfrigérateur.

Qu’il s’agisse d’innovations pionnières dans les facteurs de forme XR ou de solutions d’AI intelligentes pour la vie quotidienne, ces récompenses soulignent le rôle de Samsung dans l’élaboration de l’avenir de la technologie et la fourniture d’expériences plus connectées, personnalisées et intégrées que jamais auparavant. La liste complète des produits Samsung primés sera communiquée le 4 janvier 2026.

CES® 2026, la scène mondiale de premier plan pour la technologie et le design de pointe, se tiendra du 6 au 9 janvier à Las Vegas, dans le Nevada, et offrira aux participants un premier aperçu de la prochaine génération d’innovations de Samsung.

Les lauréats des prix « Best of » des CES 2026 Innovation Awards mis en avant

Cybersécurité : S3SSE2A

La S3SSE2A est la première puce de sécurité intégrée de Samsung à intégrer la cryptographie post-quantique (PQC) basée sur le matériel, offrant ainsi une protection puissante contre les futures menaces de l’informatique quantique. À mesure que les capacités des ordinateurs quantiques augmentent, ils pourraient briser le cryptage traditionnel, mettant ainsi les données en danger. La S3SSE2A est conçu pour traiter et stocker les données de manière sécurisée sur la puce à l’aide d’algorithmes cryptographiques avancés conformes aux normes américaines de l’Institut national américain des normes et de la technologie (NIST). Cette protection au niveau du matériel va au-delà des solutions purement logicielles, offrant une sécurité à long terme et l’intégrité du système. Elle prend également en charge l’authentification sécurisée des appareils et les communications cryptées, ce qui est idéal pour les appareils mobiles, IoT et connectés pour lesquels la sécurité est essentielle. Certifiée CC EAL6+, le niveau de sécurité le plus élevé du secteur, la S3SSE2A offre une protection contre attaques physiques et numériques. En intégrant le cryptage à résistance quantique dans le silicium lui-même, Samsung permet aux concepteurs de construire des systèmes plus intelligents et plus sûrs, prêts pour la prochaine ère de l’intelligence connectée.S3SSE2A est également distinguée dans la catégorie des technologies embarquées.

Les gagnants de distinctions honorifiques des CES 2026 Innovation Awards mis en avant

Catégorie XR & Spatial Computing : Galaxy XR

Le Galaxy XR[1]est le casque de réalité virtuelle de Samsung et le premier appareil fonctionnant sous Android XR, une nouvelle plateforme développée conjointement par Samsung, Google et Qualcomm. Cette plateforme ouverte et évolutive, dont le cœur est l’AI multimodale, permet au Galaxy XR de libérer des possibilités illimitées pour l’avenir de la découverte, du jeu et du travail. En fusionnant le monde physique et le monde virtuel, le Galaxy XR offre des expériences immersives inégalées dans un espace infini, tout en créant une toile spatiale dynamique où la vue, les gestes et la voix des utilisateurs se combinent pour interagir avec le monde extérieur. Le Galaxy XR incarne une vision d’avenir, où la synergie de l’AI et du XR transforme les possibilités de l’informatique personnelle et étend l’AI mobile à une nouvelle frontière de possibilités immersives et significatives.

Catégorie Appareils mobiles, accessoires et applications : Galaxy Z Fold7

Le Galaxy Z Fold7 est le produit pliable le plus fin, le plus léger et le plus résistants de Samsung. Il est équipé d’un appareil photo grand angle de 200 MP, d’un écran immersif pour le multitâche et l’édition, de la puissante technologie Galaxy AI[2]. Dans sa forme la plus innovante à ce jour, le Galaxy Z Fold7 est méticuleusement conçu pour être fin, léger et durable, permettant aux utilisateurs de garder l’esprit tranquille. Cela est possible grâce à son cadre en Armor Aluminum avancé, à sa résistance à l’eau IP48, à sa charnière Armor FlexHinge améliorée et au Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 avec Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 sur les écrans avant et arrière. Avec ses grands écrans à l’intérieur et à l’extérieur, le Galaxy Z Fold7 se déplie et offre une expérience exceptionnelle.

Catégorie Fashion Tech : Galaxy Watch8

La série Galaxy Watch8 comprend deux modèles : la Galaxy Watch8 Classic, avec sa lunette tournante caractéristique, et la Galaxy Watch8, la montre Samsung Galaxy Watch la plus fine à ce jour. Associée à la toute nouvelle forme de coussin, la série Galaxy Watch8 présente un bord distinctif avec des lignes épurées qui protègent l’écran sans entraver votre routine. Conçue pour optimiser vos journées et votre bien-être grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que Running Coach[3], Bedtime Guidance[4], Antioxidant Index[5], et Vascular Load, la série Watch8 au design revu et le système Dynamic Lug s’adaptent confortablement à votre poignet pour un contact précis avec les capteurs et un suivi précis de votre bien-être.

Matériel informatique et composants : PM9E1 M.2 22×42

PM9E1 M.2 22×42 est le premier disque SSD PCIe Gen5 de Samsung dans un format M.2 ultra-compact de 22 mm x 42 mm pour les PC AI, offrant des performances et une efficacité spatiale innovantes. Conçu pour les jeux haut de gamme, l’AI sur appareil de nouvelle génération et l’informatique haut de gamme, PM9E1 offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles de 14,8 Go/s et 13,4 Go/s, les meilleures du marché. Avec des capacités allant jusqu’à 4 To – sans précédent dans cette catégorie de taille – il est conçu pour les systèmes de calcul à espace limité sans compromettre les performances. PM9E1 M.2 22×42 est équipé du contrôleur interne « Presto » de Samsung et de la technologie de pointe V8 TLC V-NAND. Qu’il s’agisse d’accélérer les charges de travail d’AI ou de diffuser du contenu en ultra-haute résolution, le PM9E1 définit l’avenir du stockage rapide, sécurisé et compact.

Technologie des véhicules et mobilité avancée : AutoSSD détachable

L’AutoSSD détachable est la technologie de stockage automatique la plus rapide de Samsung pour la production de masse, conçue pour les environnements embarqués exigeants. Contrairement au stockage intégré, elle présente un facteur de forme modulaire E1.A qui sépare le contrôleur et la NAND, ce qui améliore la dissipation de la chaleur, prolonge la durée de vie du produit et simplifie les mises à niveau ou les remplacements. Conçue pour les conditions réelles, l’AutoSSD détachable de Samsung comprend un connecteur et un adaptateur de qualité automobile conçus pour résister aux chocs constants, aux vibrations et aux variations de température. Elle est alimentée par la 8e génération de V-NAND de Samsung et un contrôleur PCIe Gen4 NVMe construit sur un processus 5nm, offrant des performances rapides et efficaces. L’AutoSSD détachable de Samsung permet un stockage fiable et de grande capacité pour les véhicules connectés et autonomes de demain.

Appareils mobiles, accessoires et applications : LPDDR6

Alors que l’AI, l’edge computing et les plateformes mobiles continuent d’évoluer, la demande de mémoires plus rapides, plus efficaces et plus sûres atteint de nouveaux sommets. La LPDDR6 est une solution de mémoire de nouvelle génération conçue pour répondre à ces exigences. Construite sur un processus 12 nm avancé, la LPDDR6 prend en charge des débits de données ultra-rapides allant jusqu’à 10,7 Gbps et dispose d’un nombre d’E/S élargi pour maximiser la bande passante, ce qui est idéal pour les applications mobiles gourmandes en données, l’informatique de périphérie et les charges de travail d’AI. Un système de gestion dynamique de l’alimentation adapte intelligemment la consommation d’énergie en fonction de la charge de travail. La LPDDR6 introduit également des mécanismes de sécurité améliorés pour préserver l’intégrité des données, élargissant ainsi son rôle au-delà de la téléphonie mobile dans les environnements industriels et d’intelligence artificielle critiques. Grâce à son architecture évolutive et multiplateforme et à sa conception respectueuse de l’environnement, la LPDDR6 offre un équilibre puissant entre les performances et la fiabilité, ce qui en fait une solution de mémoire essentielle pour les systèmes intelligents de demain.

Imagerie : ISOCELL HP5

ISOCELL HP5 est le plus petit capteur d’image de 200 mégapixels de Samsung pour les appareils mobiles. Le capteur n’a que la moitié de la taille d’une pièce d’un centime et contient 200 millions de pixels de 0,5㎛, les plus minuscules de l’industrie, chacun d’entre eux ayant à peine 1/100e de la largeur d’un cheveu humain. S’appuyant sur la technologie de pointe des pixels exclusifs de Samsung, l’ISOCELL HP5 permet une absorption de la lumière et une conversion du signal exceptionnelles, surmontant ainsi des défis que l’on croyait impossibles à relever à cette échelle. Le pixel de 0,5㎛ permet au capteur de 200MP de tenir dans un format optique de 1/1,56″, un format généralement utilisé pour les capteurs de 50MP. Cela permet aux fabricants de smartphones de faire passer leurs appareils à 200 MP en toute simplicité. L’ISOCELL HP5 ne se contente pas de fournir des images d’un niveau de détail exceptionnel, il est également capable de prendre des vidéos 8K à une résolution de 30 images par seconde afin de capturer pleinement les moments qui comptent le plus pour les utilisateurs finaux.

Durabilité et énergie : T7 Resurrected

Le T7 Resurrected Portable Solid State Drive (PSSD) est doté d’un boîtier au design unique, fabriqué à partir d’aluminium 100 % recyclé et certifié par TÜV Rheinland.[6] En éliminant le processus de coloration, le produit met en valeur l’éclat naturel de l’aluminium tout en minimisant l’utilisation de produits chimiques et en rationalisant le processus de fabrication. Le boîtier, fabriqué à partir d’aluminium rejeté lors de la production des appareils mobiles Samsung Galaxy, encourage la circulation transversale des ressources.En outre, l’emballage est composé du papier 100 % recyclé et de l’encre de soja certifiée par l’ASA**[7].

Le T7 Resurrected offre des vitesses de lecture séquentielle maximales de 1 050 Mo/s et des vitesses d’écriture maximales de 1 000 Mo/s sur la norme USB 3.2 Gen 2. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de transferts de données rapides, même avec des fichiers volumineux, et de gérer efficacement les charges de travail à forte intensité de données. Les utilisateurs peuvent installer le T7 Resurrected sur une large gamme d’appareils et de systèmes d’exploitation pour une utilisation transparente sur toutes les plateformes. Le nouveau PSSD devrait être lancé dans le courant du mois.

[1] Vous devez avoir 13 ans ou plus pour porter le Galaxy XR. L’utilisation de l’appareil nécessite le branchement d’une batterie. Les utilisateurs ne doivent pas porter l’appareil dans des véhicules en mouvement ou lors d’activités nécessitant de la concentration, comme le vélo, la conduite ou l’exercice physique. Cela peut entraîner une distraction et augmenter le risque d’inconfort ou de blessure.

[2]Les fonctions Galaxy AI de Samsung sont gratuites jusqu’en 2025 et nécessitent la connexion au compte Samsung.

[3]Disponible uniquement pour la course à pied en extérieur ; nécessite au moins 12 minutes de course à pied avec le GPS activé et la configuration initiale. Les fonctionnalités AI de Galaxy suivent les données et nécessitent un téléphone Samsung Galaxy compatible, l’application Samsung Health et un compte Samsung.

[4]Conseils pour le coucher : Doit porter la montre pendant 3 nuits consécutives et régler l’heure de réveil optimale dans l’application Samsung Health.

[5]Destiné exclusivement à des fins générales de bien-être et de sport. Non destiné à être utilisé pour détecter, diagnostiquer et traiter des troubles médicaux ou des maladies. Les mesures sont destinées exclusivement à un usage personnel. Consultez un médecin pour obtenir des conseils.

[6]En utilisant 35 tonnes (35 000 kg) d’aluminium recyclé, il est possible de produire environ 800 000 unités, à raison d’environ 44 g d’aluminium recyclé par unité.

[7]L’emballage est fabriqué à partir de papier 100 % recyclé (certifié FSC) et imprimé avec de l’encre de soja ASA.

